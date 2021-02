Golfa leģenda Taigers Vudss smagajā autoavārijā guvis nopietnas kājas traumas, un viņam jau veikta operācija, lai sastiprinātu lauztos kaulus. Pēc operācijas sportists esot pie samaņas un reaģē uz apkārt notiekošo, vēsta CNN.

Jau vēstīts, ka pēc Losandželosā piedzīvotās avārijas Vudss guva nopietnas kājas traumas. Viņš bija iesprostots savā automašīnā, kad ieradās operatīvie dienesti, tomēr Vūdss bija pie samaņas un spēja atbildēt uz uzdotajiem jautājumiem.

Avārijā viņš guva labā apakšstilba un potītes lūzumus. Operācijā lauztos kaulus nostiprināja ar metāla stieni, bet pēdu un potīti stabilizēja ar skrūvēm.

Pēc operācijas Vudss esot pie samaņas un reaģē uz apkārt notiekošo, tomēr šobrīd sportists un viņa pārstāvji nesniegs plašākus komentārus.

Kā avārijas iemesls tiek minēts tas, ka Vudss esot braucis lielā ātrumā kalnainā un līkumotā apkārtnē, kur bieži notiek ceļa satiksmes negadījumi. Uz ceļa neesot redzamas bremzēšanas pēdas.

