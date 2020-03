Ziemeļamerikā 'iesaldētas' profesionālās līgas; Eiropā apstājas futbols

Saistībā ar koronavīrusa izraisītās slimības "Covid-19" izplatību visur pasaulē tiek apturētas sporta sacensības. Ziemeļamerikā uz laiku nenotiek visu lielāko profesionālo sporta līgu spēles, bet Anglijā līdz 3. aprīlim "iesaldēta" futbola premjerlīga. Savukārt Vācijas futbola bundeslīgas vadība šajā nedēļas nogalē plāno aizvadīt spēles, bet tad tikai doties "piespiedu atpūtā".

Lēmums par Anglijas premjerlīgas spēļu apturēšanu pieņemts nākamajā dienā pēc tam, kad klubi realitātē saskārušies ar "Covid-19" izplatību. Ceturtdienas vakarā "Covid-19" konstatēts Londonas kluba "Arsenal" galvenajam trenerim Mikelam Artetam, bet vēlāk kļuva zināms, ka slimība skārusi arī "Chelsea" futbolistu Kalumu Hadsonu-Odoi.

Abās komandās ieviesti karantīnas pasākumi, visi, kuri bijuši kontaktā ar saslimušajiem, tiek uzraidzīti un pārbaudīti. Pēc Artetas gadījuma sākotnēji atcelta "Arsenal" spēle pret "Brigthon", bet vēlāk nolemts līdz 3. aprīlim pārtraukt visu spēļu norisi.

Kopā ar premjerlīgas spēļu atcelšanu apturēta arī zemāko futbola līgu darbība, arī sieviesu sacensību.

Anglijas premjerlīga cer, ka 4. aprīlī spēles varēs atsākties, tomēr tas atkarīgs no situācijas un mediķu padomiem.

Pagaidām apturētas arī UEFA Čempionu līgas un Eiropas līgas izslēgšanas turnīra spēles, bet šobrīd no vadošajām līgām tikai Vācijas futbola bundeslīga turpina sezonu, lai gan Vācija ir viena no "Covid-19" vairāk skartajām valstīm. Vācijas bundeslīgā mači turpināsies šajā nedēļas nogalē, bet spēles tiks atceltas no otrdienas, 17. marta, līdz 2. aprīlim.

Ziemeļamerikā, kur sports ir viena no ienesīgākajām un apmeklētākajām sfērām, apturētas visas lielākās profesionālās sacensības. Nacionālā basketbola asociācija (NBA) savus mačus apturēja trešdienas vakarā, ceturtdien uz laiku spēles atcēla Nacionālā hokeja līga (NHL), bet tagad tām pievienojušās pārējās līgas. Atceltas Lielās futbola līgas (MLS) spēles, bet Lielā beisbola līga (MLB) sezonu sāks vēlāk. Amerikas futbola līgā (NFL) šobrīd ir starpsezona un to pagaidām "Covid-19" nav skārusi.

Spēļu norise "iesaldēta" arī pēc spēka otrajā hokeja līgā jeb Amerikas hokeja līgā (AHL), kur spēlē vairāki Latvijas hokejisti.

Tāpat uz laiku apturētas Profesionālās golfa asociācijas (PGA) sacensības. Ceturtdien Floridā pēc izspēlētām dažām bedrītēm apturētas lielas sacensības, bet drīz pēc tam PGA paziņoja, ka uz laiku aptur visas sacensības.