Snūkera leģenda O'Salivans atzīst, ka zaudējis mīlestību pret sportu

Viens no visu laiku izcilākajiem snūkera spēlētājiem Ronijs O'Salivans atzīst, ka šis sporta veids kļuvis par to darbu, kuru viņš dara bez emocijām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

O'Salivans negaidīti piedzīvoja zaudējumu turnīrā Ziemeļīrijā, nenoturot 2-0 pārsvaru un ar 3-4 zaudējot pasaules ranga 62. numuram Deividam Greisam.

"Man vairs nav tās aizrautības un vēlmes spēlēt snūkeru. Es spēlei dodu to, ko tā ir pelnījusi," O'Salivans teica BBC. "Šis darbs nav vērts tā stresa un apgrūtinājuma. Ja godīgi, man šobrīd ir vienalga."

"Dažreiz zaudējums ir slēpta svētība, tas vienkārši ļauj man darīt citas lietas," viņš turpināja.

O'Salivans atzina, ka emocionāli no snūkera aizgāja pirms astoņiem gadiem. "Es vienkārši no sporta ņemu to, ko varu paņemt. Tā man ir laba platforma, tas man ļauj darīt citas lietas un dod brīvību," teica snūkera spēlētājs, papildinot, ka viņu nemotivē sava vārda cementēšana sporta veida vēsturē.

"Vienu dienu es pamodīšos, būšu priecīgs un nospēlēšu labu turnīru, bet, ja tas neizdosies, man būs vienalga."