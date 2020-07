Latvijas kausā jāšanas sportā augstākajā maršrutā uzvar Siliņa

Šajā nedēļas nogalē, 25.un 26. jūlijā tika paredzēts Latvijas Jātnieku federācijas (LJF) Kausa konkūrā III posms, taču nelabvēlīgu laikapstākļu dēļ turnīrs norisinājās tikai vienu dienu – svētdien. Augstākajā maršrutā uzvaru svinēja Sabīne Siliņa, ziņo LJF.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Maršrutu skaits tika samazināts no 14 uz 11. Gatavojoties LR Nacionālajam čempionātam (08.-09.08.) un Pasaules kausa Rīgas posmam (03.- 06.09.), dalībniekiem bija iespēja startēt uz zāles, jo arī minētās sacensības notiks šajā pašā laukumā, uz zāles seguma. Smilšu un zāles laukumiem ir atšķirīga amortizācija un katram ir sava specifika. To virsma nodrošina dažādu zirga atspērienu un piezemēšanos.

Turnīra augstākajā distancē, ar šķēršļu augstumu līdz 140 cm ar vienu pārlekšanu uz laiku, uzvaru izcīnīja Sabīne Siliņa ar KWPN šķirnes zirgu Fantast (Indoctro/Voltaire) no SK "Mežstrazdiņi". Pārlekšanai kvalificējās četri dueti, bet kopā maršrutā piedalījās sportisti ar 11 zirgiem. Otrajā vietā ierindojās Ģirts Bricis ar Latvijas šķirnes zirgu For Pleasure II no "RJSK Sport De Lux", bet trešajā pozīcijā – Kristaps Neretnieks ar zirgu Go For It no BET.

LJF Kausa konkūrā noslēdzošais, ceturtais, posms paredzēts 3. oktobrī. Kopvērtējumā tiks skaitīti sportistu trīs labākie rezultāti no četriem.

Galvenā maršruta uzvarētāja Sabīne Siliņa: “Laikapstākļu dēļ man bija mazliet apgrūtināti treniņi, jo līdz pēdējam brīdim nevarēju saprast, vai sacensības notiks, vai nē. Šis bija šogad pirmais turnīrs uz zāles, pie tam uzreiz jālec 140 cm augsts maršruts. Mani zirgi labi tika ar to galā un pat leca labāk nekā uz smilts seguma. Man bija patīkami uzvarēt pārlekšanā starp diviem stipriem jātniekiem, kuri ir daudz vecāki par mani. Maršrutā bija interesantas līnijas, bija jādomā līdzi, bet mēs ar Fantast šodien bijām kā viens vesels. Vēlos pateikt paldies savai komandai un jaunajam sponsoram (EPONA), kas dod papildus motivāciju startēšanai.”

Sacensību galvenā ārste, jāšanas sporta trenere Sandra Karisa: “Ar jātniekiem strādāt ir ļoti patīkami. Mēs esam dzīvespriecīgi un veselīgi cilvēki, un tikai no mums pašiem ir atkarīgs, kā tiksim galā ar slimībām un infekcijām. Jāsaka, ka reizēm gan jaunieši, esot tik pārņemti ar sportu, pārāk vieglprātīgi izturas pret nopietnām traumām un nedomā, ka visa dzīve viņiem vēl tikai priekšā. Es vēlētos, lai sportisti būtu apdrošināti, jo dzīvē bez zirgiem ir vēl ļoti daudz citu skaistu lietu, ko darīt.”

Visi rezultāti pieejami šeit: http://www.leflatvia.lv/web/?id=420630

Kopvērtējums: http://www.leflatvia.lv/web/?id=420580

Maršrutu uzvarētāji:

Maršruts Nr.1.

110 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās zirgi līdz 5g.v. Sarmīte Barte ar zirgu La Besta no Talsu JS.

Maršruts Nr.2.

110 cm (Art. 238.1.1.) Sacensības uz atzīmi. Piedalās bērni līdz 14g.v. Odrija Roberta Brālēna ar zirgu Cielava no JJS.

Maršruts Nr.3.

115 cm (Art. 238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem. Atcelts.

Maršruts Nr.4.

125 cm (Art. 238.2.1.) Ātruma maršruts. Bez ierobežojumiem. Atcelts.

Maršruts Nr.12.

105 /110cm(Art. 238.2.1.) Ātruma maršruts ar handikapu. Bez ierobežojumiem. Ieskaites maršruts amatieriem. Atcelts.

Maršruts Nr.8.

70 cm. (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās jātnieki ar 1 grupas ponijiem.

Žanete Bitmane ar Tra-La-La no Saldus un Brocēnu JK.

Maršruts Nr.9.

75cm (Art. 274.1.3.) Divu fāžu sacensības. Piedalās jātnieki ar 1 un 2 grupas ponijiem.

Alise Lūse ar Džoana no JSK Demora.

Maršruts Nr.10.

90 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās jātnieki ar 1 un 2 grupas ponijiem.

Beatrise Balama ar Noah no JJS.

Maršruts Nr.11.

100 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības. Piedalās amatieri.

Marta Ločmele ar Cleo no Golden EC.

Maršruts Nr.13.

110/115 cm(Art. 269.5. 238.2.1) Ātruma maršruts, ar handikapu. Bez ierobežojumiem.

Tīna Dreimane ar Luis no Meždruvas I.

Maršruts Nr.14.

120/130 cm (Art. 238.2.1.) Ātruma maršruts ar handikapu. Bez ierobežojumiem.

Ģirts Bricis ar Cendrasine no RJSK Sport De Lux.

Maršruts Nr.6.

140 cm (Art. 238.2.2.) Klasiskais maršruts ar vienu pārlekšanu uz laiku. Bez ierobežojumiem.

Sabīne Siliņa ar zirgu Fantast no SK Mežstrazdiņi.

Maršruts Nr.5.

120/125 cm (Art. 274.2.5.) Speciālās divu fāžu sacensības ar handikapu. Piedalās zirgi līdz 6/7 g.v.

Ģirts Bricis ar zirgu Wildstar no RJSK Sport De Lux.

Maršruts Nr.7.

120/125 cm (Art. 238.2.1.) Ātruma maršruts. Piedalās juniori līdz 18g.v. un jaunie jātnieki līdz 21g.v.

Magdalēna Pildere ar zirgu Kamilla no JSK Zāgkalni.