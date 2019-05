Vailders ar nokautu pirmajā raudā aizstāv WBC smagsvaru čempiona jostu

Amerikānis Denotejs Vailders sestdien Bruklinā veiksmīgi aizstāvēja Pasaules Boksa padomes (WBC) čempiona jostu smagsvariem.

Vailders jau pirmajā raundā nokautēja savu tautieti Dominiku Brīzīli.

"Bija daudz naida un vārdu, tam visam šodien nākot no manis ārā. Kad pirmo reizi viņam iesitu ar labo roku, viņa ķermeņa valoda uzreiz mainījās," pēc uzvaras teica Vailders.

Pašlaik 33 gadus vecais Vailders uzvarējis 41 no 42 cīņām, 40 dueļus noslēdzot ar nokautu. Tikmēr viņa vienaudzis Brīzīle uzvarējis 20 no 22 cīņām, 18 no tām noslēdzot ar nokautu.

Vailders decembrī cīņā par jostas aizstāvēšanu cīnījās neizšķirti ar britu Taisonu Fjūriju. Abi sākotnēji vēlējās revanša cīņu, bet pēc tam, kad Fjūrijs parakstīja līgumu ar ESPN, sarunas pārtrūka.

Savukārt Brīzīle iepriekšējo cīņu aizvadīja pirms Ziemassvētkiem, kad devītajā raundā nokautēja kubieti Karlosu Negronu.

WBC ir prestižākā čempionu josta, bet Pasaules Boksa asociācijas (WBA), Starptautiskās Boksa federācijas (IBF) un Pasaules Boksa organizācijas (WBO) čempiona jostas pieder britam Entonijam Džošuam.