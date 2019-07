Latvijas karognesēja Eiropas jaunatnes olimpiādē būs Una Dolgiļeviča

Katru otro gadu notiekošās Eiropas jaunatnes olimpiādes sportistus šogad uzņems Azerbaidžānas galvaspilsēta Baku. Latvija šajā jauniešu sporta festivālā būs pārstāvēta ar plašu komandu – 34 sportistiem, kuri piedalīsies septiņos no desmit olimpiādes sacensību programmā iekļautajiem sporta veidiem, bet par delegācijas karognesēju izvēlēta džudo cīkstone Una Dolgiļeviča.

Otrdien norisinājās Latvijas jaunatnes olimpiskās komandas “Baku 2019” prezentācijas pasākums, kura laikā jaunieši iepazinās viens ar otru, uzzināja praktisku informāciju, kas būs jāņem vērā olimpiādes laikā, noklausījās semināru par dopingu un kontroles procedūrām, kā arī uzzināja Latvijas delegācijas karognesēju olimpiādes atklāšanas ceremonijā, kas norisināsies šo svētdien, 21. jūlijā.

LOK prezidents Aldons Vrubļevskis Latvijas valsts karogu pasniedza Latvijas jaunatnes izlases džudo cīkstonei Unai Dolgiļevičai, kura būs Latvijas delegācijas karognesēja 15. Eiropas jaunatnes olimpiādes atklāšanas ceremonijā. Šādu lēmumu pieņēma visu Latvijas komandā iekļauto sporta veidu treneri, uzsverot, ka jaunā sportiste ir viena no labākajām junioru grupā ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā.

Dolgiļeviča sevi šajā gadā pierādījusi, kā vienu no labākajām cīkstonēm svara kategorijā līdz 70 kilogramiem. Jaunās sportistes panākumu grozā ir divas godalgotas vietas Eiropas kadetu kausu posmos – sudrabs un bronza, kā arī šā gada vasarā tika izcīnīts sudrabs Eiropas kadetu čempionātā.

Vrubļevskis akcentēja, ka jauniešiem ir svarīgi sajust šo burvīgo gaisotni, kas valda olimpiskajos pasākumos, un izteica cerība, ka tas palīdzēs jaunajiem talantiem izvēlēties pareizo ceļu turpmākajā dzīvē. „Vēlos, lai jaunie sportisti un talanti olimpiādē Baku pierāda sevi, dara visu iespējamo pēc labākās gribas, sasniedz savus labākos rezultātus un mājās atgriežas apmierināti un iedvesmoti turpmākiem darbiem.”

“Gan pēc sporta veidu klāsta, gan ceremoniju ziņā Eiropas jaunatnes ziemas olimpiāde līdzinās olimpiskajām spēlēm. Sporta programmā tiek izmantota olimpiskā simbolika un atribūtika, kā arī olimpisko spēļu tradīcijas,” tā pirms došanās ceļā atzina Latvijas jaunatnes olimpiskās delegācijas vadītājs Juris Titovs. “Konkurence olimpiādē būs ļoti spēcīga, taču bez sportiskajiem startiem un katra jaunieša individuāli noliktajiem mērķiem, jaunajiem talantiem jāatceras, ka šī ir vienreizēja iespēja mācīties un iegūt pieredzi, kādu nekur citur nav iespējams dabūt, kā arī viņi pārstāv visu Latviju”.

Eiropas jaunatnes olimpiāde tiek balstīta uz olimpisko spēļu tradīcijām un šo pasākumu laikā, dalībnieki visciešākajā mērā var sajust olimpisko gaisotni. Gan atklāšanas un noslēguma ceremonijas, gan pašas olimpiādes sacensības ir saistītas ar olimpiskās kustības principiem.

Individuālajos sporta veidos Latvijas pārstāvji startēs vieglatlētikā, peldēšanā, vingrošanā, tenisā, džudo, cīņā un riteņbraukšanā, taču šajā reizē Latvija nepiedalīsies nevienā no komandu sporta spēlēm.

Ierasts, lielākā pārstāvniecība no Latvijas būs vieglatlētikā, kurā startēs 11 sportisti, džudo sacensībās būs pārstāvēti 8 mūsu jaunie talanti, riteņbraukšanā un cīņā sacentīsies attiecīgi seši un trīs sportisti, bet pa diviem atlētiem no Latvijas piedalīsies vingrošanas, peldēšanas un tenisa sacensībās.

Latvijas jaunos olimpiešus uz Baku pavadīs un padomus sniegs 15 treneri, bet olimpiādē no Latvijas piedalīsies arī trīs starptautiskās kategorijas tiesneši, kuri vērtēs vingrošanas un cīņas sacensības.

15. Eiropas jaunatnes olimpiāde notiks no 21. līdz 27. jūlijam. Sacensībās savu sportisko meistarību pārbaudīs 50 Eiropas valstu jauno sportistu vecumā no 14 līdz 18 gadiem. Latvijas komandas sastāvā iekļauti 34 sportisti, kas startēs 7 sporta veidos no 10 sacensību programmā paredzētajiem.

Latvijas sportisti piedalījušies visās Eiropas jaunatnes olimpiādēs, izņemot pirmo, un kopumā ir izcīnījuši vairāk nekā 30 medaļu.

Šajās sacensībās pirmo Olimpisko pieredzi guvuši arī vairāki Latvijā tagad labi zināmi olimpieši un sportisti – vieglatlēti Jeļena Prokopčuka (1993), Staņislavs Olijars (1995), Līga Kļaviņa (1997), Inga Kožarenoka (1999), Ilze Gribule (2001), Poļina Jeļizarova (2005), Rita Obižājeva (2005), Laura Ikauniece (2009), peldētāji Margarita Kalmikova (1993) un Romans Miloslavskis (1999), riteņbraucējs Indulis Bekmanis (2005), tenisiste Jeļena Ostapenko (2011).

Latvijas jaunatnes olimpiskā komanda "Baku 2019":

Edvīns Rodevičs un Sabīne Anna Cinovska (vingrošana), Arits Čakšs, Matīss Gržibovskis, Edvīns Hadakovs, Makars Korotkovs, Dmitrijs Ļašenko, Olga Ignatjeva, Marta Marksa, Ieva Annija Stepiņa, Kamilla Vadziņa, Lāsma Zemīte un Māra Anna Zīverte (vieglatlētika), Matīss Kalveršs, Mārtiņš Maslovs, Toms Ustups, Laura Belohvoščika, Marta Petkus un Kitija Siltumēna (riteņbraukšana), Maksims Duinovs, Aleksijs Ivaščenko, Andrejs Skomorohovs, Aleksandrs Špika, Kristiāna Babija, Paula Elīza Cera, Una Dolgiļeviča un Anastasija Sokirjanska (džudo), Nikita Gorbačovs un Kristaps Miķelsons (peldēšana), Ruslans Fiļipenko un Amēlija Šūpulniece (teniss) Kaspars Bondarenko, Edgars Laugalis un Arina Haritonova (cīņa).