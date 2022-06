Pēc Jāņiem sāksies Latvijas lielākā jūras burāšanas regate 'Gulf of Riga Regatta 2022'

Šonedēļ ar dinamisku promo regati galvaspilsētas viesiem un iedzīvotājiem tiks atklāta Rīgas līča regate jeb "Gulf of Riga Regatta" (GoRR). Dalību sacensībās jau pieteikušas 43 komandas no četrām valstīm, to vidū arī visi pērnā gada uzvarētāji.

"Lai arī līdz sacensībām ir atlicis nedaudz mazāk kā nedēļa, īpaši priecājamies, ka jau tagad pieteikušās vairāk komandu nekā pērn. Zinām, ka arvien vēl ir komandas, kuras plāno pieteikties sacensību reģistrācijas dienā," dalās Latvijas Jūras burāšanas asociācijas (LJBA) valdes priekšsēdētājs Valters Romans, norādot, ka kopā regates organizatori pulcēs vairāk nekā 300 burātāju. Romans īpaši izceļ arī kuplo pārstāvību no Lietuvas, "acīm redzams, ka kaimiņu burātāji šogad ir ļoti savlaicīgi rezervējuši laiku savos kalendāros. Šobrīd esam saņēmuši pieteikumus no septiņām komandām. Salīdzinājumam, pērn bija vien divas laivas no Lietuvas."

Bez aktīvas lietuviešu dalības GoRR pieteikušās arī 25 komandas no Latvijas, 10 komandas no Igaunijas un pērnā gada uzvarētāji – komanda no Somijas. Visa sacensību flote šogad burās ORC, "ORC Cruiser" un LYS grupās. Kā skaidro sacensību organizatori, dalībnieki tiks sadalīti grupās, vadoties pēc saņemto pieteikumu skaita katrā no tām un laivu tehniskajiem parametriem. Šogad pirmo reizi ir izveidota arī "ORC Cruiser" grupa.

"LJBA iestājas ne tikai par vispārēju jūras burāšanas attīstību Latvijā, bet jo īpaši par vienu no prioritātēm esam izraudzījušies veicināt iespējami atklātāku un godīgāku savstarpēju cīņu starp sportistiem. Un "ORC Cruiser" grupu šogad izveidojām kā alternatīvu tām LYS grupas laivām, kuras tehniski ir piemērotākas drīzāk kruīza burāšanai, bet tomēr vēlas sacensties iespējami taisnīgākā un sportiskā garā," skaidro LJBA valdes locekle un sacensību organizatore Kristīne Kanska. Viņa arī norāda, ka LYS ir ļoti vienkāršota laivu apmērīšanas sistēma un no Baltijas jūras reģiona valstīm esam palikuši teju pēdējie, kas vēl nav atteikušies no šīs salīdzinoši neobjektīvās pieejas. Kanska skaidro, ka saskaņā ar apmērīšanas sistēmu katrai jahtai tiek piešķirts individuāls koeficients, kas nodrošina, ka sacensībās ļoti dažādo laivu sportiskie sniegumi ir savstarpēji salīdzināmi.

Rīgas līča regate jeb GoRR šogad notiks no 26.jūnija līdz 1.jūlijam. Sacensību atklāšana un saviesīgā regate Daugavā notiks svētdien, 26.jūnijā. To būs iespējams vērot pie Vanšu tilta pl.15.00. Pirmā sacensību diena tiks aizvadīta pirmdien, 27.jūnijā, Rīgā ar startu un finišu pie moliem, pēc tam visa flote burās tālāk uz otro Latvijas ostu – Salacgrīvu, kur 28.jūnija vakarā pilsēta sagaidīs burātājus ar īpašu koncertu, kas būs baudāms visiem bezmaksas. Taču no ceturtdienas, 29.jūnija, regate dosies tālāk uz Igauniju, uz Sāmsalas ostu – Koiguste, kur dalībnieki viesosies pirmo reizi regates pastāvēšanas vēsturē. Noslēdzošais sacensību posms, kā arī Latvijas Atklātā jūras burāšanas čempioni, GoRR uzvarētāji un Livonijas kausa ieguvēji tiks noskaidroti beidzamajā regates ostā Kuresārē, kur sacensības piestās no 30. jūnija līdz 1. jūlija svinīgajam apbalvošanas noslēgumam.

GoRR ir ikgadēja lielākā starptautiskā regate Latvijā, kas ierasti aizrit nedēļas garumā pēc Jāņiem. Sacensībās piedalās komandas no Baltijas jūras reģiona, aktīvāk piedaloties tieši Baltijas valstu komandām. Sacensības notiek jau sesto gadu un to laikā tiek noskaidroti Latvijas jūras burāšanas čempioni un tiek izcīnīts Livonijas kauss, kas simbolizē Latvijas jūras burāšanas tradīciju atdzimšanu. Regati organizē Latvijas Jūras burāšanas asociācija sadarbībā ar Latvijas Zēģelētāju savienību un Igaunijas partneriem - "Saaremaa Merispordi Selts".