'Australian Open' aizritēs bez līnijtiesnešu līdzdalības

Šīs sezonas pirmajā "Grand Slam" turnīrā Austrālijā tenisa spēles notiks bez līnijtiesnešu palīdzības, jo viņu pienākumus pārņems elektroniska sistēma.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Turnīra rīkotāji ziņo, ka šāds lēmums pieņemts, lai mazinātu apkalpojošā personāla skaitu pirmajā "Grand Slam" turnīrā. Jaunās izmaiņas ļaus veiksmīgāk ierobežot Covid-19 izplatību.

Spēļu laikā laukumā atradīsies tikai galvenais tiesnesis, bumbiņu padevēji un spēlētāji.

Sacensību rīkotāji trešdien atklāja, ka visas darbības laukumā fiksēs vairākas kameras, kas pēc noteikta pārkāpuma ar audio signālu spēles dalībniekiem paziņos par kļūdu. Šī sistēma fiksēs autus, kļūdas un brīdi, kad tenisisti serves brīdī uzkāpuši uz līnijas.

""Australian Open" turnīrs būs pirmās sacensības, kas ieviesīs elektronisko sistēmu visos kortos," paziņoja turnīra direktors Kreigs Tailijs.

Paredzams, ka jaunā sistēma spēlētājiem ļaus retāk apšaubīt tiesneša pieņemto lēmumu. Tāpat lielākajos laukumos vairākas minūtes nebūs jāvelta epizodes video atkārtojuma vērošanai.

"Jaunā sistēma sarežģītākās epizodes uzreiz pēc izspēles atainos lielajā ekrānā," ziņu aģentūrai AP atklāja organizatori. "Pie šīm epizodēm pieskaitāmi brīži, kad bumbiņa pēc ilgākas izspēles piezemējas 1,5 centimetru attālumā no līnijas. Pēc izpildītas serves sistēma ekrānā atainos epizodes, kurās bumbiņa piezemējusies pusi centimetra no līnijas."

Šī pati sistēma Austrālijā jau tiek izmēģināta sešos turnīros.

Zināms, ka sistēmā frāzes "out", "fault" un "foot fault" ierunās cilvēki, kuri ikdienā Austrālijā Covid-19 apstākļos gādā par citu drošību. Viņu vidū būs medicīnas darbinieki, ugunsdzēsēji, ūdens glābēji un citi.

Jau ziņots, ka no 500 līdz 600 "Australian Open" tenisā spēlētājiem, amatpersonām un atbalsta personāla dalībniekiem būs jādodas pašizolācijā pēc viena no darbiniekiem pozitīvām koronavīrusa Covid-19 analīzēm vienā no pasākuma "burbuļa" viesnīcām.

Līdz šim vismaz desmit cilvēkiem "burbuļa" viesnīcās konstatēts Covid-19, liecina tīmekļa vietnes "insidethegames.biz" rīcībā esošā informācija.

Šī bija viena no tām viesnīcām, kurās apmetās daži no tiem 1000 spēlētājiem, amatpersonām un atbalsta dienestu darbiniekiem, kuriem ierodoties Austrālijā, 14 dienas bija jāatrodas karantīnā.

Divas nedēļas savos viesnīcas numuros bija spiesti pavadīt 72 tenisisti, jo lidmašīnās, ar ko viņi ieradās, vēlāk atklāja Covid-19. Dažiem no viņiem karantīna beidzās pagājušajā nedēļā, bet citiem tika ļauts dienā piecas stundas doties trenēties āra laukumos.

Austrālija pēdējā gada laikā ir noteikusi visstingrākos ierobežojumus pasaulē, lai apkarotu koronavīrusu Covid-19.

Mēnešiem ilga stingra robežkontrole - gan starptautiskā, gan vietējā mērogā - ir palīdzējusi ierobežot Covid-19 gadījumus līdz mazāk nekā 29 000 un nāves gadījumu skaitu līdz mazāk nekā 1000 cilvēkiem.

Austrālijas atklātā čempionāta kvalifikācija šogad Covid-19 dēļ notika Dohā un Dubaijā. Pamatturnīrs Melburnā plānots no 8. līdz 21. feburārim.

Pagājušajā gadā uzvaru vīriešu konkurencē svinēja Novāks Džokovičs no Serbijas, bet starp dāmām labākā bija Sofija Kenina no ASV.