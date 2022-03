Latvijas ratiņkērlingisti pēc uzvaras pār Šveici Pekinas spēlēs dala pirmo vietu kopvērtējumā

Pekinas ziemas paralimpiskajās spēlēs Latvijas ratiņkērlinga izlase rīta sesijā ar rezultātu 9:7 pārspēja Šveices valsts vienību, gūstot ceturto uzvaru turnīrā un kopvērtējuma dalot pirmo vietu ar Kanādu, vēsta Latvijas Latvijas Kērlinga asociācija.

1.ends. Latvijas izlase, pateicoties pēdējā metiena tiesībām, pirmo akmeni iemeta mājas sānos, to pašu izdarot arī ar otro akmeni. Tas lika mūsu pretiniekam ar "take out" metienu izsist vienu no tiem. Turpinājums abu komandu izpildījumā bija piesardzīgs, pamīšus komandām izsitot akmeni no mājas, līdz kamēr Sergejs Djačenko pieļāva kļūdu, pēc kuras Šveice arī kļūdījās. Otrā savā metienā Djačenko ir precīzs, savukārt šveicieši kļūdījās otrreiz. Rožkova izprovocēja pretinieku uz vēl vienu kļūdu, kas beigās rezultējās ar 3:0 Latvijas izlases labā.

2.ends. Abas komandas pirmajos metienos pieļāva neprecizitātes. Vēlāk Šveice ar diviem akmeņiem nostiprinājās mājā, savukārt pirms skipu metieniem šveiciešiem jau bija +3. Pateicoties Rožkovas veiksmīgam pēdējam un neveiksmīgam pretinieku pēdējam akmenim, Latvijas izlasei izdevās atdot tikai vienu punktu – 1:3.

3.ends. Ojārs Briedis lieliski izpildīja savus abus metienus, kas tika novietoti mājas sānā. Vienu no tiem Šveices otrajam spēlētājam izdevās izsist. Latvijas izlase spēlēja piesardzīgi un noņēma pretinieku centra sargu, bet nākamo pretinieku sargu neveiksmīgi Agris Lasmans uzsita mājā esošajam savam akmenim, izsitot to no spēles. Pēc šveiciešu kļūdas Djačenko neizdevās iemest otru akmeni mājā, bet jau ar nākamo pretinieki izsita vienīgo Latvijas akmeni no spēles. Rožkovas precīzie pēdējie akmeņi atnesa Latvijai vēl divus punktus, palielinot rezultāta starpību līdz +4 (5:1).

4.ends. Šis ends iesākts bez Šveices sargiem, kas dotu iespēju viņiem atspēlēties. Pretinieki mēģina izmantot Latvijas sargu, bet šos uzbrukuma draudus likvidēja Lasmans. Komandas apmainījās neprecīziem metieniem, līdz beidzot Rožkova ar savu pēdējo akmeni nonāca aiz sargiem, tiesa gan arī aiz centra līnijas. To neizmantoja Šveices skips, uzmetot akmeni par vāju, kas ļauj Latvijas izlasei nozagt punktu, panākot jau 6:1 savā labā.

5.ends. Pēc lielā pārtraukuma Briedis lieliski uzsāka ar diviem metieniem mājā, provocējot šveiciešus uz "take out" metieniem, tomēr viņi uz to neparakstījās un ielika savu akmeni tuvāk centram. Lasmanis pieļāva kļūdu, bet šveiciešu spēlētājs to neizmantoja, izmetot savu cauri mājai un to pašu izdarot ar nākamo. Līdz ar to Djačenko papildināja Latvijas akmeņu krājumu līdz +3. Pēc perfekta Šveices trešās spēlētājas metiena un Djačenko kļūdas, viņa iemeta vēl vienu tuvāk centram. Rožkova aizmeta garām abiem akmeņiem, kurus sargāja Šveice. Pēc vēl vienas Rožkovas kļūdas, šveicieši tomēr četru punktu vietā paņem trīs, samazinot rezultātu starpību līdz -2 (4:6).

6.ends. Briedis turpināja rādīt labu precizitāti metienos un ielika savus akmeņus mājas sānā. Toties šveicietis pieļāva kļūdas, kas nāca par labu Latvijai līdz brīdim, kad viņi pret mūsu trim akmeņiem mājā iemet tuvāk centram, kam vēlāk pievieno vēl vienu. Djačenko vienu no tiem izsita, bet Šveice atkal spēlēja uz mājas centru. Sarežģītā situācija lika paņemt minūtes pārtraukumu. Pēc tā šveiciešu situācija nedaudz uzlabojās. Tomēr Latvijas kļūdas pirms pēdējā Rožkovas metiena pretiniekiem dod jau +3 mājā, kas paliek arī pēc pēdējā mūsu metiena. Pēc šī enda Latvijas izlase nonāca iedzinējos ar 6:7.

7.ends. Latvija endu uzsāka ļoti labi, tomēr pretinieki turpināja spiesties uz mājas centru, noliekot savu akmeni tuvāk, kuram uzliek neprecīzu sargu. Tas ļauj Djačenko izpildīt lielisku "take out" metienu un nu jau +4 Latvijai . Šveicieši nevienu no tiem neista, bet mēģināja likt tuvāk centram, kas neizdevās pietiekami precīzi, taču viņi panāca otro tuvāko akmeni centram. Rožkova glāba situāciju, iemetot vēl vienu tuvāk centram un izvirzot Latviju 8:7 vadībā.

8.ends. Latvijas izlase izšķirošo endu sāka ar trim akmeņiem mājā, bet Šveice ar vienu sānu sargu, akmeni izmestu cauri mājai, savukārt ar trešo metienu viņi nonāca tuvāk centram. Pirms izpildīt ceturto metienu Latvijas izlases pretinieki paņēma minūtes pārtraukumu. Pēc tā viņi izpilda vāju metienu, kas apstājas sarga pozīcijā. Djačenko turpināja kļūdīties, ko lieliski izmantoja šveiciete, iemetot otro precīzāko metienu mājā. Djačenko beidzot bija precīzs, un arī Rožkova ļāva cerēt uz uzvaru, izsitot vienu no diviem centram tuvāk esošajiem pretinieku akmeņiem. Pēc Šveices skipa kļūdas Rožkova precīzi izsita akmeni, liekot pretinieku skipam mest pret mūsu trim akmeņiem, lai panāktu ekstra endu. Akmeņi tiek mērīti un tikai nedaudz Latvijas akmens bija tuvāk centram, kas atnes uzvaru ar 9:7.

"Spēles vidū es sakašķējos ar treneri. Iekšēji bija baigais niknums un nevarēja savaldīties, kā dēļ arī šis tas nesanāca un bija neliels izmisums," pēc spēles "Latvijas Radio" teica Latvijas izlases skips Poļina Rožkova. "Mums Šveice ir neērts pretinieks ar to, ka viņi vienmēr pret mums saņemas un spēlē ļoti labi. Mēs arī negaidījām, ka tas būs ļoti viegli."

Nākamā spēle plkst. 08:35 pēc Latvijas laika ar Norvēģiju. Divi no šī sastāva Norvēģijas spēlētājiem Phjončhanas paralimpiskajās spēlēs 2018.gadā izcīnīja sudraba medaļas, tiesa gan jaunajā sastāvā komanda pagājušā oktobrī pasaules čempionātā palika 7.vietā.

Ratiņkērlinga turnīrā vispirms tiks izspēlēta apļa kārta, aizvadot 10 spēles katrai komandai. Tikai kopvērtējuma četras labākās izlases turpinās cīņu par medaļām pusfinālos, kas norisināsies 11.martā. Vienā no pusfināliem sacentīsies 1. ar 4.vietu, bet otrā 2. ar 3.vietu. Pusfināla uzvarētāji 12.martā noskaidros 2022.gada Ziemas paralimpisko spēļu čempionus, bet zaudētāji nedaudz pēc pusfināla, 11.martā sava starpā sadalīs bronzas medaļas.

Visas Latvijas izlases spēles, kā arī fināla spēli tiešraidē varēs skatīties LTV7 kanālā, ar nakts spēļu atkārtojumiem.

Ziemas paralimpiskās spēles Pekinā šogad notiks no 4. līdz 13. martam. Plānots, ka tajās sacentīsies 600 sportisti no 50 pasaules valstīm, kas ir līdz šim lielākais dalībnieku skaits ziemas paralimpiskajās spēlēs.

Latviju ziemas paralimpiskajās spēlēs pirmo reizi pārstāv Ratiņkērlinga izlase. Kopš neatkarības atjaunošanas Latvija ziemas paralimpiskajās spēlēs tiek pārstāvēta 3. reizi. 1994. gadā Lilihamerē Latviju pārstāvēja Aldis Šūpulnieks distanču slēpošanā. 2006. gadā Turīnā Latviju pārstāvēja kalnu slēpotājs, tomēr oficiāli rezultāts netika ieskaitīts.

Latvijas izlases sastāvs: Poļina Rožkova (skips), Sergejs Djačenko, Agris Lasmans, Ojārs Briedis, Aleksandrs Dimbovskis, treneri – Arnis Veidemanis, Rihards Jeske, fizioterapeite Signe Rinkule.

Latvijas ratiņkērlinga izlases spēļu grafiks un rezultāti:

8:4 – Dienvidkoreja

3:10 – Kanāda

8:4 – Slovākija

5:6 – Igaunija

9:7 – Zviedrija

9:7 – Šveice

/08.03./ 08:35 – Norvēģija

/09.03./ 13:35 – ASV

/10.03./ 08:35 – Lielbritānija

/10.03./ 13:35 – Ķīna

9.kārtas citu spēļu rezultāti:

10:5 Lielbritānija – Igaunija

9:4 Koreja – Kanāda

Kopvērtējums:

1. Kanāda 6-4-2

1. Latvija 6-4-2

3. Zviedrija 4-3-1

4. Lielbritānija 5-3-2

4. Ķīna 5-3-2

6. Slovākija 4-2-2

7. Norvēģija 5-2-3

7. Igaunija 5-2-3

7. Koreja 5-2-3

7. ASV 5-2-3

11. Šveice 6-1-5