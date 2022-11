Rikjardo oficiāli atgriezies 'Red Bull' komandā

Austrāliešu pilots Daniels Rikjardo atgriezīsies "Red Bull" vienībā un 2023.gadā būs komandas rezerves pilots, trešdien paziņoja "Red Bull" vienība.

Rikjardo aizvadītajā sezonā bija viens no "McLaren" pilotiem un Pirmās formulas (F-1) pasaules čempionātu noslēdza 11.vietā ar sakrātiem 37 punktiem. Viņa labākais sasniegums bija izcīnīta piektā vieta Singapūras "Grand Prix" sacīkstē.

BREAKING: Daniel Ricciardo joins Red Bull Racing as third driver for 2023 #F1 @redbullracing pic.twitter.com/7JmFQlWO3r