LJF Kausa konkūrā kopvērtējumā uzvar Anna Arhipova

Aizvadītajā sporta centrā "Kleisti" tika aizvadīts noslēdzošais, piektais, LJF Kausa izcīņas konkūrā posms un pasniegti kausi astoņu kategoriju kopvērtējuma trīs labākajiem, informēja Latvijas Jātnieku federācija (LJF).

Pieaugušo konkurencē uzvaru kopvērtējumā ar 76 punktiem izcīnīja Anna Arhipova, kura pēdējā posmā nestartēja. Otro vietu ar 65 punktiem ieguva Katrīna Asare, bet trešajā pozīcijā ierindojās Sabīne Siliņa ar 65 punktiem, kura arīdzan pēdējā posmā nepiedalījās.

"Gandrīz visu iepriekšējo sezonu startēju ārpus mūsu valsts un nepiedalījos LJF Kausa izcīņā, tādēļ šogad nolēmu vairāk startēt tieši Latvijā," teica Anna Arhipova. "Man izdevās piedalīties četros no pieciem posmiem. Līdz pat pēdējam posmam biju līdere, tādēļ nolēmu pietaupīt zirgu un piekto posmu izlaist, jo man pavisam drīz jālec PK posmā Lietuvā. Mans galvenais zirgs Heesamar guva traumu un LJF Kausā es piedalījos ar citu zirgu - Liviana. Liviana ir labā formā, ko pierāda tas, ka uzvarēju kopvērtējumā. Paldies līdzjutējiem! Man prieks startēt savā valstī!"

Junioru un jauno jātnieku ieskaitē nepārspēts palika Kristiāns Nikolajevs no JSK "Princis" ar 71 punktu. Bērnu līdz 14 gadu vecumam konkurencē uzvara tika Renātei Ozolai no "Equestrian Park Silameži" ar 79 punktiem, amatieru konkurencē Anastasijai Popovai no "DG Horses" ar 72 punktiem.

Jātnieku ar I grupas ponijiem ieskaitē piedalījās 17 sportisti. Zeltu kopvērtējumā izcīnīja Lāsma Vasiļjeva no "Kalnsētas jātnieku klubs" ar 84 punktiem, jātnieku ar II grupas ponijiem ieskaitē zelts Gabriēlai Jēkabsonei no JSK "Atēna" ar 84 punktiem.

Piecus gadus jauno sporta zirgu ieskaitē par kopvērtējuma uzvarētāju tika apbalvots Nīderlandes siltasiņu zirgs (KWPN) Magnifique WW (no Irvington VDL), ar kuru startēja Kristīne Egle, pārstāvot SK "TOP SPORT". Duets ieguva 65 punktus. Sešus un septiņus gadus jauno zirgu konkurencē zelts Latvijas šķirnes zirgam ABC Clera (2016, no ABC Clerus/ Calliano), ar kuru startēja Sabīne Siliņa, pārstāvot JSK "Mežstrazdiņi". Duetam kopā iegūti 74 punkti.