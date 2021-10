Kritieniem bagātajā PK BMX superkrosā posmā Pētersone septītā; Krīgers divpadsmitais

Svētdien izteikti lietainos laika apstākļos Turcijā aizvadītas UCI Pasaules kausa BMX superkrosā sestā posma sacensības. U23 dāmu grupā finālā krita Vineta Pētersone, kurai septītā vieta, kamēr Kristens Krīgers vīru elitē ieņēma 12. vietu, ziņo Latvijas Riteņbraukšanas federācija.

Federācija ziņo, ka Pasaules kauss BMX superkrosā svētdien turpinājās Sakarjas provinces BMX centrā, Turcijā. Atšķirībā no sestdienas sacensībām, svētdien trasē lija lietus, padarot to vietām ļoti slidenu.

Jau vēstīts, ka sestdien notikušajās piektā posma sacensībās uzreiz trim Latvijas sportistiem izdevās iekļūt labāko desmitniekā. Kristens Krīgers vīru elitē aizcīnījās līdz pusfinālam, sacensības noslēdzot desmitajā vietā. Šāda pat pozīcija U23 vīru konkurencē arī Nikam Rožukalnam, kamēr U23 dāmu konkurencē Vinetai Pētersonei pēc kritiena finālā gūta astotā vieta.

Sestajā posmā vīru elitē Kristens Krīgers dienu iesāka ar kritienu pirmās kārtas braucienā. Tomēr Ivo Lakuča audzēknim pusfinālā izdevās iekļūt pēc gūtas otrās vietas pēdējās cerības braucienā. Ceturtdaļfinālā, startējot ne no tā parocīgākā celiņa, Krīgers spēja savā braucienā izcīnīt augsto trešo vietu. Krīgers piekāpās vien diviem kolumbiešiem – Ramiresam un Peluardam. Šajā braucienā startēja ar leģendārais Žoriss Dodē. Sestdien otro vietu guvušais francūzis gan slapjajā trasē piedzīvoja kritienu un tālāk netika.

Federācija informē, ka pusfinālā Krīgers startēja no astotā celiņa. Mūsu sportists pirmās taisnes beigās bija izkarojis piekto vietu. Turpinājumā gan viss notika zibenīgi. Priekšā sadūrās divi francūži – Eiropas čempions Arturs Piluards un Edijs Klerts. Krīgeram lielajā ātrumā nebija iespējas izvairīties no kritiena. Mūsu sportists izlidoja no trases. Finišā viņam sestā vieta. Sacensību noslēgumā Kristens ieņēma 12. pozīciju.

Lielajā finālā turpinājās nedienas pirmajā virāžā. Pēc starta vadību izkaroja šveicieši – Simons Markvārts un Sedriks Butī. Cieši abiem sekoja kolumbieši. Virāžā vispirms krita Butī, kurš aizķēra Markvārtu. Krita arī trešais šveicietis finālā – Džils Bruners. Šveicei pamatīgs fiasko. Tikmēr uzvaras laurus plūca olimpiskais spēļu bronzas medaļnieks Alberto Karloss Ramiress. Otrā vieta Francijas braucējam Romēnam Rešinē, kamēr trijnieku noslēdz krievs Aleksandrs Katiševs.

Dāmu U23 grupā Vineta Pētersone pirmās kārtas braucienā ieņēma otro vietu, piekāpjoties vien japānietei Džui Jabutai. Pusfinālā, startējot no astotā celiņa, Vineta pirmajā virāžā atradās ārmalā, esot piektajā pozīcijā. Turpinājumā mūsu sportiste sīvi cīnījās par vietu labāko četriniekā. Pēdējā taisnē “Valmiera AKSSC/ Valmiera” pārstāve savu pamatuzdevumu paveica, finišējot ceturtajā vietā un tiekot lielajā finālā.

Arī finālā trenere Ģirta Kātiņa palika uzticīga astotajam celiņam. Trases pirmajā taisnē Vineta sīvi cīnījās par trijnieku, tomēr arī šoreiz neizdevās izvairīties no palikšanas ārmalā pirmajā virāžā. Iebraucot virāžā, Vinetai virsū lielā ātrumā uztriecās piektā posma uzvarētāja Frančeska Čingulani. Mūsu sportiste izlidoja no trases, vēlāk tajā atgriežoties un finišējot septītajā vietā. Uzvarēja Kanamī Tano no Japānas.

U23 vīru grupā no trim Latvijas braucējiem šoreiz vistālāk tika pirmā gada juniors Mārtiņš Zadraks, kurš pirmās kārtas braucienā izcīnīja trešo vietu. Pirmo kārtu pārvarēt neizdevās diviem citiem trenera Mika Puķīša audzēkņiem – Nikam Rožukalnam un Edvardam Emīlam Libertam. Savā astotdaļfināla braucienā Zadraks ieņēma septīto vietu, tālāk netiekot.

Nākamās nedēļas nogalē Sakarjas trasē norisināsies noslēdzošie divi šīs sezonas Pasaules kausa posmi.