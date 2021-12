Latvijas florbolisti uzvar Slovākiju un cīnīsies par piekto vietu pasaulē

Latvijas vīriešu florbola izlase piektdien Helsinkos čempionāta pusfinālā par piekto vietu ar rezultātu 6:2 (1:0, 2:1, 3:1) pārspēja Slovākiju, un čempionāta pēdējā spēlē cīnīsies par piekto vietu.

Pirmos vārtus spēles desmitajā minūtē guva Kevins Šmits, kad pārtvēra pretinieku piespēli uzbrukuma zonā un izpildīja ātru metienu pa Slovākijas vārtiem.

Pirmās trešdaļas gaitā abas komandas tika pie vairākuma, taču tikpat veiksmīgi abas komandas aizsargājās mazākumā un vārti netika gūti.

Otrajā trešdaļā rezultātu 2:0 panāca Pēteris Trekše, taču jau pēc 52 sekundēm ar gūtiem vārtiem atbildēja Slovākija. Divu vārtu pārsvaru atjaunoja Rolands Kovaļevskis, pēc kura metiena bumbiņa vēl skāra pretinieku spēlētāju, taču atrada ceļu Slovākijas vārtos.

Noslēdzošajā trešdaļā 4:1 panāca Kovaļevskis, kurš pēc Trekšes piespēles bija ātrāks par aizsargiem un izgājienā pret vārtsargu raidīja bumbiņu vārtos. Neilgi pēc tam piektos vārtus Latvijas labā no tālas distances guva Jānis Ragovskis.

Tuvojoties trešās trešdaļas beigām, Slovākija spēlēja bez vārtsarga, un tukšos vārtos bumbiņu raidīja Šmits.

Par labāko spēlētāju Latvijas izlasē šajā spēlē tika atzīts Pēteris Trekše.

Spēli par piekto vietu Latvijas valstsvienība aizvadīs sestdien.

Pirmajā čempionāta spēlē latvieši pirmie guva vārtus, taču graujoši zaudēja vienai no turnīra favorītēm Zviedrijai ar rezultātu 1:11. Otrajā mačā Latvija spēlēja neizšķirti 5:5 ar Dāniju, bet trešajā spēlē piekāpās Somijai ar 2:7. Ieņemot trešo vietu grupā, Latvija izslēgšanas turnīrs bija jāsāk no astotdaļfināla, kurā ar 16:3 tika pārspēta Kanāda. Trešdien latvieši ceturtdaļfinālā ar rezultātu 1:9 zaudēja Čehijai. Savukārt Slovākija ar 1:5 atzina Somijas pārākumu.

Latvija spēlēja A grupā, kur ir četrkārtējā pasaules čempione un pēdējo divu titulu īpašniece Somija, astoņkārtējā zelta medaļu īpašniece Zviedrija un Dānija, kas savulaik divreiz iekļuvusi labāko četriniekā.

B grupā spēkojās Čehija, Šveice, Vācija un Norvēģija. Otrajā ešelonā C grupā spēkus mēroja Polija, Slovākija, ASV un Taizeme, bet D grupā nūjas krustoja Singapūra, Kanāda, Igaunija un Filipīnas.

Grupu turnīrā komandas spēlē katra ar katru. A un B grupu pirmo divu vietu īpašnieces uzreiz iekļūst ceturtdaļfinālā, bet trešās un ceturtās pozīcijas īpašniecēm bija duelēšanās ar otrā ešelona katras grupas divām spēcīgākajām izlasēm.

Caur kvalifikācijas turnīriem 35 izlasēm kopumā bija iespēja izcīnīt 13 ceļazīmes. Vietu pasaules čempionātā jau bija nodrošinājuši pašreizējie čempioni somi, bet, lai popularizētu šo sporta veidu arī Ziemeļamerikā, automātisku vietu sacensībās ieguva arī Kanāda un ASV.

Latvijas izlases galvenais treneris Rīhimeki valstsvienības divdesmitniekā iekļāvis divus vārtsargus, septiņus aizsargus un 11 uzbrucējus.

Vislielākā pārstāvniecība ir no Cēsu "Lekrings" vienības - pieci spēlētāji, kam seko trīs spēlētāji no "Lielvārde"/"FatPipe". Divi spēlētāji ir no Talsu NSS/"Krauzers", bet pa vienam spēlētājam ir no četrām komandām - "Oxdog Ulbroka"/LU, "Kurši", "Ķekava", "Ogres Vilki". Trīs spēlētāji ir no Somijas vienības "Koovee", bet vēl divi no citām Somijas komandām - "Nokian KrP" un "LaSB", kā arī viens spēlētājs no Šveices komandas "Jets".

Latvijas valstsvienība pašlaik rangā ieņem astoto vietu. Iepriekšējā pasaules čempionātā, kas 2018. gadā notika Prāgā, Latvijas florbolisti izcīnīja piekto vietu. Latvijas izlase ir piedalījusies visos 12 līdz šim aizvadītajos pasaules čempionāta finālturnīros. Augstākais sasniegums, ko izdevies izcīnīt, ir piecas reizes izcīnīta piektā vieta.

Latvijas vīriešu florbola izlases sastāvs pasaules čempionātam:

Vārtsargi: Jānis Salcevičs ("Ogres Vilki"), Markuss Plūdums ("Lekrings");

Aizsargi: Armands Savins, Oskars Tūtāns (abi - "Lielvārde"/"FatPipe"), Morics Krūmiņš (Somijas "Nokian KrP"), Jānis Ragovskis (Somijas "LaSB"), Kārlis Petrovskis ("Oxdog Ulbroka"/LU), Ralfs Orste (Somijas "Koovee"), Artūrs Jurševskis ("Lekrings");

Uzbrucēji: Edgars Puriņš, Andris Rajeckis, Krišjānis Tiltiņš (visi trīs - "Lekrings"), Rolands Kovaļevskis, Pēteris Trekše (abi - Somijas "Koovee"), Toms Bitmanis, Artis Raitums (abi - "Talsu NSS"/"Krauzers"), Toms Akmeņlauks ("Kurši"), Kevins Šmits (Šveices "Jets"), Klāvs Jansons ("Ķekava"), Aivis Kusiņš ("Lielvārde"/"FatPipe").