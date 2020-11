'Vuelta a Espana': Liepiņš otrā simta sākum; Rogličs tuvu uzvarai

Latvijas riteņbraucējs Emīls Liepiņš piektdien ieņēma 107. vietu "Vuelta a Espana" 17. posmā, kurā uzvaru svinēja francūzis Davids Gudī, bet kopvērtējumā pirms pēdējā posma vadībā ir pagājušā gada uzvarētājs slovēnis Primožs Rogličs.

Sestdien riteņbraucēji veica 178,2 kilometrus garu un smagiem kāpumiem bagātu posmu ar finišu Kovatiljas kalnā.

Lai arī pērnā gada čempions Rogličs ("Jumbo-Visma") pazaudēja gandrīz pusi no sava pārsvara pār tuvāko sekotāju Ričardu Karapasu no Ekvadoras ("Ineos Grenadiers") un tas tagad ir vien 24 sekundes 45 sekunžu vietā, pēdējais līdzenais posms svētdien visticamāk lielas izmaiņas kopvērtējumā neieviesīs. Trešais ir brits Hjū Kārtijs ("Education First"), kurš no slovēņu braucēja atpaliek 47 sekundes.

"Es ne vienmēr kontrolēju situāciju," pēc posma ar kalniem, bruģakmeni, šaurām ciemata joslām un miglainiem mākoņiem kalnu virsotnēs atzina smaidīgais Rogličs.

"Esmu ļoti priecīgs, un tas ir patiešām jauks veids, kā pabeigt sezonu," viņš piebilda.

"Jumbo-Visma" daudzpusīgais braucējs Rogličs pirmajā posmā izvirzījās "Vuelta a Espana" kopvērtējuma vadībā un visu laiku cīnījās par to ar Karapasu, ekvadorietim esot vadībā piecus posmus.

Rogličam vēl jāpabeidz svētdienas 139 kilometrus garais posms ceļā uz Madridi, kur 2020. gada tūre gandrīz noteikti beigsies ar grupas sprintu.

Uzvara tiks izcīnīta pēc neveiksmes pašās "Tour de France" beigās, kad viņš priekšpēdējā dienā zaudēja pārsvaru, kopvērtējumā uzvarot tautietim Tadejam Pogačaram.

Sestdienas posma beidzamajos kilometros šāds scenārijs draudēja atkārtoties.

Kad braukt bija atlikuši trīs kilometri, Karapass aizbēga no Rogliča un Kārtija, braucot augšup pēdējās stāvajās kāpuma nogāzēs, kas beidzās 1965 metru augstumā ar aukstu miglainu kalnu virsotni.

Viens no posma sākotnējiem tempa noteicējiem īrs Dens Martins no "Israel Cycling Academy" ierindojās ceturtajā vietā.

Otrajā šī gada tūres posmā uzvarēja 24 gadus vecais franču braucējs Gudī no "Groupama - FDJ". Viņš svinēja, atmetot galvu un ļaujoties uzvaras kliedzienam ar izplestām rokām.

Liepiņš uzvarētājam zaudēja 37 minūtes un 38 sekundes, kas viņam deva 107. vietu.

Pirms pēdējā posma viņš kopvērtējumā līderim zaudē vairāk nekā četras stundas un atrodams 126.vietā.

Svētdien būs 139,6 kilometrus garš pēdējais etaps bez kāpumiem.

Spānijas tūre finišēs 8. novembrī Madridē. Sacensību pirmās sešas dienas pārklājās ar šī gada "Giro d'Italia".

Šogad "Vuelta a Espana" pirmie trīs posmi bija plānoti Nīderlandē, taču valsts pandēmijas dēļ atteicās uzņemt prestižās velosacensības. Tā rezultātā "Vuelta a Espana" šogad būs tikai 18, nevis 21 posms.

Liepiņam šī ir debija kādā no lielajām tūrēm. "Trek - Segafredo" galvenais mērķis šajā Spānijas tūrē ir cīnīties par uzvarām atsevišķos posmos. Neskatoties uz to, ka tūre saīsināta līdz 18 posmiem, ir gana daudz pārbaudījumu kategorizētajos kāpumos un vairākos kalnu finišos. Sprinteriem par uzvarām ir iespēja pacīnīties vismaz četros posmos, tajā skaitā pēdējā posmā ar finišu Madridē.

Kā galvenais pretendents komandā uz uzvarām finiša sprintos tika minēts Mateo Mosketi, taču viņš pagājušajā nedēļā izstājās no tūres. Tieši dobelnieks sezonas sākumā, debitējot "Trek - Segafredo" komandā, palīdzēja Mosketi uzvarēt divos velobraucienos Spānijā un pats finišēja pirmajā desmitniekā.