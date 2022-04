Latvijas vadošais pāris dominē pasaules reitinga turnīrā standartdejās Ungārijā

Ungārijā notikušajās Pasaules Sporta deju federācijas (WDSF) reitinga sacensībās "International Open" standartdejās 34 pāru konkurencē pārliecinošu uzvaru izcīnīja vadošais Latvijas pāris Vadims Šurins un Anastasija Meškova, ziņo Latvijas Sporta deju federācijas preses sekretārs Ivars Bācis.

Vadims Šurins un Anastasija Meškova (Rīgas SDK "Mario) pirms divām nedēļām Valmierā aizstāvēja savu valsts čempionu titulu, taču starptautiskajās sacensībās nebija piedalījušies vairākus mēnešus. 2021.gada novembra beigās pasaules un Eiropas čempionāta pusfinālisti no Latvijas uzvarēja "WDSF open (New series)" reitinga turnīrā Rumānijā, un to pašu tagad viņi atkārtoja arī Ungārijā "International open" sacensībās.

Ungārijā pieaugušajiem ST dejās sacentās 34 pāri, kuri pārstāvēja 17 valstis, ieskaitot arī Āzijas kontinentu ar Japānu un Vjetnamu. Latvijas vadošie dejotāji ir pasaules Top10 pāris un bija šo sacensību favorīti. Vadims ar Anastasiju apliecināja savu favorītu statusu un izcīnīja pārliecinošu uzvaru, saņemot no 11 tiesnešu žūrijas vienbalsīgu pirmo vietu visās piecās dejās.

Šurins ar Meškovu nebija vienīgie Latvijas pārstāvji šajās sacensībās. Startēja arī Latvijas čempionāta finālisti Davids Duda un Betija Kaire, kuri ieguva 7.vietu. Viņi ierindojās tieši aiz fināla, līdz labāko sešiniekam pietrūkstot nieka vienam punktam. Valsts ceturtajam labākajam pārim pusfinālā vislabāk tika novērtēts Lēnais valsis un Vīnes valsis. Pēc priekšpēdējās dejas Lēnā Fokstrota Duda ar Kairi nostabilizējās sestajā vietā un pamatoti pretendēja uz finālu. Diemžēl pēc Kvikstepa viņi noslīdēja uz septīto pozīciju.

Ļoti līdzīgajā cīņā par otro vietu Bulgārijas čempioni pārspēja Spānijas labāko pāri. Fināla sešinieku noslēdza Čehijas, Ungārijas un Lietuvas dejotāji.

Šo sestdien tepat blakus Lietuvā Šauļu pilsētā notiks WDSF reitinga turnīrs un starptautiskas sacensības jauniešiem, junioriem un arī bērnu grupai.