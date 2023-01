'Tie ir apmelojoši paziņojumi' – SOK noraida Ukrainas un citu valstu kritiku

Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) reaģējusi uz Ukrainas pausto kritiku par iespējamo krievu un baltkrievu sportistu pielaišanu starptautiskajām sacensībām, tai nepiekrītot, vēsta medijs "Inside the Games"

SOK pagājušajā nedēļā paziņoja, ka aicina pētīt iespējas, kā Krievijas un Baltkrievijas sportisti varētu atgriezties starptautisko sacensību apritē. Ja SOK jebkādā veidā pieļaus Krievijas un Baltkrievijas sportistu dalību 2024.gada Parīzes olimpiskajās spēlēs, Ukrainas atlēti sola boikotēt četrgades vasaras sporta veidu lielāko forumu. Šo paziņojumu nosodīja arī Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, citas amatpersonas, kā arī arī vairākas sporta federācijas. Latvijas Olimpiskās komitejas (LOK) prezidents Žoržs Tikmers norādīja, ka arī Latvija nepiedalītos Parīzes olimpiskajās spēlēs kopā ar agresorvalstīm Krieviju un Baltkrieviju. Igaunija un Lietuva arī pauda stingru nostāju, kurai pievienojās Polija un Norvēģija.

Ņemot vērā starptautiskās sporta sabiedrības nosodījumu, SOK nācās skaidrot savu pozīciju. Organizācija nebija mierā ar valstu reakciju par šī jautājuma diskusijas sākšanu. "SOK visstingrākajā iespējamajā veidā noraida šo un citus apmelojošos paziņojumus. Tie nevar kalpot par pamatu nevienai konstruktīvai diskusijai," paziņoja SOK, norādot, ka citus komentārus nesniegs.

SOK ir gatava izskatīt iespēju starptautiskajām sacensībām pielaist sportistus no Krievijas un Baltkrievijas, taču viņu pienākums būtu startēt neitrālā statusā. Šie sportisti nedrīkstētu atbalstīt Krievijas karu pret Ukrainu, kā arī viņiem obligāti jāiziet dopinga pārbaude.

SOK vienbalsīgi pieņēma Āzijas Olimpiskās padomes ierosināto iniciatīvu, lai Krievijas un Baltkrievijas sportisti varētu startēs tās sacensībās. Āzijas Olimpiskā padome izstrādā īpašu sistēmu, kas ļautu krieviem un baltkrieviem kvalificēties olimpiskajām spēlēm Āzijas sacensībās. Tāpat ar individuālajām medaļām tiktu apbalvoti Āzijas sportisti, ja krievi vai baltkrievi tiktu pie godalgām.

3. februārī tiešsaistes konferencē SOK un Ukraina pārrunās iespējamā boikota jautājumu, ja Krievijas un Baltkrievijas sportisti tiks pielaisti cīņai par kvalificēšanos olimpiskajām spēlēm.

Jau ziņots, ka Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis bija sašutis par SOK ieceri pētīt iespējas, kā Krievijas sportisti varētu atgriezties olimpiskajās sacensībās, jo to uzskata par mēģinājumu pateikt visai pasaulei, ka terors var būt kaut kas pieņemams. Viņš arī aicināja SOK prezidentu Tomasu Bahu apmeklēt Bahmutu, kurā risinās vienas no asiņainākajām kaujām.