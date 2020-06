Sākusies audzēkņu uzņemšana Murjāņu sporta ģimnāzijā

Murjāņu sporta ģimnāzija izsludinājusi jaunu audzēkņu uzņemšanu, vēsta skolas mājaslapa internetā.

Audzēkņus uzņem šādās sporta veidu nodaļās - vieglatlētika, riteņbraukšana, volejbols zēni un meitenes, kamaniņu sports, rokasbumba - zēni.

Ģimnāzijā konkursa kārtībā saskaņā ar sporta veidu federāciju izstrādātiem, ģimnāzijas direktora apstiprinātiem normatīviem tiek uzņemti:

• 8.-10.klasēs audzēkņi ar iepriekšēju sportisko sagatavotību sporta izglītības iestādēs, sporta klubos un reģionālajos olimpiskajos centros.

• 11.-12.klasēs valsts izlašu komandu kandidātus un dalībniekus.

Bez iepriekšējas sportiskās sagatavotības var uzņemt audzēkņus pēc attiecīgās sporta veida federācijas ieteikuma.

Kandidātu mācību sasniegumu izvērtēšana tiek vērtēti gada mācību sasniegumi visos izglītības programmas mācību priekšmetos. Konkursa dienā 10.klašu audzēkņi - kandidāti kārto iestājeksāmenu matemātikā, jāiziet arī rakstiska psiholoģiskā pārbaude.

Lai pieteiktos konkursam, nepieciešams iesniegt sekojošus dokumentus:

• vecāku iesniegums par uzņemšanu MSĢ (aizpildāms uz vietas)

• izglītības dokuments - liecība, apliecība (kopija),

• dzimšanas apliecība, pase (kopija),

• medicīna - medicīniskā izziņa, kuru izsniedz ģimenes ārsts, par veselības stāvokli un atļauju trenēties MSĢ, EHO kardiogramma (obligāti), 26.U - forma (no skolas), 63.formas kopija, potēšanas pase, asins un urīna analīzes vai to kopijas, zobārsta izziņa par salabotiem zobiem.

• raksturojums no skolas (ja skola izsniedz)

Iestājpārbaudījumu laiki Murjāņu sporta ģimnāzijā:

volejbols (zēni) - 20.jūnijā plkst. 10:00;

vieglatlētika (vidējās dist., disks, lode, šķēps, daudzcīņa) - 20.jūnijs, 25.jūlijs no plkst. 10:00;

volejbols (meitenes) - 27.jūnijā, 26.jūlijā no plkst.10:00;

handbols - 28.jūnijs, 26.jūlijs no plkst. 10:00;

riteņbraukšana - 28.jūnijs plkst. 10:00 (sīkāka informācija);

kamaniņu sports - 11.jūlijs plkst.10:00.

Uz uzņemšanas konkursu līdzi ņemani sporta apavi, sporta apģērbs, jo konkursa gaitā kārtojami uzņemšanas kontrolnormatīvi. Ar katras nodaļas kontrolnormatīviem kandidāti var iepazīties skolas mājas lapā www.msg.edu.lv sadaļā uzņemšana MSĢ.

Tie pretendenti, kuri sekmīgi nokārtojuši uzņemšanas kontrolnormatīvus, iziet padziļināto medicīnisko pārbaudi (EKG, sporta ārts).

Murjāņu sporta ģimnāzijas uzņemšanas atestēšanas komisijas paziņojumu par uzņemšanu ģimnāzijā saņemsiet līdz 2020.gada 1.augustam, provizoriska informācijas saņemšana pēc uzņemšamas konkursa no attiecīgā sporta veida treneriem.