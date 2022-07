'Yonex Latvia International' badmintona kortus nosauks Ukrainas pilsētu vārdos

Pasaules reitinga badmintona turnīra "Yonex Latvia International" korti šogad Jelgavā netiks nosaukti turnīra sponsoru vārdos, bet gan Ukrainas pilsētu vārdos, informēja Latvijas Badmintona federācija.

Kortu nosaukumus Ukrainas pilsētu vārdos Ukrainas Badmintona federācija precizēs 18.augustā, divas nedēļas pirms turnīra sākuma, kā arī dienu pirms spēļu grafika publicēšanas. Ukrainas Badmintona federācija arī precizēs, kurš no nosaukumiem ir izmantojams fināla kortam, kā arī diviem pusfinālu kortiem.

Kopā Jelgavas turnīrā tiks izmantoti pieci vai seši badmintona speciālā seguma korti, atkarībā no pieteikto dalībnieku skaita, taču svētdien, 4.septembrī, kad notiks pusfināli un fināli, tiks izmantoti tikai divi korti, savukārt sestdien, kad notiek ceturtdaļfināl un astotdaļfināli, tiek izmantoti tikai 4 korti. Lielākā noslodze ir turnīra pirmajā un otrajā dienā, kad notiek kvalifikācijas spēlēs un izslēgšanas spēļu pirmās kārtas, tāpēc turnīra pirmajās dienās tiek izmantoti līdz sešiem kortiem.

2019. gadā bija pirmais gadījums, kad viens no kortiem tika nosaukts ne turnīra sponsora vārdā. 2019.gadā turnīrs notika no 1. līdz 4.jūnijam, bet turnīra centrālais korts tika nosaukts "Notre Dame" vārdā, pieminot 2019.gada 15.aprīļa ugunsgrēku, kas saviļņoja visu Eiropu. "Notre Dame" badmintona korta malā tika izvietoti gandrīz 100 Latvijas bērnu zīmējumi no konkursa, ko 2019.gada maijā organizēja Latvijas Badmintona federācija kopā ar Jelgavas mākslas skolu, iesaistot arī citu pilsētu mākslas skolas.

Iepriekšējos sešos gadus, kopš "Yonex Latvia International" notiek Jelgavā, badmintona korti ir nosaukti 19 turnīra sponsoru vārdos, tai skaitā "Inbox.lv", "Lāči", "Venden", "Rinkuškiai", "Tērvetes Alus", "Zemgales veselības centrs", "European Hit Radio", "Super FM", "Mix FM", "EcoLead", "Megogo", "Coral Lub", "Marinenburg", "Evelatus", "Ruukki", "Maxxis", "Mūsa Motors", "Opel Insignia" un "Renault Talisman".

2022. gada turnīra sponsori tika savlaicīgi informēti, ka kortu nosaukumi šogad nebūs izmantojami reklāmas nolūkiem, sponsoriem piedāvājot citas reklāmas aktivitātes.

Badmintona kortu nosaukšana sponsoru vārdos ir nozīmīga ne tikai spēlētājiem un skatītājiem uz vietas attiecīgajā sporta hallē, bet arī tiešraides skatītājiem visā pasaulē, tai skaitā "Badminton Europe" un "BWF TV" platformās, kā arī specializētajās sporta totalizatoru un likmju platformās visā pasaulē.

Kā iespējamie kortu nosaukumi šogad ir gan Ukrainas pilsētas, kuras ir visvairāk cietušas, visvaronīgāk pretojušās, kā arī pilsētas, kurās ir iznīcināti iepriekš veiksmīgi darbojošies badmintona centri, kā piemērām Harkova vai Mikolajiva.

Iepriekš bija plānots, ka nākamā nedēļā pēc Latvijas turnīra, no 8. līdz 11.septembrī Ukrainas pilsētā Harkivā notiktu ikgadējais Pasaules reitinga badmintona turnīrs "Ukraine International". Eiropas un Pasaules badmintona kalendārā ir cerīgi ierakstīts, ka turnīrs ir "atlikts" nevis "atcelts", kā tas ir ierakstīts par citiem šogad nenotiekošajiem turnīriem.

"Man tas likās pašsaprotami, ka laikā, kad mēs varam rīkot turnīru, bet nākamais pasaules un Eiropas kalendārā ieplānotais turnīrs nevar notikt kara dēļ, mēs savā turnīrā Latvijā godinām Ukrainu un tās cietušās pilsētas un badmintona centrus," norāda "Yonex Latvia International" direktors Kristians Rozenvalds.

Kortu nosaukšana Ukrainas pilsētu vārdā nav vienīgā "Yonex Latvia International" sociālā aktivitāte saistībā ar Ukrainu šogad. Visos trīs Latvijas starptautiskajos Pasaules un Eiropas reitinga turnīros Ukrainas spēlētāji ir atbrīvoti no turnīra dalības maksas, tiks bezmaksas izmitināti sadarbībā ar pašvaldībām un pabaroti sadarbībā ar turnīra sponsoriem. Šie nosacījumi ir vienādi aktuāli uz Eiropas U17 reitinga turnīru "Yonex Latvia U17", Liepājā, no 11. līdz 13.augustam, Pasaules reitinga badmintona turnīru "Yonex Latvia International", Jelgavā, no 1. līdz 4.septembrim un Pasaules junioru reitinga turnīru "Yonex Latvia Junior", Siguldā, no 11. līdz 13.novembrim.

Ukrainas Badmintona federācijas prezidents Oleksijs Dņiprovs izteica sirsnīgu pateicību par šādu atbalsta žestu: "Nepietiek tikai ar to, ka mūsu federācija ir pateicīga visiem mūsu draugiem no Latvijas par atbalstu spēlētājiem no Ukrainas, dodot profesionāliem sportistiem pašu svarīgāko – iespēju turpināt spēlēt badmintonu. Kopš 24. februāra mēs galvenokārt esam koncentrējušies uz humāno palīdzību mūsu spēlētājiem. Protams, ļoti svarīgi ir apmierināt pamatvajadzības – atrast vietu mūsu spēlētājiem, kur gulēt, nodrošināt, ka viņiem ir ēdiens. Taču badmintons ir svarīga viņu ikdienas sastāvdaļa, tāpēc esmu pārliecināts, ka viņi novērtē iespēju spēlēt lielākajos profesionālajos turnīros."

"Badmintona sabiedrība Ukrainas labā dara daudz, taču būsim pateicīgi, ja citas valstis ņems piemēru no Latvijas un atbalstīs mūsu spēlētājus. Aicinām visu pasauli parādīt badmintona ģimenes vienotību un savstarpēju atbalstu. Un pēc uzvaras mēs ar prieku sagaidīsim visus savus draugus Ukrainā! – rezumēja Oleksijs Dņiprovs.