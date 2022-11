'Rīgas' 3x3 basketbolisti ar divām uzvarām iekļūst Honkongas 'Masters' turnīra ceturtdaļfinālā

Latvijas 3x3 basketbola komanda "Rīga", kuras sastāvā spēlē Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Nauris Miezis, sestdien ar diviem panākumiem sāka Pasaules tūres Honkongas "Masters" posmu, iekļūstot ceturtdaļfinālā.

Pirmajā mačā rīdzinieki, kuri izsēti ar ceturto numuru, ar 21:18 pieveica "Hong Kong" vienību (16.).

"Rīgas" panākumu ar 16 punktiem kaldināja Lasmanis, realizējot septiņus no astoņiem soda metieniem, kā arī piecus no sešiem viena punkta un divus no četriem divu punktu metieniem. Trīs punktus pievienoja Krūmiņš, divus sakrāja Miezis, kurš piecreiz rezultatīvi piespēlēja, bet Čavars, kurš punktus neguva, izcēlās ar četrām atlēkušajām bumbām.

Pretinieku rindās deviņus punktus sakrāja Tailers Kepkejs, septiņus - Braients Ostins.

Dienas otrajā spēlē Latvijas komanda ar 21:11 sagrāva "Amsterdam", kas turnīrā izsēta ar piekto numuru.

Desmit punktus guva Lasmanis, kurš izcīnīja arī piecas atlēkušās bumbas. Deviņus punktus guva un sešas atlēkušās bumbas sakrāja Miezis, divus punktus un četras atlēkušās bumbas Čavara kontā, bet bez punktiem, taču ar trim atlēkušajām bumbām spēli noslēdza Krūmiņš.

Pretiniekiem Dimeo van der Horsts guva piecus punktus.

D grupā "Rīga" svinēja uzvaru, bet par otro vietu cīnīsies abi tās pieveiktie pretinieki.

Ceturtdaļfinālā, kas notiks svētdien, iekļūst katras grupas divas labākās vienības.

"Rīga", spēlējot ar visiem četriem olimpiskajiem čempioniem sastāvā, rudenī uzvarējusi "Masters" turnīros Monreālā, Sebu un Rijādā, kā ari "Challenger" sacensībās Dienvidāfrikas Republikā, uzvarot Saūda Arābijā "Super Quest" turnīrā, nodrošināja vietu Honkongas "Masters" sacensībās.

Vasarā, kad Lasmanis spēlēja ASV profesionālajā strītbola līgā "Big3" un Krūmiņš ārstēja traumu, komanda spēlēja dažādos sastāvos.