LOK Ģenerālā asambleja: Lejnieks saglabā ģenerālsekretāra amatu

Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) piektdien aizvadītajā Ģenerālās asamblejas ārkārtas sesijā ģenerālsekretāra amatu saglabāja Kārlis Lejnieks, kurš izturēja uzticības balsojumu.

Sākotnēji Ģenerālās asamblejas sesijā bija punkts gan par LOK prezidenta Žorža Tikmera, gan par ģenerālsekretāra Lejnieka atsaukšanu. Tikmers pēc izskanējušā skandāla par iespējamiem ētikas pārkāpumiem pats paziņoja par atkāpšanos un uz LOK Ģenerālās asamblejas sesiju nemaz neieradās.

Interesanti, ka Tikmers pirms nedēļas 17. maijā paziņoja, ka tajā dienā iesniegs demisiju, bet to neizdarīja, kā to solīja. Kā zināms portālam "Delfi", tikai pēc ilgām diskusijām vajadzīgie dokumenti iesniegti un vienošanās parakstīta tikai trešdien, 24. maijā - divas dienas pirms Ģenerālās asamblejas sesijas.

Ja Lejnieks būtu zaudējis amatu, LOK paliktu bez valdes, jo valdē darbojas divi cilvēki - prezidents un ģenerālsekretārs. Līdz ar to biedriem būtu jālemj par turpmāko organizācijas darbību, lai tā atbilstu Latvijas likumiem un pašas biedrības statūtiem. Līdz ar to teorētiski būtu apdraudēta Latvijas sportistu dalība Eiropas spēlēs, kas 21. jūnijā sāksies Polijā.

Pēc tam, kad Lejnieks izturēja uzticības balsojumu, LOK biedri lēma, ka pēc sešām nedēļām 11. jūlijā būs vēl viena Ģenerālās asamblejas ārkārtas sesija, kurā olimpiskā kustība izvēlēsies jaunu prezidentu. LOK prezidents tiks vēlēts uz nepilnu termiņu, jo 2024. gadā notiks pilnvērtīgas LOK prezidenta un ģenerālsekretāra vēlēšanas.

Tāpat 11. jūlijā LOK biedriem būs jāievēlē iztrūkstošie LOK Izpildkomitejas locekļi. Sākoties LOK skandālam, Izglītības un zinātnes ministrija rosināja LOK izpildkomitejas locekļiem noteikt valsts amatpersonas statusu. Pēc izmaiņām statusā, LOK darbu turpināja tikai 10 no22 izpildkomitejas locekļiem, bet pēc Tikmera atkāpšanās palikuši deviņi.

Lai gan darbu neturpina vairāk nekā puse no izpildkomitejas locekļiem, LOK uzskata, ka izpildkomiteja ir lemttiesīga. Lai notiktu izpildkomitejas sēdes, ir jāpiedalās vairāk nekā pusei no tās locekļiem, bet lēmuma pieņemšanai vajag vairākumu no klātesošajiem.

Latvijas Olimpiskās komitejas Ģenerālā asambleja

LOK ģenerālās asamblejas sesija pasludināta par slēgtu. Tagad pēc pusotra mēneša olimpiskā kustība sanāks uz vēl vienu sesiju, lai izvēlētu jaunu prezidentu.

Jātnieku federācija oponē, ka viņiem ir vairāk par 1000 sportistu un vairāk nekā 100 biedru.

Zentelis skaidro, ka šī IZM naudas sadalīšana balstīta uz absurdiem punktiem - piemēram, jāšanā ir 400 jauno sportistu, bet gandrīz 100 biedri. Un viņi ir gandrīz vienlīdzīgi ar futbola federāciju, kurai ir 10 000 bērnu un jauniešu.

Artis Zentelis no kērlinga federācijas vērš uzmanību uz nesen izskanējušajiem 20 prioritārajiem sporta veidiem. Viņš kā piemēru min bobsleja federāciju - kā bosbeljisti rīkos bērnu un jauniešu sacensības, ja bobslejā vispār nav bērnu un jauniešu sporta?

LOK ģenerālās asamblejas vadītājs jau grasījās slēgt sesiju, bet iebildumi no kērlinga federācijas - jo ir vēl viens punkts "Debates".

LOK biedri pēc kārtējām vairāku minūšu juridiskām diskusijām un niansēm pieņem lēmumu par pilnvaru izniegšanu izpildkomitejai veikt pārrunas ar citām vadošajām sporta organizācijām par iespējamo vienota pārvaldības modeļa un finansējuma modeļa izstrādi.

LOK statūti paredz, ka vēlēšanu sesija jāizsludina sešas nedēļas pirms sesijas norises datuma. Savukārt četras nedēļas pirms vēlēšanu sesijas sākuma jābūt izvirzītiem kandidātiem. Tas nozīmē, ka LOK biedriem šobrīd būs divas nedēļas un četras dienas, lai izvirzītu LOK prezidenta amata kandidātus.

Tagad biedriem jābalso būs par pilnvaru izniegšanu izpildkomitejai veikt pārrunas ar citām vadošajām sporta organizācijām par iespējamo vienota pārvaldības modeļa un finansējuma modeļa izstrādi.

LOK biedri lemj, ka LOK valdes locekļi - prezidents un ģenerālsekretārs - nedrīkstēs ieņemt algotu amatu, valdes locekļa vai padomes locekļa amatu kapitālsabiedrībās, kurās ir LOK līdzdalība.

Pēc ilgām diskusijām LOK biedri nolemj, ka prezidenta vēlēšanas būs 11. jūlijā.Jo 13.-19. jūlijā ir olimpisko komiteju seminārs saistībā ar Parīzes olimpiskajām spēlēm, bet savukārt 21. jūlijā sākas Eiropas jauniešu spēles.

Tagad LOK biedriem jāvienojas par ārkārtas sesijas datumu. Biedri nespēj vienoties par datumu un aicina to lemt izpildkomitejai.

LOK biedriem tagad jābalso, ka līdz nākamajai ārkārtas asamblejai LOK valde turpina darboties pašreizējā sastāvā - tātad valde viena cilvēka (ģenerālsekretāra Kārļa Lejnieka) sastāvā.LOK biedri to atbalsta

Lejnieks pateicas par uzticību un aicina nedalīt pozīcija/ opozīcija. Un aicina diskutēt nākamajos dienas kārtības jautājumos, kuros ir svarīgas lietas.

Lejnieks saglabā amatuPar atstādināšanu nobalsoja 39 biedri, pret atstādināšanu 55.

Balsojums noslēdzies. Pēc brīža būs rezultāti.

Atsākas LOK sesija un biedriem izklāstīta balsošanas kārtība - par Kārļa Lejnieka atsaukšanu no ģenerālsekretāra amata. Tagad 15 minūšu laikā būs balsojums.Tā kā dalībnieku skaits ir palielinājies, tad ir precizējums - balsis tiks skaitītas no izsniegtajiem biļeteniem, nevis no skaita, kas reģistrējušies dalībai sesijā. Līdz ar to pagaidām nav zināms, cik balsis vajadzīgas.

LOK sesijā tiek izsludināts 25 minūšu pārtraukums, lai sagatavotu vēlēšanu biļetenus. Tad būs 15 minūtes vēlēšanām.

Kārlis Lejnieks noslēfzošajā runā piemin Sorokina uzstāšanos, tomēr neko nemin par iespējamo atkāpšanos. Viņš saka, ka LOK būtība ir palīdzēt federācijām. Lejnieks aicina vērtēt darbus un būt kritiskiem.

Dinārs Doršs, noslēdzošais runātājs debatēs pie trešā punktaViņš uzsver, ka ar LOK nekad nav runāts no patērētāja skatu punkta, jo zinājuši savus mājas darbus, utt., lai sasniegtu mērķus. Viņš saka, ka balsos par Lejnieka atstāšanu amatā līdz situācijai, kad LOK būs skaidrība par situāciju

Ainars BagatskisBagatskis saka, ka vajadzīga sistēma. Finansējuma sistēma. Un nauda ir tik, cik ir. Bagatskis atsaucas uz citiem runātājiem un aicina darboties. Bagatskis uzsver Vējoņa teikto – ka jābūt nopietniem partneriem valdībā, iāizveido sistēma.

Renārs LīcisCitē Sorokinu – jābeidz vienreiz čakarēties. Viņš salīdzina Latvijas hokeja aizsargus, kas metas zem ripām, un uzdod retoriski jautājumu – vai visi gatavi mesties zem ripām. Pēc viņa domām, svarīgākais dabūt visām federācijām bāzes finansējumu, kas ir svarīgs punkts. Un jābeidz uzstāties, bet no runām jāpāriet pie darbiem.

LOK biedri lēnām laikam ir aizmirsuši, ka šobrīd ir tikai trešais dienas kārtības jautājums - pirms balsojuma par Lejnieka atsaukšanu. Bet sajūta, ka zālē ir debates par jebkuru tēmu.

Pēteris ApinisViņš uzskata, ka ir naudas pārsadales laiks. Viņš pievēršas arī savai jomai – medicīnas nozarei. Viņš saka, ka vairākas organizācijas nav nemaz slikti, ja spēj pie viena galda sēdēt. Apinis norāda, ka svarīgākais, lai sabiedrība un bērni daudz sportotu.Apinis aicina atstāt Lejnieku amatā, lai organizācija ir vadītājs

Aivars PlatonovsViņš sākotnēji nebija uzstāties debatēn, bet pēc Feldmaņa uzstāšanās nolēmis uzstāties. Jo nodēvēts par opozīciju. Viņš saka, ka nāk ar konkrētiem piedāvājumiem un lietām, kas jāmaina. Platonovs atgādina 2016. gada notikumus, kad tika atcelta valde un prezidents. Tiesa ilga četrus gadus un lēmums bija leģitīms, atzina tiesa. Tāpēc viņš aicina ievēlēt valdi – jo svarīgāka ir valde, nevis atlikt tikai tāpēc, ka ir kādi juridiski sīkumi.

Oļegs SorokinsViņš norāda, ka izcelta kaut kāda opozīcija. Viņam sajūta – ja runā, tad tu esi opozīcija. Savukārt opozīcijai viņš aizrāda, ka nevajag piesaukt žurnālistus. Sorokins atgādina par Normunda Barinova teikto par Lejnieka tirgošanos ar ietekmi. “Ja kaut daļa no tā ir patiesība, tad Kāri, piedod, - “very, very sorry,” – saka Sorokins.Sorokins uzsver, ka LOK ir jābūt flagmanim sportā. Un jāuzņemas atbildība. Sorokins saka, ka sportā baidās, ka kādu atlaidīs. Viņš saka, ka neaizvietojamu cilvēku nav – netieši metot “akmeņus” Feldmaņa un Zaļupes virzienā. Viņš aicina Lejnieku atkāpties – “kā vecim pienākas”.

Ansis Dāle, LOK izpildkomitejas dalībnieks Viņam neradās pārliecība, ka izpildkomiteja ir vienota. Dāle saka, ka svarīga ir organizācijas stratēģija un virziens, kurp virzās. Viņš aicina stiprināt IZM, zem kuras arī darbotos LOK, utt, jo šobrīd sporta nozare ir ļoti sadrumstalota.

Diāna ZaļupeViņa velta kritiku izpildkomitejas locekļiem, kuri sēdēs nerunā, bet tagad pēkšņi “baigie varoņi”. Tāpat norāda, ka nav labi “spārdīt guļošu”, jo Tikmers šobrīd ir pēc operācijas. Te gan jāpiebilst, ka Tikmeram nav slimības lapa, jo ar viņu ir pārtrauktas draba attiecības, ko nevarētu izdarīt, ja būtu slimības lapa.Zaļupe atgādina Gulbja teikto, ka vajag strādāt visiem kopā, lai ir spēcīga ietekme valdības gaiteņos, lai sportam būtu lielāks finansējums.

Normunds Reinbergs, alpīnisma savienība Viņš saka, ka ne pozīcija, ne opozīcija viņiem nav piedāvājuši naudu. Reinbergs piedāvā izveidot pārvaldības darba grupu, kas savāktu visas izskanējušās pretenzijas, apkopo un juridiski lemj, vai nepieciešamas izmaiņas statūtos, utt., lai organizācija kļūtu labāka.

Gulbis aicina izsludināt ārkārtas sesiju, kurā arī lems par jaunu vadību

Ernests GulbisViņš norāda, ka pirmajos mēnešos daudz klausījies un mācījies. Gulbis saka, ka pie galda nav spēcīgu cilvēku un visi diedelē kādu kumosu no kopīgā budžeta, domājot par savu labumu. Gulbis uzsver, ka sportam ir slikta pārstāvniecība. Viņš atgādina, ka ir Kultūras ministrija, netieši norādot, ka varbūt nepieciešama Sporta ministrija. Vai vismaz sava spēcīga pārstāvniecība valdībā, jo šobrīd ir dažādu federāciju lobijs, nevis sportam kopā.

Andris Feldmanis Viņš runās par opozīcijas “uzbrukumu” LOK. Viņš uzskata, ka opozīcija nelikumīgi “grauž” ledu. Feldmanis ir pirmais, kurš sadala kustību pozīcijā un opozīcijā. Viņš draud, ka būs paralizēta LOK darbība un varētu iet secen Latvijas dalība Eiropas spēlēs. Viņš draud, ka varētu būt tiesas, ja netiks ievērots reglaments un juridiski viss pareizi noformēts.

Raimonds Vējonis, Latvijas Basketbola savienības prezidents Viņš saka, ka sāpīgi dzirdēt, ka publiskā telpā sports tiek asociēts ar zaņķi un ir slikta reputācija. Vējonis atgādina, ka Latvijā sportam ir viens no mazākajiem finansējumiem Eiropā. Vējonis norāda, ka viss notiekošais rada auru, ka nozare ir necienīta valdības ministriju gaiteņos. Tāpēc jāmaina paradigma par sporta lomu un nozīmi sabiedrībā, uzskata Vējonis. Tāpēc ir jāpieņem kardināli lēmumi, kas radītu pareizus signālus un norādītu uz izmaiņām. Vējonis gan uzsver, ka lēmumiem ir jābūt tiesiskiem un likumīgiem, lai LOK varētu turpināt darbu un pēc 6 nedēļām vēl vienā asamblejā balsot par pagaidu LOK vadību.

Aigars Strauss, Latvijas Triatlona federācijas vadītājs Viņu pārsteidzis, ka visi runā un nerunā, bet, kad ir balsojums, visi nobalso par aizklātu balsojumu. “Vai jūs baidaties pacelt roku?” – jautā Strauss un atgādina, ka tikai trīs nobalsojuši pret aizklātu balsojumu. Strauss asociē šo vēlmi, ka baidās cilvēki runāt, jo tas varētu atspēlēties. Šo faktu pieminēja arī Vaičule.

Sandis Āķis , riteņbraukšanas federācijas prezidents. Viņš atgādina, ka Barinova teiktais ir klasika un tāda situācija esot regulāri. Noslēgumā viņš aicina balsot ne par krekliem, krēsliem, bet par sirdsapziņu.

Normunds Barinovs, vindsērfinga pārstāvisViņš atklāti saka, ka Tikmers piedāvājis 5000 eiro federācijai, vajag tikai “uztaisīt projektu”. Tad sākusies “gumijas stiepšana”. Un solītais lēnām līdz šim realizēts, bet citos apjomos, nekā solīts, un citu tēmu. Pēc pirmās sarunas Barinovs "pārsūtīts" pie Lejnieka. Tad sekojis teikums no Lejnieka, ka jādod sportistiem nauda, nevis kādām sacensībām, ko solījis Tikmers. Iesnieguši projektu, gaidījuši līgumu. Vienā brīdī piezvanījis Lejnieks un teicis – ja iedosim naudu, tad opozīcija varēšot ne tā to izmantot… Un Lejnieks solījis iedot naudu ar atpakaļejošu datumu, ja saglabās amatu. Tā ir tieša norāde uz balsu iespējamo pirkšanu.Vai tā ir atklāta šantāža, lai es balsotu par jums, lai jūs paliktu amatā un mēs saglabātu finansējumu? - jautā Barinovs.Tad viņš sazinājies ar Tikmeru un pēkšņi nauda atradusies, un projekts apstiprināts.Lejnieks norāda, ka uzstāšanās esot sagrozīti fakti. Gan neminot konkrēti, kuri fakti neatbilst patiesībai.

Lejnieks neslēpj, ka daudziem ir dažādas intereses, bet tas ir normāli, bet jābūt vienotiem. Runājot par “palikšanu bez galvas”, Lejnieks atgādina, ka LOK tuvākajā laikā ir svarīgi pasākumi, kuros dalība un rīkošana var būt apdraudēta, ja organizācija paliek bez “galvas”. Tāpat šobrīd LOK jādomā par sportistiem un Parīzes olimpiskajām spēlēm.

Lejnieks vēlreiz uzsver, ka ir gatavs turpināt darbu, tādējādi pats negrasās atkāpties.

2020. gada vidū LOK esot bijusi finanšu krīze un Lejnieks uzskata, ka visai komandai izdevies izvest LOK no krīzes un stabilizēt finanšu darbību.

Vārds dots Lejniekam, lai “aizstāvētos”. Lejnieks esošo situāciju salīdzina ar spēles laukumu – vienā ir organizācijas krīze un arī no biedriem ir krīze. Lejnieks atzīst, ka vairākus lēmumus nav apsprieduši ar biedriem. Tādēļ ir iesniegums par viņa atsaukšanu. Viņš gan uzsver, ka veicinājis izmaiņas LOK darbībā un virzienā. Lejnieks atgādina, ka brīžiem ir progresīvā un brīžiem regresīvā darbība, tiek aizmirsts par sportistiem un sporta veterāniem kādu kašķu fonā. Šajā sporta laukumā ir arī LOK komanda, kas palikusi tikai deviņi – izpildkomiteja šobrīd ir tikai deviņi no 22 dalībniekiem. Lejnieks prognozē, ka pēc 6 nedēļām būs nākamā sesija. Kad būs iespējamās vēlēšanas.

Platonovs nolasa trīs federāciju – peldēšanas, volejbola un riteņbraukšanas - iesniegumu par Lejnieka atsaukšanu. Platonovs norāda, ka valde ir prezidents un ģenerālsekretārs, un abi darbojas roku rokā. Līdz ar to jāstrādā abiem valdes locekļiem, vai nevienam.Platonovs citē žurnālistu Raimonda Rudzātu komentāru portālā MVP un Ginta Naroga citātu “Latvijas Avīzē”. Platonovs norāda, ka prezidenta un ģenerālsekretāra izteicieni publiskā telpā nav vienoti. Platonovs norāda, ka nav personīgas nepatikas ne pret Lejnieku, ne pret Tikmeru.Platonovs uzskata, ka LOK aizpeldējis nepareizā virzienā, nevis tajā, par ko nobalsoja biedri, ievēlot Tikmeru un Lejnieku pirms trīs gadiem

Tagad beidzot sāksies debates par Lejnieka atsaukšanu. Pirmais tribīnē kāpj peldēšanas federācijas prezidents Aivars Platonovs, kurš ir viens no ierosinātājiem Lejnieka atsaukšanai.

Stundu pēc sesijas sākuma beidzot LOK biedri pieņem darba kārtību.

Nākamais punkts - par LOK ģenerālsekretāra Kārļa Lejnieka atsaukšanu. Tas raisa atkal neizpratni. Izrādās, ka LOK biedri tagad balso par katru darba kārtības jautājumu atsevišķi, kas nebija plānā. Izrādās, sesijas vadītājs pārpratis un tagad balsos par darba kārtību kopumā.

Pirms nopietniem jautājumiem, darba kārtībā ir punkts par 30. marta sesijas protokola apstiprināšanu, kā arī LOK izpildkomitejas 5. maija un 24. maija sēžu protokolu saskaņošanu. LOK biedri to saskaņo.

Edgars Dupats runā riteņbraukšanas federācijas vārdā. Viņš ir arī jurists un oponē Liepam, norādot uz biedrību un nodibinājumu likumu, ka LOK var ievēlēt jaunu izpildvaru. Ja LOK biedri atcels ģenerālsekretāru, tad LOK nepaliks “bez galvas”, kā to apgalvoja Liepa – jo asamblejā ir punkts par valdes vēlēšanām un biedri lems, kādu ievēlēt atsauktā cilvēka vietā.

Advokāts Lauris Liepa informē par tiesiskajām niansēm. Viņš norāda, ka palikusi viena no divām amatpersonām, jo prezidents ir atkāpies. Ja no amata atcels ģenerālsekretāru, organizācija paliktu bez juridiskas pārstāvniecības, jo nav valde. Liepa norāda uz statūtiem, kas ir labi, bet tie radīti “miera laikā”, nevis šajā brīdī. Liepa norāda, ka prezidenta kandidātu jāizvirza ne vēlāk kā 6 nedēļas pirms asamblejas. LOK prezidentam jābūt no izpildkomitejas vidus. Viņš norāda, ka LOK var nobalsot par suicidālu lēmumu – nobalsot par to, ka vismaz uz 6 nedēļām organizācija paliek bez galvas. Liepa to saista ar faktu, ja tiks atbrīvots ģenerālsekretārs.

Vaičule aicina nebalsot pret personībām kā tādām, bet balsot tā, lai organizācija var strādāt vienoti un nešķelti. Vaičule aicina, ka balsojumam par ģenerālsekretāra palikšanu amatā ir jābūt – vai viņam ir uzticība, vai nav. Un šo jautājumu nevajag izņemt no dienas kārtības, kā tas izskanējis aizkulisēs.

Vārds tiek dots Atlētu komisijas pātstāvei Guntai Vaičulei. Viņa runā Atlētu komisijas vārdā. Viņa uzsver, ka sportistiem ir bailes runāt, jo viņus neviens neklausās, bet runāšana var nākt par sliktu karjerai. Vaičuli tas uztrauc, ka sportisti baidās izteikties, jo tomēr dzīvojam demokrātiskā sabiedrībā. Vaičule norāda, ka šobrīd nav LOK prezidenta pienākumu pildītāja. Viņa aicina pēc iespējas ātrāk veikt LOK prezidenta un ģenerālsekretāra vēlēšanas, ievērojot LOK statūtus.

LOK izpildkomiteja rosina no sākotnējās darba kārtības izņemt divus punktus *par izskanējušo informāciju par iespējamo interešu konfliktu LOK prezidenta darbībā *par LOK prezidenta atsaukšanu Neprecīzi izteikumi raisa pirmos pārpratumus un neizpratni. Tomēr abi punkti izslēgti.

Vēl viena formalitāte. Par protokolistiem apstiprināti Raitis Kesels un Ivars Pausks.

Par LOK ģenerālsekretāra Kārļa Lejnieka atsaukšanu rosina aizklātu balsojumu, pārējos jautājumos ir atklāts balsojums.LOK biedri to akceptē.

Sēde atsākas. Balsošanas komisijas sekretāre Aija Buša, bet balsu skaitīšanas komisijas vadītājs Andris Feldmanis.

Tiek pasludināts pirmais 10 minūšu pārtraukums, lai ievēlētā balsu skaitīšanas komisija varētu vienoties par darbu

Par LOK Ģenerālās asamblejas vadītāju iecelts Jānis Liepiņš. Balsis gan netika saskaitītas, tikai vizuāli nobalsoja lielākā daļa.

Rubenis aicina, ka tajā brīdī, kad kāds paklūp dubļos, nevajag viņu stumt vēl dziļāk, bet palīdzēt piecelties no šiem dubļiem. Rubenis aicina domāt par sirdsapziņu. Un ieklausīties sirdsapziņā, nevis vadīties pēc kādām finanšu plūsmām.

Atklāšanas vārdus vēlas teikt arī olimpiskais medaļnieks Mārtiņš Rubenis, kurš arī sāk runu par emocijām, ko sagādāja Latvijas hokeja izlase. Viņš atcerējās savu panākumu, kad pēc panākuma uzradušies "daudz draugu". Viņš retoriski prasīja - kur šie draugi bija, kad viņam nācies izdzīvot un spēlēt ballītēs mūziku, lai varētu trenēties.Un šo viņš pārnes uz LOK šo brīdi - kur jūs bijāt iepriekš?

Bagatskis uzskata, ka jāstrādā KOPĀ - un šo vārdu uzsver vairākas reizes. Viņš aicina visus nolikt malā savus ego un jāstrādā kā komandai.

Pirmajam vārds tiek dots IZM padomniekam Ainaram Bagatskim, kurš norāda, ka krīzes laikā izdevies arī produktīvi strādāt un sakārtot būtiskus finanšu jautājumus saistībā budžeta līdzekļiem.Bagatskis norāda, ka jābūt izcilai finanšu pārvladībai un darbības caurspīdīgumam. Viņa uzskatā, LOK tādu ceļu iet.

Lejnieks apliecina, ka nedomā atkāpties un ir gatavs turpināt darbu. Līdz ar to būs balsojums par viņa palikšanu amatā.

LOK Ģenerālās asamblejas darba kārtība1) Par LOK biedru rosinātajiem, LOK Ģenerālās asamblejas ārkārtas sesijā izskatāmajiem jautājumiem un Darba kārtības apstiprināšanu;2) Par LOK Ģenerālās asamblejas 2023. gada 30. marta sesijas protokola apstiprināšanu;3) Par LOK ģenerālsekretāra atsaukšanu;(tai skaitā jautājuma ierosinātāju ziņojumi, LOK ģenerālsekretāra ziņojums)4) Debates par Darba kārtības 3.jautājumu ;5) Balsojums par LOK ģenerālsekretāra atsaukšanu;6) Par LOK valdes locekļu pienākumu izpildi (ja nepieciešams);7) Par LOK valdes locekļu vēlēšanu noturēšanu (ja nepieciešams);8) Aizlieguma noteikšana LOK valdes loceklim ieņemt jebkādu algotu amatu, valdes locekļa vai padomes locekļa amatu kapitālsabiedrībās, kurās ir LOK līdzdalība;(tai skaitā LOK valdes locekļu ziņojumi, jautājuma ierosinātāja ziņojums)9) Par sporta nozares sabiedriskā sektora sadarbības uzlabošanu un pārvaldības modeļa izstrādi;10) Debates par Darba kārtības 9. jautājumu.

LOK asambleju vadīs ģenerālsekretārs Kārlis Lejnieks. Sākumā ar ovācijām tiek sveikta Latvijas hokeja izlase pēc vakardienas vēsturiskā panākuma.

Asambleja sākas. Izsniegti 74 mandāti sporta federācijām, 22 individuālajiem locekļiem. Kopā ir 96 mandāti. Lai pieņemtu pozitīvu lēmumu, nepieciešamas 49 balsis.Kopā ir 112 biedri ar mandātu. LOK asamblejas sesijas ir lemttiesīga.

Pagaidām nekas nav skaidrs, kas notiks LOK Ģenerālajā asamblejā. Tomēr lielākais pārsteigums - nu jau bijušais LOK prezidents Žoržs Tikmers nav ieradies, lai skaidrotu notiekošo.

Sveicināti dienā pēc Latvijas hokeja izlases vēsturiskā panākuma. Šodien gan būtisks notikums visam Latvijas sportam - Latvijas Olimpiskās komitejas ārkārtas Ģenerālā asambleja.