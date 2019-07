Latvijā ar vairāku bijušo orientēšanās meistarsacīkšu medaļnieku dalību sākas pasaules čempionāts veterāniem

Sestdien – 6. jūlijā – ar sprinta kvalifikācijas sacensībām Dzegužkalnā sākas pasaules veterānu čempionāts orientēšanās sportā jeb WMOC2019, kas pulcē vairāk nekā 3500 dalībniekus no vairāk nekā 40 pasaules valstīm. Šādas sacīkstes Latvijas Orientēšanās federācija rīko pirmo reizi, un tik daudz orientieristu vienās sacensībās Latvija vēl nebūs pieredzējusi.

Pasaules veterānu čempionāts notiks līdz 12. jūlijam Rīgā un Carnikavas novadā – sestdien Dzegužkalnā, svētdien Vecrīgā ar finišu pie Brīvības pieminekļa būs sacensības sprintā, otrdien un trešdien Bumbukalnā pie Buļļupes orientieristi sacentīsies vidējā distancē mežā, bet piektdien Garezeros pie Lilastes tiks noskaidroti pasaules čempioni garajā distancē.

Sacensībām veterāniem pieteikušies 3698 dalībnieki vecumā no 35 līdz 95 gadiem, tostarp daudzas orientēšanās sporta pasaules zvaigznes un leģendas - sportisti, kas savulaik kāpuši uz goda pjedestāla pasaules čempionātos elites grupā. Tā piemēram 65 līdz 70 gadus veco vīru grupā uz starta izies 1981. gada pasaules čempions stafetēs, 1983. gada bronzas medaļas ieguvējs garajā distancē un četrkārtējs medaļnieks orientēšanās ar slēpēm, norvēģis Sigurds Daeli (Sigurd Daehli), savukārt W60 grupā startēs slavenā čehiete Ada Kučarova – 1991. gada sudraba medaļas ieguvēja vidējā distancē, vairākkārtēja medaļniece stafetē. M70 grupā startēs 1972. gada pasaules čempionāta sudraba medaļas ieguvējs stafetē Šveices izlases sastāvā Dīters Volfs, M80 vecuma grupā – 1968. un 1970. gada sudraba medaļnieks stafetēs soms Juhani Salmenkīla, bet W65 grupā – 1970. gada pasaules čempionāta sudraba medaļas ieguvēja stafetē ungāriete Magda Horvāta. Nevar nepieminēt arī igauni Sikstenu Sildu, kurš 1991. gadā izcīnīja bronzu pasaules čempionātā garajā distancē, un kura abi dēli Timo un Lauri Sildi ir šī brīža Igaunijas izlases līderi, un sacensībās bieži vien pārstāv Latvijas orientēšanās klubu OK Alūksne, jo viņu mamma ir latviete.

Žēl, ka uz Latviju nav atbraukusi pagājušā gada pasaules veterānu čempionāta pārliecinošā uzvarētāja V40 grupā šveiciete Simona Niggli-Lūdere, kurai cienījamu konkurenci garajā distancē spēja izrādīt vien latviete Irita Puķīte, kura palika otrajā vietā. Simona Niggli – Lūdere ir visu laiku titulētākā sportiste orientēšanās sporta vēsturē, jo pasaules čempionātos izcīnījusi 23(!) zelta, divas sudraba un sešas bronzas medaļas, izcīnījusi 12 zelta medaļas Eiropas čempionātos, 12 gadus triumfējusi Pasaules kausa izcīņā, trīs reizes atzīta par Gada sportisti Šveicē.

Pasaules čempionātā veterāniem startēs arī 191 Latvijas orientierists, tostarp pirmā Latvijas sportiste, kas izcīnīja medaļu pasaules čempionātā orientēšanās sportā – Alīda Ābola. Viņa 1989. gadā, startējot vēl PSRS sastāvā, kaklā kāra bronzas medaļu garajā distancē, bet nu Alīda var lepoties arī ar vairākiem tituliem veterānu pasaules čempionātos – 2001. gada čempione W45 grupā, 2004. un 2005. gada čempione W50 grupā, 2008. gada čempione W55 grupā, 2015. gada sudraba medaļniece W60 grupā. Šogad Alīda Ābola startēs W65 grupā.

Starp Latvijas orientieristiem, kuri piedalīsies pasaules veterānu čempionātā, ir vairāki sportisti, kuri jau var lepoties ar izcīnītajām medaļām, un pavisam Latvijas kontā 22 medaļas pasaules veterānu čempionātos. Vairums no šiem medaļniekiem startēs arī šajās sacensībās. Tostarp 2001. gada bronzas medaļniece W60 grupā Ilze Bruce (šogad startēs W80 grupā), 2005. gada sudraba medaļnieks M55 grupā Ilmārs Limbēns (M70), 2006. un 2008. gada sudraba un 2013. gada bronzas medaļniece Baiba Ozola (W55), 2007. gada sudraba medaļas ieguvēja W60 grupā Maira Liepa (W70), 2008. gadā sudraba un bronzas medaļu izcīnījušais Ģirts Liniņš (M50), 2009. gada pasaules čempions M70 grupā un 2015. gada bronzas medaļas ieguvējs M75 grupā Rodrigo Slaviņš (M80), 2014. gada bronzas medaļniece W50 grupā Velga Zaļaiskalna, 2015. gada pasaules čempione un pēdējo gadu medaļniece Irita Puķīte, kura šogad startēs W45 grupā, kā arī aizvadītā gada vicečempione W70 grupā Māra Plaude un citi Latvijas orientieristi.

Par pasaules veterānu čempionātu orientēšanās sportā

Pirmo reizi pasaules veterānu čempionāts notika 1996. gadā Spānijā. Šajās Starptautiskās Orientēšanās federācijas (IOF) oficiālajās sacensībās var startēt sportisti, kas sasnieguši 35 gadu vecumu, un dalībnieki sacenšas atsevišķās vecuma grupās, kas sadalītas ik pa pieciem gadiem, sākot no 35 gadu vecuma grupas, līdz grupām M100 un W100, kurās spēkiem mērojas orientieristi vecāki par 100 gadiem.

WMOC2019 Latvijā startēs 3698 sportisti no 41 valsts, tostarp Brazīlijas, Bulgārijas, Kipras, Honkongas, Japānas, Korejas Republikas, Jaunzēlandes, Turcijas, ASV, un citām. Vislielākā pārstāvniecība sagaidāma no Somijas – 724 dalībnieki, no Zviedrijas pieteikušies 590 sportisti, no Norvēģijas 398 sportisti, bet Krieviju pārstāvēs 350 orientieristi. Vislielākā konkurence ir vecuma grupās virs 50 gadiem. Piemēram, M70 grupā pieteikušies 368 orientieristi, savukārt W60 grupā – 238 orientieristes. Vecumā virs 90 gadiem pasaules čempionātā startēs četri kungi un četras dāmas.

WMOC 2019 programma

Sestdiena, 6.jūlijs

Sprinta kvalifikācijas skrējieni

Dzegužkalns, starti no 10:00-14.00

Sprinta kvalifikācijas sacensības norisināsies Dzegužkalnā – sarežģītā un interesantā Rīgas dzīvojamo rajonu daļā. Pēc Pārdaugavas ielu labirinta pieveikšanas dalībnieki sasniegs finišu pie Dzegužkalna estrādes.

Pulksten 14.30 Dzegužkalna estrādē pasaules čempionāta atklāšanas ceremonija.

14:15-15:00 – atklātās skatītāju sacensības.

Svētdiena, 7. jūlijs

Sprinta finālsacensības, apbalvošana

Vecrīga, starti no 9:00-13:00

Sprinta fināla apvidus ietver visu Rīgas vēsturisko centru. Tam raksturīgas daudzas šauras ielas un šķērsielas, kuru plānojums ir neregulārs un dažas beidzas strupceļā. Skatītājiem īpaši aizraujošas sacensības.

Finišs un uzvarētāju apbalvošana pulksten 14.30 – pie Brīvības pieminekļa!

13:15-14:00 – atklātās skatītāju sacensības.

Otrdiena, 9. jūlijs

Meža kvalifikācijas skrējieni

Bumbukalns, starti no 10:00-14:00

Meža skrējienu kvalifikācija un vidējās distances fināls notiks Bumbukalnā – ļoti interesantajā un supersarežģītajā apvidū pie Buļļupes. Daļa apvidus ir līdzena, bet vietām kāpu augstums var sasniegt 20 metru virs jūras līmeņa.

10:00-13:00 – atklātās skatītāju sacensības.

Trešdiena, 10. jūlijs

Vidējās distances fināls, apbalvošana

Bumbukalns, starti no 10:00-14:00

Vidējās distances fināls norisināsies Bumbukalnā, sākot no plkst 10:00, bet apbalvošanas ceremonija pulksten 15:00 būs sacensību arēnā pie Buļļupes.

10:00-13:00 – atklātās skatītāju sacensības.

Piektdiena, 12. jūlijs

Garās distances finālsacensības, apbalvošana un noslēguma ceremonija

Garezeri, starti no 9:00-12.30

Garās distances fināls – Garezeri pie Lilastes. Sacensību rajons ir daļa no plaša priežu meža kāpās. Šī ir aizsargājama un atpūtas teritorija, kas jau ilgstoši netiek industriāli apsaimniekota un kur jau ilgāku laiku nav notikušas orientēšanās sacensības.

Apbalvošana un noslēguma ceremonija notiks 14:00 sacensību centrā pie Garezeriem.

10:00-12:30 – atklātās skatītāju sacensības.