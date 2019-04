Savdabīgais regbijs: laukumā dodas spēlētāji bez licencēm, 'pa kluso' nomaina Disciplinārās komisijas vadītāju

Latvijas regbija čempionāta spēlē starp regbija klubu "Fēnikss" un čempioniem "Miesnieki", kas risinājās pagājušās nedēļas nogalē, abu komandu sastāvos laukumā bija pa spēlētājam, kuri teorētiski nedrīkstēja spēlēt. Tagad Latvijas Regbija federācijai (LRF) vajadzēs lemt, kā rīkoties šajā situācijā un vai sodīt vainīgās komandas, kā to paredz sacensību reglaments.

Savukārt LRF valde jau aprīļa sākumā nomainījusi Disciplinārās komisijas vadītāju – Egila Eglīša vietā iecelts Oskars Muižnieks. Neviens no LRF vēl līdz šim Eglīti par to nebija informējis un viņš šonedēļ veicis pienākumus, tomēr pēc "jaunumu" uzzināšanas no citiem cilvēkiem nolēmis pamest darbu LRF.

19. aprīlī notikušajā spēlē čempioni "Miesnieki" ar 63:12 sagrāva Rūjienas "Fēnikss" komandu, tomēr čempioni var zaudēt tik svarīgos punktus, turklāt iegūt vēl mīnus punktus, kas var skarbi atsaukties turnīra gaitā. "Fēnikss" komandai, kura tāpat mačā zaudēja, var nākties saņemt mīnus punktus, kas gan viņiem daudz neskādēs, jo komanda, visticamāk, neiesaistīsies cīņā par medaļām.

Šajā spēlē "Miesnieku" rindās laukumā devās Oskars Ramats-Lamberts, kurš vēl pērnajā sezonā bija reģistrēts vicečempionu un "Miesnieku" sīvāko konkurentu "Livonia" rindās. Savukārt "Fēnikss" sastāvā cīņā devās LRF prezidenta Aivara Pilenieka dēls Arvis Pilenieks, kuram vēl ceturtdien, 24. aprīlī, nebija apstiprināta licence, liecina portāla "Delfi" rīcībā esošā informācija.

"Man personīgi nav informācijas par spēlētājiem, kuri būtu bez licences. Pats biju spēles tiesnesis, spēlei bija nozīmēts komisārs, kurš pārbaudīja informāciju. Šobrīd ir sezonas sākums, kad mēdz gadīties situācijas, ka kādi dokumenti bijuši iesniegti, bet reālas licences uz rokas nav," skaidro LRF tehniskais direktors un šī mača tiesnesis Kārlis Sarkans.

"Zinot, ka bieži vien klubi pamostas pēdējā brīdī, pirmo spēļu laikā vienmēr bijusi zināma paraža. Ja tie iesnieguši visus dokumentus, disciplinārā komisija, kas licencē spēlētājus, atzīst, ka tie pieņemti. Tomēr faktiski, lai pagarinātu licences un tām saspiestu zīmogus, vajadzīgs zināms laiks. Spēlētāju dokumenti ir pieņemti, jauna licence tikusi izsniegta vai pagarināta un tiek pieļauta spēlētāju dalība sacensībās. Šobrīd vajadzētu pārbaudīt, vai spēlētājiem, kuriem uz rokas nebija licences, visi dokumenti bijuši iesniegti disciplinārajā komisijā. Man nav informācijas par to, kuriem ir un kuriem nav."

Ramata-Lamberta gadījums ir "interesants", atzīst vairāki iesaistītie. Pats spēlētājs esot atnācis un izteicis vēlmi spēlēt "miesniekos", apgalvojot, ka iepriekšējos divus, trīs gadus nekur nav spēlējis. Tāpēc LRF viņu reģistrējuši, bet jau pēc spēles pienākusi informācija, ka regbistam bijusi aktīva licence "Livonia" klubā.

"Šobrīd jāvērtē, kuram ir taisnība – vai viņš ir bijis aktīvs "Livonia" spēlētājs vai nav bijis. Šī nav vienkāršākā situācija," saka Sarkans.

"Radusies neliela viena, juridiski interesanta problēma ar "Miesnieku" spēlētāju, kura šobrīd tiek risināta. Manā uztverē no spēlētāja bijusi ļoti vieglprātīga attieksme pret sevi un savu komandu. Šis tas nav bijis korekti izpildīts. Neesmu runājis ar Oskaru, bet pieļauju, ka ar viņu runājuši komandas pārstāvji. Bieži gadās, ka ir dažādas situācijas interpretācijas. Droši vien būs vajadzīgs kāds laika periods, lai visu noskaidrotu precīzi. Diemžēl tā kādreiz gadās," skaidro Eglītis, kurš veicis spēlētāju licencēšanu.

Sīkāk Eglītis nevēlējās komentēt, kamēr norisinās iekšējā izmeklēšana.

"Esam rakstiski vērsuši LRF atbildīgo personu uzmanību Latvijas čempionāta nolikuma pārkāpumam un lūguši skaidrot situāciju, taču līdz šim oficiāli nekādu atbildi saņēmuši neesam. Ar vēstuļu un iesniegumu atbildēšanu federācijai kopumā sokas diezgan draņķīgi, jo arī daudzas citas mūsu kluba vēstules nav atbildētas pat no pagājušā gada jūlija," saka "Livonia" kluba vadītājs Jānis Zuments.

"Pēc būtības spēlētājs nedrīkstēja pārstāvēt RK "Miesnieki" Latvijas čempionāta spēlē pret RK "Fēnikss", tādējādi komandai šajā spēle būtu jāpiešķir tehniskais zaudējums. Grūti spriest, kuru cilvēku vai amatpersonu federācija varētu padarīt par vainīgu, lai šādu lēmumu pieņemtu, taču nebrīnīšos, ja absolūtiem čempioniem, kuriem ne pirmo reizi pēdējo gadu laikā ir klaji pārkāpumi spēlētāju licencēšanā, vienkārši tiks pakratīts ar pirkstu un sods nesekos. Šis federācijas sasaukums jau vairākkārtīgi pierādījis, ka lietas var risināt dažādi. Tas Latvijas regbijam un sportam kopumā godu nedara."

Tikmēr, iespējams, vieglāka situācija ir Arvja Pilenieka gadījumā, kurš laukumā devies bez licences. Viņš jau iepriekš spēlējis "Fēnikss" rindās, tomēr šogad licence nav nokārtota. Ja tā izrādīsies, ka spēles dienā vēl nebija iesniegti nekādi dokumenti par Arvja Pilenieka licencēšanu, tad Rūjienas komandai arī nāktos piespriest sodus.

Ja LRF ievēros nolikuma punktu, tad var rasties īpatnēja situācija, kad abām komandām tiek piešķirts zaudējums. LRF sacensību nolikums paredz, ka "par nelicencēta, nepieteikta, diskvalificēta spēlētāja piedalīšanos spēlē, vainīgai komandai tiek piešķirts zaudējums ar 0:30 un -3 (mīnuss 3) punkti, otrai komandai – uzvara ar 30:0 un 5 punkti".

Līdz šim licencēšanas jautājumi LRF tika uzticēti Disciplināro lietu komisijai, kuras vadītājs ilgstoši ir Eglītis. Tomēr tagad izrādījies, ka LRF valde vēl aprīļa sākumā par Disciplinārās komisijas priekšsēdētāju Eglīša vietā apstiprināja kādreizējo regbistu Muižnieku, bet pašu Eglīti atstāja par atbildīgo tikai licencēšanas jautājumos. Eglīti neviens no LRF par šīm izmaiņām nav informējis, tāpēc viņš lēmis aiziet no LRF, kas aizmuguriski viņu atstādinājusi.

Kā skaidroja Eglītis, vēl šonedēļ LRF pie durvīm bijusi tāfelīte ar viņa vārdu un uzvārdu. Par notikušajām izmaiņām Eglītis uzzinājis no kāda drauga, kurš to pamanījis LRF mājaslapā internetā sadaļā "LRF komisijas".

LRF prezidents Aivars Pilenieks sacīja, ka Eglītis pats esot atkāpies, bet šo jautājumu ar viņu vēl apspriedīšot.

Tikmēr Eglīša tiešais vadītājs Sarkans šajā jautājumā bija samērā izvairīgs. "Faktiski man jau nav deliģences vispār neko komentēt. Šobrīd runāju savu viedokli. Kā tehniskajam direktoram, mans uzdevums ir sacensību organizācija. Man šādas informācijas (par Eglīti) nav. Tas jāprasa preses sekretāram, ģenerālsekretāram vai prezidentam. Vēl vakar mēs ar Eglīti runājām par konkrēto Oskara Ramata-Lamberta lietu un pieņēmām lēmumu, ka vajag lūgt oficiālu "Livonia" iesniegumu, lai varētu šo lietu virzīt tālāk, jo nav informācija tik skaidra, lai bez papildus lietas ierosināšanas varētu pieņemt lēmumu."