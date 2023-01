'Tenax'/'Dobele' handbolisti svin uzvaru Baltijas līgas spēlē

Svētdien Baltijas Handbola līgā (BHL) visas trīs Latvijas komandas aizvadīja pa vienai spēlei, taču tikai "Tenax"/"Dobele" komanda spēja tikt pie uzvaras.

Dobelnieki izbraukuma ar rezultātu 28:25 (15:13) pārspēja "Tapa" no Igaunijas.

Latvijas vienības panākumu sekmēja Emīls Kurzemnieks, kurš guva deviņus vārtus, bet vēl piecus vārtus pievienoja Antons Šuleiko. Mājinieku rindās rezultatīvākie ar pieciem gūtiem vārtiem bija Iļja Kosmiraks un Vahurs Olups.

Citā mačā "Ogre"/"Hydrox" viesos ar rezultātu 32:39 (21:16) piekāpās Klaipēdas "Dragūnas".

Ogrēniešus no neveiksmes neglāba Aleksandrs Pacikailiks, kurš guva deviņus vārtus, un Riharda Lejas seši gūtie vārti. Klaipēdas komandā ar desmit vārtiem izcēlās Toms Drakša.

Vēl "ASK Zemessardze"/LSPA izbraukuma spēlē ar rezultātu 21:33 (12:19) atzina Kauņas "Granitas-Karys" pārākumu.

Starp viesu spēlētājiem rezultatīvākie ar pieciem vārtiem bija Roberts Rancāns un Ingus Kristiāns Jonuška. Uzvarētāju vienībā Manvids Lazausks guva desmit vārtus.

A grupā "ASK Zemessardze"/LSPA ar četriem punktiem sešās spēlēs ir piektā, bet Ogres handbolisti zaudējuši visos sešos mačos un ir pēdējie sešu vienību vidū. B grupā Dobeles "Tenax" ar sešiem punktiem sešās cīņās ir ceturtā.

Šosezon BHL piedalās piecas komandas no Igaunijas, četras - no Lietuvas un trīs - no Latvijas.

Šajā sezonā sacensības notiek divās apakšgrupās, katrai ar katru spēlējot divus apļus un astoņām komandām iekļūstot ceturtdaļfinālā. Čempioni tiks noskaidroti finālčetrinieka sacensībās.

Pēc aizvadītajā sezonā sasniegtajiem rezultātiem komandas tika sadalītas divās apakšgrupās. A grupā spēlē Klaipēdas "Dragūnas", Kauņas "Granitas-Karys", "Viljandi", "Tallas"/"Mistra", "Ogre"/"Hydrox" un "ASK Zemessardze"/LSPA. B grupā sacenšas Viļņas "Šviesa", Viļņas "Amber", Pelvas "Serviti", "Tapa", "Tallinn" un "Tenax"/"Dobele".

Baltijas handbola līga pastāv kopš 1993.gada. Līgas pastāvēšanas laikā tajā spēlējušas ne tikai Lietuvas, Latvijas un Igaunijas komandas, bet arī Somijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Krievijas klubi un pat Grenlandes vienības.

BHL regulārā sezona noslēgsies 6.februārī. Ceturtdaļfinālā iekļūs katras grupas četras labākās komandas. Baltijas līgas čempioni kļūs zināmi 15.- 16.aprīlī. Regulārās sezonas uzvarētāji iegūs tiesības rīkot finālčetrinieka turnīru.