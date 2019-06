Puišiem acis 'dega' - pēc handbolistu vēsturiskā panākuma norāda treneris Uščins

Latvijas vīriešu handbola izlase vēl neapzinās, ko tā ir paveikusi, pēc iekļūšanas 2020.gada Eiropas čempionāta finālturnīrā sacīja komandas galvenais treneris Armands Uščins.

Latvijas handbolisti trešdien Valmierā kvalifikācijas cikla ietvaros ar 25:24 (14:10) uzvarēja Slovēniju, pirmo reizi vēsturē sasniedzot Eiropas čempionāta finālturnīru.

"Tā ir fantastiska sajūta," pēc uzvaras pār Slovēniju teica Uščins. "Šobrīd vēl neapzināmies, ko izdarījām - tas ir lieliski."

Uščins jau iepriekš bija minējis, ka rūpīgi pētījis Slovēnijas izlasi, un to norādīja arī šoreiz. "Mēs labi izslēdzām viņu malējos spēlētājus, jo no tām pozīcijām viņi iepriekš ir veiksmīgi spēlējuši. Tas bija spēles uzdevums, un mēs to lieliski paveicām. Apzināti veidojām sadarbības caur Daini Krištopānu. Savilkām kopā viņu spēlētājus un ieguvām brīvu zonu metieniem."

Lielu lomu Latvijas izlases sniegumā trešdien spēlēja vārtsargs Artūrs Kuģis un Krištopāns, kurš kopumā pamanījās gūt 13 vārtus.

"Protams, individuāli Krištopāns un Kuģis paveica lielu darbu. Ne velti Dainis šogad bija viens no EHF Čempionu līgas labākajiem spēlētājiem," handbolistu pienesumu izcēla Uščins.

"Pirmajā puslaikā izdevās tie uzbrukumi, kuros nospēlējām pacietīgi, un beigās saplēsām viņu aizsardzības zonu," par iegūto četru punktu pārsvaru pēc pirmā puslaika stāstīja izlases galvenais treneris. "Puišiem acis dega un mačs bija lielisks. Spēles plāns tika izpildīts."

Uščins sacīja, ka uz gaidāmo Eiropas čempionātu Latvijas valstsvienībai būtu līdzi jāņem emocijas, kas gūtas spēlē pret Slovēniju.

"Jau pirms spēles visiem puišiem bija emocijas. Šai cīņai gatavojāmies ar vieglumu un bez spiediena. Visi saprata šīs spēles nozīmi, parādīja cīņassparu un turējās kopā," gandarīts bija Latvijas izlases treneris.

Pēdējā kvalifikācijas cikla spēle izbraukumā pret Nīderlandes izlasi Latvijai vairs neko neizšķirs, tomēr treneris nezaudēs motivāciju. "Spēle neko neizšķir, bet zaudēt negribas un mums tagad ir trīs dienas laika, kur puiši atpūtīsies. Nedaudz pagatavosimies un spēlēsim.

Kvalifikācijas grupas kopvērtējuma vadībā ar astoņiem punktiem piecās spēlēs atrodas Slovēnija un Latvija, abām iegūstot tiesības spēlēt Eiropas čempionātā. Divus punktus četrās cīņās ieguvusi Nīderlande, kamēr bez punktiem ir Igaunija.

Vēl šīs grupas ietvaros Igaunija ceturtdien uzņems Nīderlandi, pret ko Latvija svētdien izbraukumā noslēgs kvalifikācijas turnīru.

Kvalifikācijas turnīrā piedalās 32 valstu izlases, kas tika ielozētas astoņās grupās pa četrām komandām katrā. Šis kvalifikācijas turnīrs ir plašākais, kāds jebkad noticis. Eiropas čempionātam kvalificēsies katras grupas divas labākās komandas, kā arī četras labākās trešo vietu ieguvējas.