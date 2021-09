Prestižajā Raidera kausā ASV golfa spēlētāji uzvar Eiropu

Gados jaunā ASV komanda svētdien nodrošināja uzvaru prestižajā Raidera kausā golfā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

ASV golferi ar rezultātu 19-9 pārspēja Eiropas komandu, izcīnot savu pārliecinošāko uzvaru. Amerikāņi nezaudēja nevienā no sesijām.

Visvairāk punktu ASV komandai atnesa pieredzējušais Dastins Džonsons, kurš uzvarēja visās piecās savās spēlēs. Džonsons ir pirmais amerikānis kopš 1979.gada, kurš uzvarējis visās piecās cīņās - iepriekš to iespēja Lerijs Nelsons.

No debitantiem trīs aizvadītajā nedēļās nogalē nezaudēja nevienā cīņā, tajā skaitā Skotijs Šeflers, kurš vienā no spēlēm uzvarēja pasaules ranga līderi Džonu Ramu no Spānijas.

ASV uzvaru nodrošināja tad, kad tās jaunākais dalībnieks, 24 gadus vecais Kolins Morikava panāca 14,5-6,5, tādējādi Eiropas komandai vairs nebija iespējas atspēlēties.

Raidera kausam Viskonsīnas štata Šeboiganā bija jānotiek pērn, taču Covid-19 pandēmijas dēļ duelis tika pārcelts uz šo gadu. Kopš 1979.gada, kad savā starpā sāka sacensties ASV un Eiropa, amerikāņi uzvarējuši deviņas reizes, eiropieši 11 reizes un viens duelis noslēdzies neizšķirti.