Latvijas handbolisti abās pārbaudes spēlēs zaudē Lietuvai

Latvijas vīriešu handbola izlase nedēļas nogalē Viļņā divās pārbaudes spēlēs piekāpās Lietuvas valstsvienībai, informē Latvijas Handbola federācija (LHF).

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sestdien Latvijas izlase zaudēja ar rezultātu 26:31 (15:22).

Rezultatīvākie spēlētāji Latvijas izlases rindās bija Austris Tuminskis ar pieciem gūtajiem vārtiem, kā arī Linards Usāns ar četriem vārtiem un Nils Aivis Miķelsons, un Kristers Rihards Ozols, kuri katrs guva pa trim vārtiem.

"Kā jau minēju pirms spēlēm, šī ir lieliska iespēja jaunajiem handbolistiem sevi pierādīt. Bija redzams, ka viņi grib spēlēt pieaugušo izlasē un, ka mums ir nākotne. Pirmais puslaiks 8:13, nebija slikta aizsardzība, bet uzbrukums bija katastrofāls, pat ne uzbrukums, bet metienu realizācija. Tikām līdz metieniem, bet daudz nerealizējām un tas traucēja, tādēļ visu laiku bijām iedzinējos. Man bija iespēja variēt ar sastāvu, beigās bija mīnus pieci, bet pozitīvi tas, ka cīnījāmies līdz galam. Tas, ka mums kaut kas nesanāk, ir pilnīgi cits jautājums - laika un treniņu jautājums. Viss ir labojams, man šobrīd svarīga ir komandas kopējā ķīmija - kā jaunie spēlētāji "saies kopā" ar pieredzējušajiem spēlētājiem," LHF citē komandas galvenā trenera Sandra Veršakova teikto.

Svētdien tika piedzīvots zaudējums ar lielāku vārtu starpību - 25:35 (13:15).

Rezultatīvākie spēlētāji Latvijas izlases rindās bija Tuminskis ar sešiem gūtajiem vārtiem un Antons Šuleiko ar trim vārtiem.

"Mazliet neierasti, ka spēlējām plkst.10 no rīta, nepaspējām pat īsti paēst brokastis, uzreiz devāmies uz spēli. Šodien metienu realizācija jau bija labāka, varbūt mazliet ātrāk nogurām. Atšķirībā no lietuviešiem, kuri visu nedēļu aizvadīja treniņnometni, mēs aizvadījām krietni mazāk treniņus kopā un, tas bija jūtams laukumā - lietuvieši bija vairāk saspēlējušies, daudz kas izdevās labāk nekā mums," stāsta Veršakovs.

Tāpat treneris atzīst, ka, lai gan piedzīvoti divi zaudējumi, ir arī daudz pozitīvu lietu, bet darba ir daudz.

"Priekšā liels darbs, bet ir ļoti daudz pozitīvas lietas, protams, neiztiekam arī bez negatīvajām, pie kurām jāstrādā. Neskatoties uz to, ka abas spēles zaudējām, no tām lietām, kuras es gribēju redzēt, gala iznākums ir ar plus zīmi. Bija svarīgi redzēt komandu, komandas ķīmiju, gribēšanu iet laukumā. To, kas mums neizdodas - labosim ar treniņiem," sola treneris.

Latvijas izlasei 2023. gada pasaules čempionāta kvalifikācijas spēles paredzētas janvārī. Spēles tiks aizvadītas Fēru salu galvaspilsētā Toršavnā, 14. janvārī spēlējot pret Itāliju, 15. janvārī - pret Luksemburgu, bet turnīra noslēgumā - pret Fēru salām.

Izlases sastāvs spēlēm Lietuvā:

Vārtsargi: Raitis Puriņš ("ASK Zemessardze"/LSPA), Mārtiņš Ozoliņš, Uldis Jansons (abi - Dobeles "Tenax");

Laukuma spēlētāji: Oskars Arājs, Kārlis Krūmiņš, Austris Tuminskis, Nils Aivis Miķelsons, Kristers Plūme, Ņikita Pančenko, Antons Šuleiko (visi - Dobeles "Tenax"), Rihards Leja ("Ogre"), Renārs Grebeņņikovs, Linards Usāns (abi - Ludzas "Latgols"), Kristers Rihards, Dmitrijs Petuhovs (abi - "ASK Zemessardze"/LSPA), Artūrs Meikšāns (Pelvas "Serviti", Igaunija), Rauls Serafimovičs (MSĢ).