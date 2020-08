'Yonex Latvia International' triumfē Igaunijas badmintona spēlētāji

Igaunijas badmintonisti uzvarēja visās piecās disciplīnās Jelgavā notikušajā pasaules reitinga badmintona turnīrā "Yonex Latvia International 2020", turklāt Igaunijas spēlētājs Mikels Lāness kļuva par turnīra absolūto čempionu, uzvarot vīriešu vienspēlēs, dubultspēlēs un jauktajās dubultspēlēs. Itālijas spēlētājas izcīnīja divas otrās vietas, savukārt Latvijas spēlētājiem trīs dalītās trešās vietas, ziņo Latvijas Badmintona federācija (LBF).

Dalītās trešās vietas izcīnīja Pauls Eliass Rozenvalds/Arta Priedniece jauktajās dubultspēlēs, kā arī divi Latvijas sieviešu dubultspēļu pāri: Eiprila Briede/Annemarija Priede un Diāna Stognija/Kristīne Šefere.

Sieviešu dubultspēlēs Igaunijas pieredzējušais pāris Kati-Krēta Marana/Helina Rūtela aizstāvēja pērn Jelgavā izcīnīto titulu. Pērnā gada uzvarētāji citās disciplīnās šogad Jelgavas turnīrā nepiedalījās.

"Yonex Latvia International 2020" bija pirmais Pasaules badmintona reitinga turnīrs pēc "Yonex All England" 2020. gada 15. martā, tāpēc šim Zemgales Olimpiskajā centrā notikušajam badmintona turnīram bija pievērsta īpaša uzmanība visā pasaulē.

Finālspēles no Zemgales Olimpiskā centra tiešraidē translēja "Sportacentrs TV", kā arī "BadmintonEurope.TV". Spēles tiešraidē skatījās ne tikai Latvijā un Eiropā, bet arī daudzviet pasaulē, tai skaitā Indonēzijā, Pakistānā, Nepālā un Kolumbijā.

Jelgavā tika noskaidroti uzvarētāji visās piecās badmintona olimpiskajās disciplīnās, tai skaitā vīriešu un sieviešu vienspēlēs, vīriešu un sieviešu dubultspēlēs, kā arī jauktajās dubultspēlēs.

Pasaules reitinga badmintona turnīrā "Yonex Latvia International 2020" sākotnēji pieteicās 118 spēlētāji no 19 valstīm, taču iknedēļas publicētas izmaiņas Covid-19 skarto valstu sarakstā ir ietekmējušas arī badmintona turnīrā pārstāvēto valstu sarakstu. Sākotnēji bija spiesti atteikties spēlētāji no Polijas, Zviedrijas, Ukrainas, Šveices, pēcāk atteicās arī Somijas, Anglijas un Ungārijas badmintona spēlētājiem, bet pēdējās nedēļas laikā bija spiesti atteikties arī spēlētāji no Beļģijas, Nīderlandes, Īrijas, Skotijas, Slovākijas, Kipras un Maltas. Turnīram sākoties, valstu saraksts bija sarucis līdz piecām - Latvija, Igaunija, Lietuva, Vācija un Itālija.

"Šogad mēs nevarējām lepoties ar masveidību, kā tas bija 2018. gadā, kad turnīrs ar 335 dalībniekiem no 40 valstīm bija lielākais Eiropā, tāpat šogad nevaram lepoties ar Eiropas vadošo spēlētāju piedalīšanos, taču, šogad šis mūsu turnīrs ir īpaši nozīmīgs pasaules mērogā, tik nozīmīgs, kāds iespējams nekad vairs nebūs. Mēs esam pirmie pēc Covid. Mūsu uzdevums ir atgriez ticību un motivāciju spēlētājiem, treneriem, tiesnešiem, kā arī atjaunot interesi par badmintonu sponsoriem, faniem un medijiem," stāsta Latvijas Badmintona federācijas ģenerālsekretārs un pasaules reitinga badmintona turnīra "Yonex Latvia International 2020" direktors Kristians Rozenvalds.

Šobrīd jau atcelti daudzi Pasaules reitinga badmintona turnīri arī septembrī, izņemot 20. septembrī vienlaicīgi ieplānotos "International Mexicano" un "Benin International", bet nedēļu vēlāk vienlaicīgi ieplānoti trīs turnīri - "Victor Croatian International", "Iberdrola Spanish International" un "Guatemala International".

"Latvijā augustā beigās notiekošais pirmais turnīrs pēc Covid, ir ļoti nozīmīgs signāls turnīru rīkotājiem visā pasaulē, iedrošinot viņus neatcelt ieplānotos turnīrus, taču piemērojot tos jaunajiem un specifiskajiem apstākļiem," aicina Kristians Rozenvalds.