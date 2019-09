Kravčenko/Kukute un Šurins/Meškova uzvar 'Lielajā Rudens reitingā' sporta dejās

Aizvadītajā nedēļas nogalē Liepājā notikušajās reitinga sacensībās sporta dejās "Lielais Rudens reitings" pieaugušo grupā Latīņamerikas (LA) dejās spraigā cīņā uzvaru izcīnīja rīdzinieki Maksims Kravčenko/Paula Kukute (SDK "Dancers"), bet Standartdejās (ST) pārliecinošu pirmo vietu ieguva Vadims Šurins un Anastasija Meškova (SDK "Mario"), informēja Latvijas Sporta deju federācijas (LSDF) preses sekretārs Ivars Bācis.

Jaunā sporta deju sezona pasaulē iesākās augusta pirmajā pusē ar ikgadējām prestižajām sacensībām Štutgartē "German Open", bet Latvijā otro gadu pēc kārtas deju sezona tika atklāta septembra vidū Liepājā ar "Lielo Rudens reitingu". Latvijas pāriem bija iespēja parādīt, ko tie starpsezonā ir izdarījuši, kā arī dažās grupās pacīnīties par tiesībām pārstāvēt valsti pasaules čempionātos. Arī šoreiz LSDF bija parūpējusies, lai šīs rudens reitinga sacensības tāpat kā čempionātus tiesātu ārvalstu tiesnešu kolēģija, tādējādi veicinot neitrālāku vērtēšanu.

Vislielāko interesi izraisīja pieaugušu grupas LA dejas, kur ļoti līdzvērtīgi par uzvaru cīnījās abi vadošie pāri, kuri pirms nedēļas sasniedza ceturtdaļfinālu pasaules čempionātā. Sambā un Rumbā pirmo vietu ieguva Maksims Kravčenko/Paula Kukute, bet Ča-ča-čā un Pasodoblē labāku vērtējumu saņēma Vincencs Torremade/Megija Morītte (Škutāna deju skola), līdz ar to Džaivs kļuva par izšķirošo deju. Pēdējā dejā seši no deviņiem tiesnešiem Maksimam ar Paulu deva pirmās vietas, kas ļāva "Dancers" dejotājiem uzvarēt reitingā tāpat kā maija mēnesī Jaunmārupē. Tikmēr aiz saviem kluba biedriem no Škutāna deju skolas trešajā vietā ierindojās rīdzinieki Denis Ivačenkovs/Poļina Ščaveļeva. ST dejās interesantais duelis diemžēl izpalika, jo no abiem pasaules un Eiropas čempionāta pusfinālistiem šoreiz reitinga sacensībās piedalījās tikai Vadims Šurins ar Anastasiju Meškovu. Pasaules rangā vienīgie no Latvijas desmitniekā esošie Vadims ar Anastasiju uzvarēja vairāk nekā pārliecinoši. Otro vietu ieguva jaunizveidotais duets Davids Duda ar Betiju Kairi (SDK "Dzintars"), bet trijnieku noslēdza rīdzinieki Maksims Gorelovs ar Mariju Reču (Rihtera deju skola).

Jauniešu grupā (16-18 g.) ST dejās savu pārākumu apliecināja rīdzinieki Andrejs Griņēvičs/Kornēlija Dobrovolskite, kārtējo reizi aiz sevis atstājot rīdziniekus Robertu Andersonu un Katrīnu Maksimovu. Līdz ar to šie abi SDK "Dzintars" pāri novembra beigās Rumānijā piedalīsies pasaules čempionātā. Tikmēr trešo vietu ieguva Artūrs Biele/Marija Kravčuka (SDK "Dancers"), kuri pēc mēneša Ukrainā startēs pasaules čempionātā 10 dejās. LA dejās, iegūstot pirmās vietas četrās no piecām dejām, diezgan pārliecinošu uzvaru izcīnīja pagājušā gada pasaules čempionāta pusfinālisti un šī gada valsts čempionāta 3.vietas ieguvēji Ņikita Toms/Laura Stūraine (DS "ORO"), kuri reitingā šobrīd atrodas ārpus desmitnieka, jo bija spiesti vairākus mēnešus nestartēt partnerei veiktās operācijas dēļ. Tāpat kā čempionātā otro vietu ieguva Aleksis Visockis un Kerija Ziemele (SDK Dzintars"), nodrošinot ceļazīmi uz pasaules čempionātu novembrī Vīnē. Ļoti līdzīgajā cīņā par trešo vietu Griņēvičs/Dobrovoļskite par vienu punktu apsteidza Bieli/Kravčuku, kļūstot par vienīgo pāri vecākajās grupās, kuri abās deju programmās "Lielajā Rudens reitingā" iekļuva trijniekā.

Junioriem II (14-15 g.) pirmajā dienā ST dejās, jau iepriekš nodrošinājuši pirmo vietu reitinga kopvērtējumā, veselības problēmu dēļ nestartēja ranga līderi Ernests Dimants un Marija Paščenko (Daces deju skola). Līdz ar to ļoti pārliecinošu uzvaru ST dejās guva viņu sīvākie sāncenši Oļegs un Anna Bērziņi (Dūšas deju skola), kuri tāpat kā Dimants un Paščenko piedalīsies pasaules čempionātā ST dejās decembra vidū "Baltic Grand Prix" ietvaros. Līdzvērtīgā cīņā pārspējot Endiju Milbergu/Danu Jerumāni (SDK "Mirada"), otro vietu izcīnīja SDK "Vecrīga" dejotāji Roberts Punka ar Karīnu Kārkliņu, kuri bija otri labākie arī LA dejās, piekāpjoties tikai Alanam Ordam/Amandai Aksenokai (Daces deju skola). LA dejās 3.vietu ieguva Dimants/Paščenko, kuri otrajā dienā startēja, jo saglabā cerības uz otro ceļazīmi, kas ļautu kopā ar Ordu/Aksenoku startēt pasaules čempionātā LA dejās novembra beigās Turcijā.

Junioru I (12-13 g.) grupā abas dienas dominēja Ričards Krīviņš/Eva Grāvere (Daces deju skola), kuri pēc dažu gadu pārtraukuma atkal sākuši dejot kopā. Tikmēr bērnu grupā (11 gadi un jaunāki) tikpat stabili pirmie abās programmās bija Jegors Prokins/Poļina Karimova (DS "Estētika"), kuri pirms mēneša "German Open" sacensībās Latvijai nodrošināja trīs godalgotas vietas.

Nākamās valsts reitinga sacensības paredzētas 6.oktobrī Rīgā, kad dejotāji sacentīsies 10 deju programmā (ST+LA dejas).