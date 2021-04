Volejbolisti ārzemēs: rezultatīvais Egleskalns tuvina 'Olympiacos' čempionu titulam

Ar uzvaru pār tuvākajiem sekotājiem Grieķijā čempionu titulam pietuvojās Egleskalna pārstāvētā Pirejas "Olympiacos", Ukrainas čempionāta finālā spēlēs Uģa Krastiņa vadītā Ļvivas "Barkom-Kažaņi", labāko sešiniekā Krievijā neiekļuva Denisa Petrova pārstāvētais klubs, bet negaidītu zaudējumu finālsērijas pirmajā mačā mājās cieta Edvarta Buivida pārstāvētā vienība Šveicē, ziņo Latvijas Volejbola federācija (LVF).

Deniss Petrovs kopā ar Ņižņijnovgorodas ASK Krievijas čempionāta kvalifikācijas kārtā tomēr bija spiests atzīt Novijurengojas "Fakel" pārākumu. Izšķirošajā spēlē "Fakel" savā mājās pārspēja ASK ar rezultātu 3-0 (25:18, 25:16, 25:18), sērijā līdz divām uzvarām uzvarot ar 2-1. ASK labāko sešiniekā neiekļuva.

Latvijas izlases cēlājs zaudējumā guva vienu punktu ar servi.

Grieķijā Hermana Egleskalna pārstāvētā Pirejas "Olympiacos" četru čempionāta labāko komandu sacensības uzsākusi ar uzvaru viesos pār tuvākajiem sekotājiem no Sirosas "Foinikas". "Olympiacos" pārspēja mājinieku klubu ar rezultātu 3-0 (25:19, 25:18, 25:19).

Latvijas izlases diagonālais uzbrucējs ar 15 punktiem kļuva par spēles rezultatīvāko dalībnieku, divus punktus gūstot ar "eisiem". Ar 42 punktiem 15 spēlēs "Olympiacos" ieņem pirmo vietu.

Šveices čempionāta finālu ar negaidītu zaudējumu savā laukumā sākusi Edvarta Buivida pārstāvētā "Lindaren Volley Amriswil I", kas ar 2-3 (23:25, 23:25, 25:21, 25:23, 13:15) piekāpās Ženēvas "Chenois".

Buivids pirmajos divos setos laukumā devās uz vienu spēles epizodi, bet trīs pēdējos setus nospēlēja pilnībā. Latvieša kontā 13 gūti punkti, no kuriem viens gūts ar neatvairāmu servi, kā arī teicama uzbrukumu efektivitāte 60%. Viņš dalīja komandas otra rezultatīvākā spēlētāja laurus.

Sērijā līdz trim uzvarām ar 1-0 vadībā izvirzījušies Ženēvas volejbolisti.

Ukrainas meistarsacīkšu finālā iekļuvusi Uģa Krastiņa vadītā Ļvivas "Barkom-Kažaņi" vienība, kas izbraukumā ar 3-2 (25:16, 25:17, 15:25, 24:26, 18:16) pārspēja Žitomiras VK "Žitiči-PNU". Sērijā ar 3-0 uzvarēja Ļvivas vienība un iekļuva finālā, kur tiksies ar Hmeļņickas "Epicentri-Podoļaņi".

Austrijas čempionātā dāmām divus soļus tuvāk piektajai vietai spēra Ingrīdas Šveigeres un Ineses Raciņas pārstāvētā "PSV VBG Salzburg". Vispirms pusfinālā par 5.-8. vietu savā laukumā ar 3-0 (25:10, 25:18, 25:17) tika sagrauta "SG Erzbergmadln VBV Trofaiach/WSV Eisenerz", sērijā uzvarot ar 2-0. Šveigere sakrāja septiņus punktus.

Pēc tam cīņā par piekto vietu viesos ar 3-1 (25:18, 25:18, 21:25, 25:19) tika pieveikta Klāgenfurtes "ATSC Kelag Wildcats". Sērijā ar 1-0 vadībā ir Zalcburgas klubs. Šveigere spēlēja visu maču, atskaitot trīs izspēles pirmā seta galotnē, bet Raciņas nebija kluba pieteikumā nevienā no abām spēlēm.

Francijas otrajā līgā Enijas Bidzānes pārstāvētā Vilžuifas "Union Sportive De Villejuif" cīņā par 13.-18. vietu mājās ar rezultātu 0-3 (23:25, 15:25, 21:25) piekāpās "Stella EDU SP Calais". Latvijas volejboliste nospēlēja visu maču.

Ar astoņiem punktiem piecās cīņās Vilžuifas klubs D grupā ieņem trešo vietu sešu komandu vidū.

Kalendārs

Vīrieši

Grieķija, Hermans Egleskalns

06.04. 20.00 Pirejas "Olympiacos" – Atēnu "Panathinaikos"

09.04. 20.00 Saloniku PAOK – Pirejas "Olympiacos"

Šveice, Edvarts Buivids

08.04. 19.30 Ženēvas "Chenois" – "Lindaren Volley Amriswil I"

10.04. 21.00 "Lindaren Volley Amriswil I" – Ženēvas "Chenois"

Sievietes

Austrija, Ingrīda Šveigere, Inese Raciņa

10.04. 00.00 "PSV VBG Salzburg" – Klāgenfurtes "ATSC Kelag Wildcats"

Francija, EFB, Enija Bidzāne

10.04. 19.00 "Nimes Volley-Ball" – "Union Sportive De Villejuif"