Bartone WTA rangā pakāpusies uz rekordaugsto 721. vietu

Latvijas tenisiste Kamilla Bartone pirmdien atjaunotajā WTA rangā atrodas rekordaugstajā 721. vietā, bet pārējās sportistes savas pozīcijas zaudējušas.

Latvijas pirmā rakete Jeļena Ostapenko pēdējo reizi laukumā devās 18. martā, kad Sanktpēterburgas "WTA 500" raudzes turnīra otrajā kārtā ar 3-6, 6-7 (9:11) piekāpās rumānietei Žaklinei Kristianai. Latvijas tenisiste Sanktpēterburgā ieradās no Dubaijas "WTA 1000" raudzes turnīra, kur aizpagājušajā nedēļā cieta zaudējumu otrajā kārtā.

Pēdējā laika sniegums tenisistei nav ļāvis iekrāt bagātīgu punktu ražu, kā rezultātā viņa pirmdien atkāpusies par vietu un ieņem 54. pozīciju.

Anastasija Sevastova marta sākumā Dubaijas "WTA 1000" raudzes turnīra otrajā kārtā ar rezultātu 3-6, 7-6 (7:5), 2-6 piekāpās Karolīnai Plīškovai no Čehijas un kopš tā laika kortā vairs nav izgājusi. Arī liepājniece atjaunotajā rangā noslīdējusi vietu zemāk – 57.

Abas tenisistes šonedēļ plāno piedalīties Maiami "WTA 1000" turnīrā, atklājusi sacensību izloze. Ostapenko pirmajā kārtā būs jātiekas ar ķīnieti Sinju Vanu (WTA 135.), kura šosezon tikai vienā Dohas turnīrā spējusi pārvarēt pirmo kārtu.

Savukārt Sevastova savu pretinieci noskaidros pēc kvalifikācijas turnīra beigām. Gadījumā, ja Sevastova pārvarēs pirmo kārtu, otrajā viņai būs jātiekas ar talantīgo amerikānieti Koriju Gofu (WTA 36.), kurai piešķirts 31. numurs.

Vienu pozīciju zaudējusi arī Diāna Marcinkēviča (281.), Daniela Vismane divas (501.), bet par 11 vietām augstāk pakāpusies Bartone, kura pirmo reizi karjerā ieņem 721. vietu. Tikmēr Sabīne Rutlauka (935.), Margarita Ignatjeva (994.), Elza Tomase (1112.) un Darja Semeņistaja (1141.) atkāpušās par trim pozīcijām.

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līdere aizvien ir austrāliete Ešlija Bārtija, viņai seko Naomi Osaka no Japānas, rumāniete Simona Halepa, Sofija Kenina no ASV un Jeļina Svitoļina no Ukrainas, kura ir piektā. Līdz desmitajai pozīcijai vietas attiecīgi ieņem čehiete Karolīna Plīškova, Serēna Viljamsa no ASV, baltkrieviete Arina Sabaļenka, Bjanka Andresku no Kanādas, kā arī Petra Kvitova no Čehijas.

Dubultspēļu rangā vadošās tenisistes Ostapenko un Sevastova saglabājušas attiecīgi 23. un 161. pozīciju, bet Marcinkēviča (335.) un Vismane (725.) noslīdējušas par divām vietām zemāk. Trīs pozīcijas zaudējusi Semeņistaja, Ignatjeva saglabājusi 934. vietu, kamēr Bartone pakāpusies par trim pozīcijām (981.).

Savukārt Latvijas vīriešu tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis pirmdien atjaunotajā ATP rangā saglabājis 189. vietu.

Aizpagājušajā nedēļā Gulbis nepārvarēja Marseļas ATP "World Tour 250" kvalifikācijas turnīra otro kārtu, bet vēl iepriekš viņš šādas pašas raudzes turnīrā Singapūrā nepārvarēja pirmo kārtu. Šosezon Gulbis ATP un "Challenger" sērijas turnīros, ieskaitot kvalifikāciju, deviņās cīņās uzvarējis trīsreiz. Lai arī Latvijas pirmās raketes sniegums pēdējā laikā nav bijis stabils, tas rangā nav liedzis saglabāt 189. vietu.

Pārējie Latvijas tenisisti vietas rangā zaudējuši. Trīs pozīcijas zemāk šonedēļ ir Mārtiņš Podžus (ATP 428.) un Kārlis Ozoliņš (997.), kamēr Artūrs Lazdiņš (dalīta 1571.), Mārtiņš Rocēns (dalīta 1571.) un Jānis Podžus (dalīta 1606.) atkāpušies par četrām vietām.

Vadošajā desmitniekā izmaiņas nav notikušas. Līderis aizvien ir serbs Novaks Džokovičs, otro vietu ieņem krievs Daniils Medvedevs, bet aiz viņa seko spānis Rafaels Nadals, Dominiks Tīms no Austrijas un grieķis Stefanoss Cicipass. Atlikušās piecas vietas vadošajā desmitniekā ieņem šveicietis Rodžers Federers, Aleksandrs Zverevs no Vācijas, krievs Andrejs Rubļovs, Djego Švarcmans no Argentīnas un itālis Mateo Beretīni.

Jau ziņots, ka aizvadītās nedēļas nogalē Krievijas tenisists Aslans Karacevs Dubaijas ATP "World Tour 500" turnīra finālā ar 6-3, 6-2 uzvarēja Dienvidāfrikas pārstāvi Loidu Herisu un izcīnīja karjerā pirmo ATP titulu. Tikmēr Meksikā šādas pašas raudzes turnīra finālā Zverevs ar 6-4, 7-6 (7:3) pieveica Cicipasu.

Dubultspēļu rangā M.Podžus zaudējis vienu vietu (469.), Gulbis sešas (536.), bet J.Podžus – deviņas (807.). Lazdiņš atkāpies par trim pozīcijām (1110.), savukārt Daniels Linkuns-Morozovs pacēlies 144 vietas augstāk (dalīta 1646.), kas viņam ir karjeras rekords. 16 un 17 vietas rangā zaudējuši attiecīgi Rocēns (dalīta 1740.) un Artūrs Kuļibaba (dalīta 2281.).