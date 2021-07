No Beisbola federācijas par labu LU piedzen gandrīz 4000 eiro

Rīgas pilsētas Latgales priekšpilsētas tiesa ir apmierinājusi Latvijas Universitātes (LU) prasību pret Latvijas Beisbola federāciju (LBF) par gandrīz 4000 eiro piedziņu, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Tāpat no LBF par labu LU ir piedzīti tiesāšanās izdevumi.

Iepriekš LU pārstāve Jana Saulīte aģentūrai LETA pavēstīja, ka starp LU un LBF ir noslēgts līgums par beisbola laukuma izmantošanu, kas atrodas Rīgā, Lauvas ielā 4, blakus LU Sociālo zinātņu fakultātei. "Federācija ilgstoši nav veikusi samaksu par laukuma izmantošanu, tādēļ LU vēlas to piedzīt ar tiesas starpniecību," informēja LU pārstāve.

Plašāku informāciju par konkrētu summu, kā arī detaļām Saulīte nesniedza.

Savukārt LBF prezidents Ainārs Birulis aģentūrai LETA 25. maijā norādīja, ka federācija jau vairākkārt mēģinājusi sazināties ar LU, lai risinātu problēmsituāciju, tomēr pozitīva atbilde neesot saņemta.

"Šo līgumu ar LU slēdza Beisbola federācijas iepriekšējā valde, kurā es tolaik vēl nebiju. Esam konstatējuši, ka starp abām pusēm tiešām bija noslēgts līgums, bet tas diemžēl ir pazaudēts. Šī iemesla dēļ LU esmu uzrakstījis aptuveni 20 e-pastus ar lūgumu iegūt iepriekš noslēgto līgumu vai satikties," situācijas apstākļus skaidroja Birulis.

Viņš norādīja, ka saziņā ar LU katru reizi ticis nosūtīts pie citas personas, bet gala rezultātā neviena no tām nav bijusi spējīga atrisināt situāciju. Līgums ar LU par laukuma izmantošanu Lauvas ielā 4 esot noslēdzies jau 2019. gada beigās, bet nākamajā pusgadā Beisbola federācija no LU saņēmusi rēķinu, kas liecina, ka sadarbība starp abām pusēm turpinājusies, lai arī rakstiski abas puses par to neesot vienojušās.

Federācija līdz šim regulāri apsaimniekojusi laukumu un ieguldījusi līdzekļus tā uzturēšanā, tāpēc 26. maija tiesas sēdē tiks celta pretprasība, informēja Birulis.

"Protams, ka saistības ir jāpilda, un to mēs arī vēlamies darīt, tomēr jābūt kaut kādam samērīgumam," par konfliktsituāciju ar LU teica LBF vadītājs. "Universitātes Īpašumu departaments aizbildinās ar pastiprinātu interesi no Korupcijas novēršanas un apkarošanas biroja un Valsts kontroles, tāpēc vēlas strīdu risināt tiesā," viņš pauda.

Birulis uzsvēra, ka iepriekš LU nosūtījis izlīguma piedāvājumu ar apņemšanos segt parāda summu 4000 eiro apmērā, taču LU šādu iespēju nemaz neizskatījusi. LU Sociālo zinātņu fakultātei blakus esošais stadions aizvien ir LBF valdījumā, lai arī jauna vienošanās starp abām pusēm neesot noslēgta.