Reirs: sporta jaunais finansējuma modelis ir politiķu izšķiršanās jautājums

Sporta finansēšanas jaunais modelis ir politiķu izšķiršanās jautājums, tādēļ tā risināšanai ir zināma kārtība, ceturtdien, 11. augustā, Latvijas Nacionālajā sporta padomē (LNSP) uzsvēra priekšsēdētaja vietnieks, finanšu ministrs Jānis Reirs.

LNSP sēdē viens no jautājumiem bija par sporta sistēmas tālāko finansēšanas modeli, ap ko aizkulisēs kaislības risinās jau vairākus mēnešus. Tā kā vēl pirms jautajuma izskatīšanas publiskā telpā un aizkulisēs bija daudz diskusiju un nav panākta kāda vienošanās, tad LNSP pieņēma zināšanai Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) sniegto informāciju un pamatojumu plānotajām izmaiņām valsts sporta budžeta līdzekļu administrēšanas kārtībā no 2023. gada 1. janvāra, kā arī informāciju par IZM izstrādātā informatīvā ziņojuma "Par valsts sporta budžeta līdzekļu administrēšanas kārtību no 2023. gada 1. janvāra" un trīs saistītos Ministru kabineta (MK) noteikumu un rīkojuma grozījumu saskaņošanas gaitu.

Vēl pirms jautājuma izskatīšanas sēdes vaditājs Reirs uzsvēra, ka nevar balsot par šo ziņojumu, jo sporta sabiedrībā tas nav viennozīmīgi izvērtēts. "Nevaram balsot, jo krustām šķērsām ir interešu konflikti. Tas ir politiķu izšķiršanās jautājums, un mums ir noteikta kārtība, kā tālāk virzīties. Politiķi, kas piedalās no visām partijām, var dzirdēt diskusiju, būs daudz diskusiju aizkadrā, tāpēc pieņemam zināšanai gan ziņojumu, gan izklāstu, gan arī organizāciju viedokļus. Un, ievērojot procedūru, tālāk caur Sadarbības sanāksmi virzīt (izskatīšanai MK)," sacīja Reirs.

Kā uzsver IZM, reformas mērķis ir nodrošināt, ka jebkura Latvijā atzītā sporta federācija valsts budžeta finansējumu saņem no vienas organizācijas (biedrības "Latvijas Sporta federāciju padome") ar vienu līgumu, tādejādi novēršot konstatētos trūkumus sporta nozares finansēšanas modelī, kā arī stiprināt atzītās sporta federācijas lomu sporta veidam paredzēto valsts budžeta līdzekļu pārvaldībā. Tādejādi visos jautājumos, kas skar olimpisko un neolimpisko sporta federāciju (gan individuālajos, gan komandu sporta veidos) finansēšanas jautājumus un intereses, valstij būtu viens sadarbības partneris – biedrība "Latvijas Sporta federāciju padome". Galīgo lēmumu par sporta nozares finansēšanas pārvaldības reformu pieņems Ministru kabinets.

Tāpat LNSP novērtēja pozitīvi un aicināja MK iespējami drīzā laikā atbalstīt starpinstitūciju darba grupā izstrādāto un IZM virzīto regulējumu, kas pilnveido profesionālās ievirzes sporta izglītības programmu finansēšanas kārtību un kritērijus. Piedāvātais modelis paredz ieviest mehānismu, kas nodrošina valsts finansēto pedagoģisko likmju apjomu vismaz iepriekšējā gada līmenī tām sporta skolām, kas izpildījušas MK noteikumos paredzētos rezultativitātes kritērijus un saglabājušas vai palielinājušas izglītojamo un grupu skaitu. Piedāvātais regulējums motivē sporta skolu administrāciju sasniegt kvalitātes kritērijus un ļauj rēķināties ar noteiktu finansējumu, veicot mācību-treniņu grupu komplektēšanu, kā arī lemjot par jaunu izglītojamo uzņemšanu. Līdztekus minētājām izmaiņām, profesionālās ievirzes sporta izglītības programmās paredzēts par 10 procentiem palielināt sporta sacensībām atvēlēto stundu skaitu nedēļā.