'Australian Open': galvenais favorīts Nadals gūst traumu un zaudē otrajā kārtā

Zaudējumu Austrālijas atklātā tenisa čempionāta otrajā kārtā trešdien, 18. janvārī, piedzīvoja sacensību galvenais favorīts, leģendārais spānis Rafaels Nadals, kurš gan neveiksmi piedzīvoja gūtā savainojuma dēļ.

Otrās kārtas mačā Nadals trīs setos ar 4-6, 4-6, 5-7 piekāpās amerikānim Makenzijam Makdonaldam, kurš pasaules rangā ir 65. vietā. "Australian Open" nespēlējot pasaules ranga līderim spānim Karlosam Alkarazam, Nadals bija izlikts ar pirmo numuru.

Nadals augšstilba muskuļa savainojumu guva otrajā setā, kad zaudēja ar 4-6, 3-5. Pēc geima viņš uzreiz palūdza medicīnisko pārtraukumu, atgriezās kortā, turpināja cīņu, tomēr nespēja uzvarēt kaut setu un saasināt cīņu.

Things you 𝐧𝐞𝐯𝐞𝐫 want to see: Rafa Nadal pull up with an injury mid-match 😰💔#AusOpen | @RafaelNadal pic.twitter.com/33pgD9mklZ