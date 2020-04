Latvijas handbola čempionātā čempioni netiks noteikti

Latvijas Handbola federācijas (LHF) Padome pieņēmusi lēmumu sakarā ar pašreizējo situāciju Latvijā atcelt "SynotTip" handbola virslīgas, Latvijas handbola virslīgas sievietēm un 1. līgas vīriešiem čempionātu norisi, vietu sadalījumu nenosakot, informēja lHF.

Dalībai Eiropas Handbola federācijas (EHF) un Baltijas Handbola līgas (BHL) tiks ņemts vērā 2018./2019. gada sezonas rangs. LHF tuvākajās dienās veiks aptaujas, lai noteiktu sezonas labākos vairākās individuālajās nominācijās.

"Liels paldies visiem klubiem par spraigām cīņām visas sezonas garumā. Uzskatu, ka nenoliedzami klubi sezonas gaitā progresēja. Runājot par "SynotTip" handbola virslīgu, gribētos pieminēt katru klubu. "MSĢ/LAT 2000", esot optimālajā sastāvā, kas dažādu apstākļu dēļ notika tikai pāris reizes, un nākotnē tas ir jārisina, cienījami cīnījas ar visiem klubiem. "ASK/LSPA" sezonas otrajā daļā sāka demonstrēt to handbolu, ko no viņiem sagaidīju nedaudz ātrāk, taču ceru, ka nākotnē "ASK/LSPA" izmantos savu potenciālu un ātrāk iesaistīsies cīņā par TOP 4," teica LHF sacensību direktors Eduards Žabko. "Jūrmalas komanda sezonas otrajā daļā arī pierādīja, ka viņu mērķis ir TOP4, taču dažādas problēmas ar sastāvu un traumām neļāva pilnvērtīgi izveidot savu spēli. Liels prieks, gandarījums un pozitīvs pārsteigums bija "Vaiņode". Jaunā, bet ambiciozā un ar cīņassparu apveltītā Kurzemes komanda izpelnījās manu atzinību, jo tikai nedaudz pietrūka, lai otro apli uzsāktu pirmajā četriniekā. Vēlos pateikties Vaiņodei arī par ieguldījumu mārketingā, kas kopā ar degsmi laukumā palielināja skatītāju rindas vismaz par 30%."

"Ogres komandai, kurai ir lieliski, pieredzējuši, kā arī tehniski spēlētāji nākotnē vēlu veiksmi komandas komplektēšanā, jo īsais rezervistu soliņš neļāva ogrēniešiem parādīt to spēli, ko viņi vēlētos. Patiess prieks par visām trim "Latgols" komandām Latvijas čempionātos. Stabils sniegums ar meistarības un kvalitātes pieaugumu no sezonas sākuma līdz pēdējām spēlēm. Vislielākais prieks par to daudzumu handbolistu, kas izaug par meistarīgiem spēlētājiem tieši Ludzā. To novērtē visa handbola sabiedrība. Atzīmēšu arī "Latgols" sieviešu komandu. Sākums nebija pārliecinošs, bet sezonas turpinājumā skaidri tika pierādīta vēlme sasniegt finālu," viņš turpināja.

""Celtnieks Rīga" komanda iepriecināja ar kvalitātiem leģionāriem, kas piesaistīja gan skatītāju, gan preses uzmanību, jo viņu tehnika un stabilais sniegums nevienu neatstāja vienaldzīgu. "Tenax Dobele" priekšā noņemu cepuri. Klubs ar savu attieksmi, apņēmību un darba stilu pierādīja sevi kā profesionālu klubu. Visi - komandas atbalstītāji, vadība, spēlētāji un citi. Man ir liela pieredze sadarbībā ar profesionāliem klubiem, un es droši apgalvoju, kas tas bija tas, par ko šogad visvairāk vairāk priecāties - augsta līmeņa handbols un arī menedžments," pauda Žabko

Žabko arī vērsa uzmanību uz to,ka sieviešu virslīgā "Jēkabpils SS" pierādīja, ka nopietni attiecas pret treniņiem, demonstrējot nemainīgi stabilu sniegumu. "Latgols" dāmām, viņaprāt, bijusi patīkama izaugsme sezonas gaitā, "Stopiņu NHK" vēlētu rast iespējas jaunu spēlētāju piesaistē. "Salaspils SS" esot uz pareizā ceļa - gan infrastruktūra, gan attieksme, gan interese pret handbolu agri vai vēlu dos rezultātu. LSPA pārstāvēja vairāka viesspēlētājas. Kopumā laba komanda, tikai nedaudz trūkst stabilitātes. Komandai ir izteiktas līderes, kurām paliekot komandā būs iespēja cīnīties par TOP3. "REIR Dobele" esot samērā jauna, perspektīva komanda, taču ir problēmas ar sastāva komplektāciju, kas šosezon neļāva izrādīt nopietnu konkurenci.

LHF sacensību direktors noslēdza ar 1. līgas vērtējumu: "Līmenis ir audzis, jo vadošo komandu spēlētāji ir tuvākie rezervisti saviem Virslīgas klubiem. Gadu no gada vēroju Salaspils komandas vēlmi uzlabot savu spēli, kas lēnām atspoguļojas arī laukumā. "Skrīveri/Aizkraukle" šogad pameta vairāki spēlētāji, aizbraucot uz ārzemēm vai pievienojoties citiem klubiem, kas neļāva pilnvērtīgi trenēties un aizvadīt spēles. Spēlētāju rezerves nav lielas. "RPI-Seniori" demonstrē, ka handbols ir viņu dzīves sastāvdaļa, esot gataviem cīņai pret jebkuru pretinieku. "Ulbrokas SK" savus labākos spēlētājus deva "MSĢ/LAT 2000", kas atspoguļojās arī rezultātā. Bez vadošajiem spēlētājiem jaunai komandai vēl ir grūti izrādīt nopietnu konkurenci. Pēc gada šī jau būs cita komanda, jo Imanta Čerņavska vadībā audzēkņi progresē ik mēnesi."