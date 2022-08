Neretnieks Briselē septitā vietā starp konkūra elites sportistiem

Kristaps Neretnieks svētdien, 28.augustā, startējot "Brussels Stephex Masters" 5* statusa sacensību "Rolex Grand Prix presented by Audi" 160cm maršrutā ar Valour pamatmaršrutu kā pirmais veica bez soda punktiem un pēc pārlekšanas ierindojās septītā vietā starp konkūra pasaules elites sportistiem.

"Turnīrs Briselē bija ļoti gaidīts un man prieks, ka tiku šajā turnīrā ar FEI palīdzību - man piešķīra wild card, ko var saņemt vienu reizi gadā, jo pēc reitinga es nekvalificējos šim turnīram. Startēju ar labākajiem zirgiem Valour un Quintair un cīnījāmies cik varam," saka Kristaps Neretnieks.

Neretnieks "FEI Longines" pasaules reitingā šobrīd atrodas 197.vietā, sportista augstākā sasniegtā vietā pasaules reitingā līdz šim bijusi 75.

"Pirmās divas dienas gribējās nedaudz labākus rezultātus, bet trešajā dienā ar Quintair 150 cm augsto 5* maršrutu izlecām tīri un ar ātrāko laiku pamatmaršrutā, pārlekšanā arī faktiski bijām paši ātrākie, tikai viena sportiska šova situācija, kad es gandrīz nokritu no zirga, lika mums atkrist uz piekto vietu," saka sportists.

"Brussels Stephex Masters" ir vienas no prestižākajām un sportiski sarežģītākajām sacensībām starptautiskajā konkūra kalendārā.

"Svētdien Rolex 5* Grand Prix izlecām tīri un tā jau principā ir mūsu uzvara, kopumā no 44 sportistiem tikai septiņi izleca bez soda punktiem. Pārlekšana šoreiz Valour nebija labvēlīga, tā bija diezgan viegla, mēs gan pāris šķēršļus nogāzām, bet arī ar tīri veiktu pārlekšanas maršrutu mēs būtu 7.vietā. Šeit konkurenti bija pārāk labi un ātri, šādā augstumā ar ātriem zirgiem mēs nevaram cīnīties, augstāk - tad mums jau būtu vairāk trumpju. Pārlekšana bija fenomenāla, Rolex Grand Prix balvu fonds arī ir iespaidīgs - pirmajai vietai 100 000 eiro vērts Audi un 65 000 eiro naudas balva," stāsta Neretnieks.

Uzvaru "Rolex Grand Prix presented by Audi" maršrutā izcīnīja Zviedrijas sportists Peders Fredriskons ar Catch Me Not S, Fredriksons prims divām nedēļām Herningā, Dānijā pasaules čempionātā konkūrā izcīnīja zelta medaļu komandu vērtējumā, viņš ir arī Tokijas olimpisko spēļu zelta medaļnieks komandu ieskaitē, šobrīd ieņem 3.vietu FEI Longines pasaules reitingā.

"Kopumā šīs bija lieliskas sacensības, organizācija kolosāla, zāles laukums fantastisks, atsperīgs, labākais zāles laukums, kādā esmu lecis. Lieliska sajūta, lekt Masters turnīra Grand Prix un rezultātos palikt starp Stīvu Gerdā un Danielu Doiseru, tas motivē trenēties un motivē sasniegt ar vien augstākus rezultātus," saka sportists.

Šveices sportists Stīvs Gerdā ir trīskārtējs FEI pasaules kausa ieguvējs, Londonas olimpisko spēļu zelta medaļas ieguvējs individuālajā konkurencē, Eiropas čempions komandām, FEI Longines pasaules reitingā šobrīd 24.vietā, ir bijis pasaules reitinga līderis. Vācijas sportists Daniels Doisers ir pasaules kausa zelta, sudraba un bronzas medaļas ieguvējs, Rio olimpisko spēļu bronzas komandas dalībnieks, šobrīd 6.vietā pasaules reitingā, ir bijis reitinga līderis.