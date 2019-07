Aizvadītajā nedēļā aizritēja piecu dienu regate Rīgas līcī "Gulf of Riga Regatta" (GoRR).

Kopumā, piedaloties 33 jahtu komandām no Baltijas valstīm, trīs dažādās klasēs tika noskaidroti Latvijas atklātā jūras burāšanas čempionāta uzvarētāji un arī pirmie Livonijas kausa ieguvēji. Uz pjedestāla augstākā pakāpiena nostājās divas komandas no Igaunijas - JAZZ (ORC klasē) un CASTOR (LYS2 klasē) un viena komanda no Latvijas - EXTRA BRUT (LYS1 klasē).

"Esam gandarīti par kuplo apmeklējumu GoRR regatē. Īpaši priecājamies par pasaules līmeņa burātāju ierašanos kā, piemēram, komanda no Igaunijas SUGAR2, kas vien pirms pāris nedēļām ieguva ORC klases pasaules čempiona titulu burāšanas sacensībās Horvātijā," komentāru sniedz Latvijas Zēģelētāju savienības valdes loceklis un sacensību organizators Valters Romans.

GoRR norises laikā tika akcentēti arī vides un ekoloģijas jautājumi, īpaši vēršot burātāju uzmanību Baltijas jūras vides veselībai. Lai veicinātu gan pašu regates dalībnieku, gan arī skatītāju izpratni par jūras ekosistēmas izmaiņām, jūras piesārņojumu un sniegtu praktiskus padomus jūras tīrības uzlabošanai un saglabāšanai, sacensību organizatori sadarbībā ar Latvijas Hidroekoloģijas institūtu (LHEI) bija sagatavojuši informatīvus materiālus un organizēja krasta lekcijas gan Kuresāres ostā, gan arī Kuivižos, aicinot burātājus kļūt par Baltijas jūras "sargsuņiem".

"Rīgas līča regate ir izcila vieta, kur runāt par jūras ekoloģijas aktuālajiem jautājumiem, tai skaitā, makro- un mikro- plastmasas piesārņojumu, svešzemju sugām Latvijas ūdeņos un eitrofikāciju. Mūsu uzdevums ir radīt veselīgu diskusiju par pašreizējo situāciju Rīgas līcī un Baltijas jūrā, kā arī aicināt sacensību dalībniekus pievērst lielāku uzmanību savu un līdzcilvēku ietekmei uz apkārtējo vidi," ir pārliecināta LHEI pārstāve Ieva Putna.

Vairāk par GoRR regates gaitu un aprakstus var lasīt ŠEIT