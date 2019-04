Astoņpadsmitgadīgā Potapova nomāc Sevastovu un izslēdz latvieti jau pirmajā kārtā

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova otrdien cieta negaidītu zaudējumu Prāgas "International" turnīra pirmajā kārtā, atzīstot astoņpadsmitgadīgās Anastasijas Potapovas pārākumu 6-2, 3-6, 2-6.

Sevastova spēli iesāka, pierādot savu favorītes statusu. Latviete pie savām servēm pretiniecei ļāva gūt vien četrus punktus, savukārt Potapova zaudēja geimu jau savā otrajā servē. Rezultātā likumsakarīga uzvara pirmajā setā ar 6-2.

Taču spēles groži tika negaidīti zaudēti, kad Potapenko izvirzījās vadībā 40:0, Sevastovai izpildot savu otro servi otrajā setā. Krieviete lauza liepājnieces servi, kā arī spēja panākt 3-1 setā, neskatoties uz sasniegto 40:40.

Sevastova brīžiem vēl radīja šaubas par seta iznākumu, tomēr Potapenko bija sākusi latvieti apspēlēt ar savu spēku, kā arī Sevastovai vairs galīgi nepadevās pirmās serves. Pēc diviem setiem rezultāts 6-2, 3-6, un atrisinājums bija jāgaida spēles trešajā setā.

Tajā gan Latvijas tenisiste joprojām neizrādīja pārliecības pazīmes. Tenisistes trīs reizes pēc kārtas apmainījās ar lauztām servēm, tomēr divas no tām bija par labu Potapenko.

Rezultātā astoņpadsmit gadus vecā krieviete pirmo reizi savā karjerā uzvarēja kādu ranga labāko četrdesmitniekā esošu tenisisti. Savukārt Sevastova, kura šajā turnīrā tika izsēta ar otro numuru, bet pēc pirmā numura Karolīnas Pliškovas saslimšanas bija ieņēmusi rangā visaugstāk esošās tenisistes godu, ļoti negaidīti no Prāgas sacīkstēm izstājās jau pirmajā kārtā.

PRĀGAS TENISA TURNĪRS: ANASTASIJA SEVASTOVA – ANASTASIJA POTAPOVA

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 3-6, 2-6Divi vāji liepājnieces sitieni tīklā, 0:30. Potapova ilgstoši atsitas pret Sevastovas spiedienu līdz bumbiņa aizskar tīkliņu pēc liepājnieces sitiena. Tas ļauj Potapovai ieņemt pozīciju un raidīt nāvējošu sitienu. Trīs mačbumbas pretiniecei. Izmantota jau tiek pirmā.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 3-6, 2-5Divas izspēles noslēdzas ar Potapovas pārspēku un ļoti spēcīgiem sitieniem, Potapovai 30:0. Potapova pie 40:0 kļūdās dīvainā, planējošā sitienā no gala līnijas. Ļoti gara izspēle noslēdzas ar sarežģīti krītošu bumbiņu pretiniecei. Tas viņu izsit no līdzsvara un piespiež kļūdīties, Potapovai 40:30. Sevastova kļūdās un pretiniecei vairs tikai geims līdz savas karjeras lielākajai uzvarai.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 3-6, 2-4Sevastova auksti izrēķinās ar pretinieci, 40:0. Zibenīgs geims.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 3-6, 1-4Potapovai 30:0. Sevastova šķiet vairs netic sev. Potapova kļūdās vieglā situācijā un pēkšņi jau Sevastovai breikbumba pie 30:40. Tā netiek izmantota. Potapova ar pamatīgu brēcienu ietriec liepājniecei neaizsniedzamu bumbiņu, Potapovai pārsvars. Sevastova noturas pretī, spēlējot tālu no gala līnijas, bet beigās kļūdās saīsinātā sitienā.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 3-6, 1-3. Potapova atkal lauž Sevastovas serviSevastova neizskrien līdzi Potapovas spēcīgajiem sitieniem, Sevastovai 0:15. Ļoti neprecīzs un šķībs sitiens, 0:30. Sevastova atspēlē pirmo breikbumbu, bet otro gan nespēj. Kļūda sitienā un vēlreiz zaudēta sava serve.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 3-6, 1-2. Sevastova lauž Potapovas serviPotapova nonākusi lieliskā situācijā pie tīkla, par laimi kļūdās. Tas dod Sevastovai divas breikbumbas pie krievietes 15:40. Potapova, iespējams, šajā geimā mazliet "pārdeg" un ļoti ātri atdod punktu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 3-6, 0-2. Sevastovas serve tiek lauztaPotapova ar ķermeņa kustību nomāna virzienu un triec Sevastovai negaidītā virzienā bumbiņu, Sevastovai 15:30. Tīkliņš, 15:40. Pirmā breikbumba atspēlēta, 30:40. Eiss pārvēršas neprecīzā servē pēc Potapovas lūguma apskatīt bumbiņas nospiedumu. Krieviete gan kļūdās riskantā sitienā, pēc tam pārdzīvo, 40:40. Potapova nespēj atsist Sevastovas servi, pārsvars latvietei. Pretiniece emocionāli izskatās krietni labāk, bet tas gan izpaužas arī negatīvā ziņā pēc zaudētiem punktiem. Tenisistes turpina cīnīties par tik svarīgo geimu. Pārsvars jau Potapovai pēc izcila sitiena mazā palēcienā. Sevastova turpina zaudēt kontroli pār spēli.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 3-6, 0-1Potapova neizprotamu iemeslu dēļ apstājas izspēles vidū. Sevastova trāpa laukumā, bet katrā ziņā punkts tiek pārspēlēts. Potapova pārņēmusi spēli, rādot tehniski skaistu sniegumu, Potapovai 30:0. Geims "vienos vārtos"...

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 3-6. Potapova uzvar otro setuSevastovai vairs nepadodas pirmās serves, vairums no tām lido neprecīzi. Tā arī notiek šī geima pirmajā izspēlē. Potapova nospēlē lieliski un tuvojas otrā seta "nozagšanai", Sevastovai 0:15. Šoreiz krieviete arī nolasa Sevastovas saīsināto sitienu un to triec otrā laukuma pusē, Sevastovai 0:30. Liepājniece pavisam zaudējusi spēles izjūtu. Potapovai trīs setbumbas! Pirmā lido autā pēc riskanta sitiena, 15:40. Tāpat notiek ar otro, 30:40. Beidzot padodas labāka pirmā serve, bet izspēlē liepājniece zaudē tāpat.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 3-5Sevastova izseko līdzi Potapovas bīstamajiem sitieniem, raida šķietami precīzu un izspēli noslēdzošu sitienu, tomēr bumbiņas nospiedums uz māla neļauj pateikt, kā bijis patiesībā. Punkts pie Potapovas 15:0 tiek pārspēlēts, Sevastova to noslēdz ar saīsināto sitienu, 15:15. Potapova izrāda niknumu pēc zaudēta punkta, 15:30. Potapova izrēķinās ar Sevastovu pēdējā izspēlē.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 3-4Šis geims jau vairāk atgādina pirmo setu, 40:0. Potapova izpilda skaistu sitienu gar sānu līniju un trāpa garām Sevastovai, 40:15. Eleganta gremde pēc māņkustības noslēdz geimu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 2-4Potapova riskantā brīdī izmēģina saīsināto sitienu, kas pēc skata radīja nervozitātes iespaidu, Potapovai 0:30. Liepājniece divreiz kļūdās, 30:30. Sitiens vēlreiz par zemu, to pavada Sevastovas kliedziens, Potapovai 40:30. Izcila krievietes serve, ko liepājniece nespēj tīri uzņemt.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 2-3Potapova neaizsniedzas līdz viltīgam Sevastovas sitienam, 30:15. Krieviete atbild ar ko līdzīgu, Sevastovai sniedzoties līdz bumbiņai, kas krīt pie potītēm, 30:30. Pirmā Sevastovas dubultkļūda, 40:40. Potapova neaizskrien līdz izcilam saīsinātam sitienam, pārsvars Sevastovai. Vēl viena dubultkļūda... Rezultāts neizšķirts. Potapovai svarīga breikbumba. Sevastovas miers pagaidām pārāks un ļauj latvietei atgūt pārsvaru. Potapova sit pārāk stipri, kļūdās un neizmanto lielisku iespēju.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 1-3Potapova sākusi mazliet labāk servēt, kas sāncensību padarījusi līdzīgāku, 15:15. Potapova negaidīti uzvar tikšanos pie tīkla, 40:15. Divas pretinieces kļūdas ļauj sasniegt 40:40. Sevastova šķiet brīžiem pārsteidz pat pati sevi ar neveiksmīgiem sitieniem. Šoreiz nesekmīgi uzņemta serve, kā arī zaudēts geims.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 1-2. Potapova lauž Sevastovas serviSkaista un gara izspēle, abām tenisistēm izpildot vairākus sitienus metru no gala līnijas, 0:40. Pirmo reizi spēlē Potapovai breikbumba, un pie tam uzreiz veselas trīs. Potapova pēc ilgāka pārtraukuma ietriec Sevastovas pusē bumbiņu pēc latvietes serves.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 1-1Krievietei ceturtā spēles dubultkļūda, 0:15. Vēl viena dubultkļūda – pagaidām arī vienīgi Sevastovas punkti, 40:30. Sevastova atkal izmēģina radošu saīsināto sitienu, šoreiz no bekhenda. Kļūda.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2, 1-0Sevastova otro setu uzsāk pārliecinoši. Šoreiz saīsināto sitienu Potapovai gan nav variantu aizsniegt, 30:0. Liepājniecei turpina pie savas serves pretiniecei neatstāt dižus variantus. Šoreiz viens punkts gan pat atdots.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 6-2. Sevastova uzvar setā!Lai gan otrajā izspēlē Sevastova bija situācijas noteicējas pozīcijā, pagaidām divas kļūdas no liepājnieces puses, Potapovai 30:0. Sitienu vēlāk Sevastova liek nožēlot šos vārdus, 30:15. Un vēlreiz Potapova tiek "izdancināta" pa slideno māla segumu, 30:30. Setbumba! Sevastova sit bumbiņu tīklā, 40:40. Latviete neslēpj emocijas pēc kļūdas. Geims ieildzis, Potapova nav bijusi spējīga jau trīsreiz izmantot pārsvaru. Krieviete atkal kļūdās, 40:40. Pretiniecei patraucē tīkliņš, kas ļauj pēc ilgāka laika Sevastovai tikt pie pārsvara un setbumbas. Potapova kļūdās, kas ļauj liepājniecei uzvarēt pirmo setu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 5-2Pirmās serves precizitāte Sevastovai par 13% labāka. Tas arī ļauj jau tā pārākai liepājniecei ievirzīt spēli sev parocīgā gultnē, 30:0. Saīsinātais sitiens gan šodien neierasti neveiksmīgs. Vēlreiz tas nav pat tuvu, lai pārlidotu pāri tīkliņam, 30:15. Lieliska serve pa līniju noslēdz geimu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 4-2Sevastova turpina spēlēt ievērojami aiz gala līnijas. Pirmais servi atvairošais sitiens no šīs pozīcijas lido tīklā, pretiniecei 15:0. Nākamā izspēle ieilgst, bet to noslēdz pagalam neveiksmīgs saīsinātais sitiens, Potapovai 30:0. Arīdzan krievietei padodas ļoti ātri pie savas serves izrēķināties ar Sevastovu.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 4-1Potapovai ik pa laikam pagalam neizdodas atsist Sevastovas serves. Šajā geimā Sevastova ar pretinieci "spēlējas", 40:0. Geims beidzas zibenīgi.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 3-1. Sevastova lauž Potapovas serviPotapova nepārdomāti sit saīsināto sitienu, Sevastovas atbildes trieciens netverams, Potapovai 0:15. Potapova ik pa laikam uzdrīkstas izpildīt ļoti spēcīgus "būt vai nebūt" sitienus. Pagaidām tie pārliecinoši lido laukumā. Citādi gan Sevastova rādījusi savu tehnisko pārākumu, Potapovai 15:40. Izmantota jau tiek pirmā breikbumba pēc vājas serves.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 2-1Sevastova neizpilda veiksmīgu sitienu pēc augsti uzlidojušas bumbiņas. Potapova atbild ar veiksmīgu triecienu otrā laukuma stūrī, 15:15. Potapova aizsniedzas ārpus laukuma pēc Sevastovas serves un triec bumbiņu uzreiz liepājnieces pusē. Vairāki ļoti jaudīgi sitieni padevušies pretiniecei. 40:30. Sevastova gan izspēli vēlāk ar meistarību apspēlē krievieti.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 1-1Sevastova spēlē kādu metru aiz gala līnijas, kas mudina Potapovu nākt tuvāk tīklam. Šāds risinājums atmaksājas, Potapovai 15:0. Divas kļūdas pretiniecei pēc kārtas, otrā no tām dubultkļūda, Potapovai 15:30. Bumbiņa atlec Sevastovas laukuma pusē no tīkla. Liepājniece gan reaģē laikus, izpilda saīsināto sitienu, bet nākamo jau raida garām pie tīkla esošajai pretiniecei. Izspēli vēlāk Sevastova saslīd uz māla, neizpilda veiksmīgu sitienu, 40:40. Šoreiz saīsinātais sitiens nenostrādā, Potapova bumbiņu triec laukumā. Sevastova izrāda neapmierinātību ar savu sniegumu. Vēl viena dubultkļūda, neizšķirts. Divi neprecīzi Sevastovas sitieni no gala līnijas.

Anastasija Sevastova – Anastasija Potapova 1-0Sevastova servē pirmā. Potapova ļoti pārliecinoši nospēlē pirmajā izspēlē, taču kļūdas nākamajā, 15:15. Eiss, pie kura Potapova pat neizkustās, 40:15. Kā arī nākamajā izspēlē Sevastova liek Potapovai pakustēties līdz krieviete pat neuzsāk kustību, lai censtos aizsniegt bumbiņu.

Abas tenisistes saulainajā Prāgā sākušas iesildīšanos.

Potapova 2016. gadā triumfēja Vimbldonas junioru čempionātā, kā arī bijusi pasaules junioru ranga līdere. Šīs spēles uzvarētāja otrajā kārtā sacentīsies pret Čehijas tenisisti Kristīnu Pliškovu (85. vieta rangā) vai Krievijas sportisti Natāliju Vihļancevu (113. vieta).

Savukārt Sevastova pirmdien publicētajā rangā saglabāja pasaules 13. labākās tenisistes statusu, bet šajā turnīrā izsēta ar otro numuru.

18 gadus vecā Potapova rangā šobrīd atrodas 74. vietā. Sevastova pret Krievijas tenisisti, kuras augstākā rangā ieņemtā vieta bijusi 70. pozīcija, nav spēlējusi.

Latvijas tenisiste Anastasija Sevastova otrdien Prāgā uzsāks WTA “International” turnīru, kura pirmajā kārtā spēkosies ar Krievijas tenisisti Anastasiju Potapovu.