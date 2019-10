'Sporta Avīzes' radošais kolektīvs neturpinās darbu pēc īpašnieku maiņas

Līdz ar Latvijā populārā sporta žurnāla "Sporta Avīze" īpašnieka nomaiņu darbu nolēmis atstāt ne tikai ilggadējais redaktors Ingmārs Jurisons, bet arī viss radošā kolektīva kodols. To portālam "Delfi" apliecināja Jurisons.

Ziņots, ka SIA "Dienas mediji" ir iegādājusies žurnāla "Sporta Avīze" zīmolu un dizaina paraugus no SIA "Mediju Nams" un pārņems tā izdošanu no nākamā gada 1.janvāra, bet līdz gada beigām žurnāla izplatīšanu turpinās iepriekšējais izdevējs sadarbībā ar "Dienas medijiem".

"Prātā šobrīd nāk vienas vienīgas klišejas, tapēc es labāk pa tiešo un bez mākslīgiem saldinātājiem: šī ir mana pēdējā "Sporta Avīzes" redaktora sleja. Un šis ir pēdējais "Sporta Avīzes" rudens. Ja pacients būtu aizgājis no vecuma un slimībām, pieņemt to kā neizbēgamu dzīves cikla sastāvdaļu būtu vieglāk, bet tagad... Ir skumji," oktobra numura redaktora slejā raksta Jurisons. "Drukāta ikdienas sporta izdevuma mums nav jau sen, arī iknedēļas žurnāls savulaik neizturēja informācijas laikmeta zonas presingu, un nu, sākot no janvāra – tiks apglabāts arī mēneša izdevums. Tālāk mūsdienu sporta vēsturi nākamajām paaudzēm speciālizētā formātā ikdienā dokumentēs tikai internets."

"Mēģinot noformulēt īsi un maksimāli korekti: izdevēja rīcība aizvadīto dažu nedēļu laikā, kad tika izšķirts ne tikai "Sporta Avīzes" liktenis šeit, bet arī iespējas turpināt dzīvi kādā citā vietā vai veidā, man nav atstājušas ne mazākās motivācijas paliekas šajā konkrētajā vietā vēl ieguldīt savu laiku un darbu. Manuprāt, šajos apstākļos šāda paiešana malā no manas puses ir tikai godīga gan pret sevi, gan jums, gan "Sporta Avīzes" reputāciju. Jo neko labu es nevarētu, bet sliktu – negribu taisīt," norāda Jurisons.

Jurisons apsvēris iespēju iegādāties "Sporta Avīzes" zīmolu, bet īpašnieki tam nav piekrituši. Gan "Redaktora slejā", gan savā ierakstā sociālajos tīklos Jurisons netieši norāda, ka plāno veidot kādu jaunu sporta žurnālu. "No manas pārliecības, ka "Sporta Avīze" būtu pelnījusi un spējīga uz stabilu nākotni, šobrīd palikusi pāri vienkārši cerība, ka nenotiks līķa apgānīšana. Taču tas jau ir citu rokās. Tāpēc vienkārši nolikšu šeit savu pēdējo ierakstu šajā izdevumā, un došos. Ja būs lemts – uz dzemdību namu. Bet noteikti ne uz kapliču."