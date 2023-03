LOK aktualizē ministriju gaiteņos iestrēgušo reforumu un vēlas kļūt par sporta nozares vadošo organizāciju

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) ikgadējā Ģenerālajā asamblejā (ĢA), sniedzot ziņojumu par aktuālajiem jautājumiem organizācijas darbībā 2022.gadā, LOK prezidents Žoržs Tikmers uzsvēra - LOK ir gatava kļūt par Latvijas sporta nozares vadošo organizāciju, uzņemoties atbildību par nozares attīstību un kļūstot par galveno sadarbības partneri Izglītības un zinātnes ministrijai.

"Mēs esam restarta procesā ar valsts politikas veidotājiem – Izglītības un zinātnes ministriju un redzam to kā uzticamu un prognozējamu sadarbības partneri. Ar biedru atbalstu esam gatavi zem LOK karoga uzņemties atbildību par visas sporta nozares attīstību un finansēšanu no 2024.gada, piedāvājot vairāku soļu rīcības plānu, un, pirmkārt, atgriežot Olimpiskajā ģimenē Olimpiskās sporta spēļu federācijas un aktīvi pārstāvot to intereses sadarbībā ar valsti," sacīja Tikmers.

Runājot par neseno situāciju ar valsts finansējuma apturēšanu trim sportistiem, kas komercsacensībās startēja kopā ar Krievijas un Baltkrievijas sportistiem, un pārmetumiem par sportistu interešu neaizstāvēšanu, LOK prezidents izskaidroja objektīvo situāciju: "LOK slēdz ar IZM līgumu par valsts finansējuma piešķiršanu programmā "Augstu sasniegumu sports" trīs organizāciju – LOK, LOV un LOSF darbības nodrošināšanai, t.sk. federāciju atbalstam, 453 personu pabalstu izmaksai - 278 sportistiem, treneriem un - 175 Latvijas Olimpiešu sociālā fonda senioriem. Saņemot parakstītu līgumu 15.februārī - dienā, kad tiek maksāti pabalsti, bija izvēle – kā rīkoties, veikt pabalstu izmaksu 450 personām, nodrošinot LOV, LOSF darbību, vai uzsākt diskusiju un neparakstīt līgumu 1 690 000 eiro apmērā. Izvēlējāmies slēgt līgumu un meklēt risinājumu situācijai. Diemžēl, tas prasīja ievērojamu laiku un situācija tika nokaitēta. Atzīstot kavēšanos un komunikācijas kļūdu un esot vienīgajai sporta organizācijai, kas publiski ir atvainojusies sportistiem par notikušo, tomēr nejūtamies kā vienīgie atbildīgie."

Runājot par starpgadījumu ar finansējumu trim sportistiem, Tikmers "akmeni" meta aizkulišu spēlētāju lauciņā. "Taču siltu "krēslu" tīkotājiem, tā sauktajiem reformatoriem-likvidatoriem un dažiem reputāciju zaudējušiem bijušajiem kolēģiem, šī situācija ir devusi iespēju aiz trīs sportistu mugurām mēģināt mesties cīņā par atkārtotu krēslu ieņemšanu LOK. "

LOK prezidents, informējot ĢA dalībniekus par LOK rīcības hronoloģiju Ukrainas kara kontekstā gan Baltijas, gan starptautiskajā Olimpiskajā apritē, vēlreiz uzsvēra organizācijas stingro un nemainīgo pozīciju Ukrainas jautājumā, vienlaikus nodrošinot Latvijas sportistu tiesības gatavoties un piedalīties Olimpiskajās spēlēs Parīze 2024.