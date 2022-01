Bārtija sasniedz Austrālijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālu

Planētas pirmā rakete sieviešu tenisā Ešlija Bārtija svētdien droši sasniedza Austrālijas atklātā čempionāta ceturtdaļfinālu.

Austrāliete ceturtās kārtas spēlē ar 6-4, 6-3 uzveica ASV tenisisti Amandu Aņisimovu (WTA 60.).

Bārtijas mērķis ir kļūt par pirmo austrālieti kopš 1978.gada, kas uzvarējusi savās mājās notiekošajā "Grand Slam" turnīrā. Pirmajās četrās spēlēs viņa nav zaudējusi ne seta.

Aņisimova iepriekšējā kārtā atspēlēja divas mačbumbas un apturēja pērnā gada čempioni Naomi Osaku no Japānas (WTA 14.). 2019.gadā Bārtija apturēja Aņisimovu "French Open" pusfinālā, pēc tam izcīnot savu pirmo "Grand Slam" titulu karjerā.

Nākamajā kārtā austrālietei pretī stāsies ar 21.numuru izliktā amerikāniete Džesika Pegula (WTA 21.), kura ar 7-6 (7:0), 6-3 uzveica planētas astoto raketi Mariju Sakari no Grieķijas.

Ceturtdaļfinālā iekļuvusi arī ranga ceturtās pozīcijas īpašniece, čehiete Barbora Krejčīkova, kura ar 6-2, 6-2 pārspēja 2012. un 2013.gada čempioni Viktoriju Azarenku no Baltkrievijas (WTA 25.).

Krejčīkovai vajadzēja tikai 85 minūtes, lai uzveiktu Azarenku, kura pieļāva 28 nepiespiestās kļūdas un zaudēja piecos serves geimos.

Ceturtdaļfinālā čehietei gaidāma tikšanās ar 2017.gada "US Open" vicečempioni Medisonu Kīzu no ASV (WTA 51.), kura ceturtajā kārtā ar 6-3, 6-1 pieveica planētas sesto raketi Paulu Badosu no Spānijas.

Kīza, kura pirmajā kārtā apturēja savu tautieti un 2020.gada čempionu Sofiju Keninu, guva 26 punktus ar uzbrukuma sitieniem.

Sezonas pirmais "Grand Slam" turnīrs - Austrālijas atklātais čempionāts - noslēgsies nākamajā svētdienā.