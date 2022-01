Austrālijas robežsardze izmeklē, vai Džokovičs melojis ceļošanas dokumentos

Novaks Džokovičs, dodoties uz Austrāliju, apgalvoja, ka iepriekšējo 14 dienu laikā nav ceļojis, taču sociālajos tīklos publicēti ieraksti liek to apšaubīt. Šo jautājumu arīdzan izmeklē Austrālijas robežsardze, ziņo medijs "The Guardian".

Austrālijas robežsardze šobrīd izmeklē, vai Novaks Džokovičs ceļošanas dokumentos nepareizi norādījis, ka pēdējās divās nedēļās pirms lidojuma uz Austrāliju nav ceļojis.

Jautājumus par šo tematu raisa sociālajos tīklos atrodamas publikācijas. Pēc tām noprotams, ka vēl Ziemassvētkos sportists bijis Belgradā, taču uz Austrāliju viņš 4. janvārī devies no Spānijas.

Austrālijas ieceļotāja deklarācijā, kura tika iesniegta 1. janvārī, Džokovičam vajadzēja atbildēt uz jautājumu: "Vai esi ceļojis un vai ceļosi 14 dienu laikā pirms lidojuma uz Austrāliju?". Serbijas sportists izvēlējies atbildi "nē".

Austrālijas tiesā iesniegtajos dokumentos Džokovičs teicis, ka 1. janvārī deva atļauju savam aģentam nosūtīt šo deklarāciju. Savukārt ceļu uz Melburnu viņš veicis no Spānijas caur Dubaiju.

Deklarācijā minēts brīdinājums, ka nepatiesas informācijas sniegšana ir "nopietns pārkāpums", kas sodāms ar civilsodu.

Ziņots, ka pirmdien Austrālijas tiesa atjaunoja Džokoviča vīzu, taču viņa likteni joprojām var noteikt Austrālijas imigrācijas ministrs Alekss Hoks, kuram pieder tiesības deportēt pasaules vadošo tenisistu. Lai anulētu serba vīzu, Hokam nepieciešams atbilstošs pamatojums. "The Guardian" kā piemēru min "publiskās drošības apdraudējumu".

Medijs taujājis ministra pārstāvim, vai nepatiesi aizpildīta ceļošanas deklarācija varētu atļaut anulēt Džokoviča vīzu. "The Guardian" saņēmis atbildi, ka Hoks vēl apsver, vai izmantot sev piederošo varu.

"Ministrs Hoks pilnīgi izskatīs šo lietu," norādījuši viņa pārstāvji. "Tā kā jautājums šobrīd ir aktuāls, būtu nepiemēroti to vairāk komentēt."

Publiskas apsūdzības par nepatiesu dokumentu aizpildīšanu vien bagātina sociālajos tīklos un medijos publicēto saturu par neētisku Džokoviča rīcību. Ārzemju mediji jau norādījuši. ka Džokovičs pēc 16. decembrī saņemtā pozitīvā Covid-19 testa rezultāta nav vairījies doties sabiedrībā un satikt cilvēkus.

Turklāt medijs "Der Spiegel" ziņo, ka tas izmantojis tiesas dokumentos atrodamo sportista Covid-19 testa QR kodu, taču dažos no gadījumiem kods liecinājis par negatīvu rezultātu. "New York Times" žurnālists Bens Rotenbergs arī apliecinājis, ka no šī koda guvis pretrunīgus rezultātus.

Savukārt medijs "The Guardian" otrdien veicis līdzīgu eksperimentu, taču guvis tikai atbildes par pozitīvu rezultātu.

Ziņots, ka Novaks Džokovičs trešdien ieradās Melburnā, bet kopš ceturtdienas pēc vīzas anulēšanas atradās imigrācijas iestādē Melburnā. No tās sportists izkļuva vien pirmdien, kad Austrālijas tiesa ļāva viņam iebraukt valstī. Tiesnesis Entonijs Kellijs norādīja, ka robežsardzes pārstāvji pieņēmuši nepamatotu lēmumu par Džokoviča vīzas anulēšanu.

Novaks Džokovičs uzvarējis astoņos no pēdējiem 11 "Australian Open" turnīriem. Gan viņš, gan Rodžers Federers un Rafaels Nadals karjeras laikā triumfējuši 20 "Grand Slam" turnīros.

"Australian Open" čempionāts sāksies 17. janvārī Melburnā. Uzvara gaidāmajā turnīrā ļautu Džokovičam kļūt par "Grand Slam" tituliem bagātāko vīriešu tenisistu.