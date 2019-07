Latvijas sieviešu lakrosa izlase ar uzvaru sāk savu trešo Eiropas čempionātu

Šodien, 16. jūlijā, Netānijā, Izraēlā Latvijas lakrosa izlase ar rezultātu 10:7 uzvarēja Itālijas izlasi un uzsāka savu trešo Eiropas čempionātu. Šī gada Eiropas čempionātā no 16 komandām tiks noskaidrota kontinenta spēcīgākā.

Sestdien Latvijas izlase noslēdza sagatavošanās posmu, lai jau pirmdien 18 spēlētāju sastāvā dotos uz Jeruzalemi, kur piedalījās čempionāta atklāšanas ceremonijā. Pirmajā spēlē pret Itālijas izlasi ar rezultativitāti izcēlās: Estere Urbančika 2+1 (vārti; rezultatīvas piespēles), Valērija Druzjaka 2, Laura Baltmane 1, Krista Brīdiņa 1, Rachel Lasda 1, Laura Liepiņa 1, Ieva Opoļska 1, Eiženija Matiļevica 0+1, Nicole Petrovskis 0+1.

Čempionātā komandas ir sadalītas 3 apakšgrupās. Latvija spēlē B grupā ar Itāliju, Nīderlandi, Norvēģiju un Šveici. Top 6 valstis pēc 2015. gada Eiropas čempionāta rezultātiem spēlē A grupā, kamēr pārējās tika ielozētas B un C. B un C apakšgrupu 1. un 2. vietu ieguvējām būs iespēja cīnīties par 1.-12. vietu, kamēr pārējās sacentīsies par 13.-16.vietu.

"Kā mazākā valsts, kas piedalās Eiropas čempionātā, mēs esam lepni un pagodināti pārstāvēt Latviju un visiem parādīt komandas spēlētāju un treneru ieguldīto smago darbu un apņēmību. Šī unikālā komanda pēdējos divos mēnešos, pēc aizvadītā pārbaudes turnīra Lieldienu brīvdienās Jelgavā, ir progresējusi un mēs esam gatavas startēt Eiropas čempionātā. Ar trīs ilggadējām izlases spēlētājām Ievu Opoļsku, Valēriju Druzjaku un Ievu Vilks priekšgalā, mēs parādīsim savu lepnumu, spēlējot par Latviju no visas sirds" saka komandas galvenā trenere Gretchen Lasda. G. Lasda komandu vada kopš 2013. gada.

Latvijas komandas sastāvs: Laura Baltmane, Krista Brīdiņa, Elīna Cēbura, Valērija Druzjaka (C), Zane Jaundžeikare, Nensija Kalniņa, Rebeka Koroļonoka, Rachel lasda, Laura Liepiņa, Eiženija Matiļeviča, Linda Nutere, Ieva Opoļska (C), Agrita Ose, Nicole Petrovskis, Elīna Ruperte, Esterte Urbančika, Ieva Vilka (C), Līga Vilka.

Komandu vada galvenā trenere Gretchen Lasda, treneres palīgi Tucker Hollander, Rachel Lasda, fizioterapeite Inga Seņkāne.