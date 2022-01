Džokovičs ticis pie medicīniska izņēmuma un spēlēs 'Australian Open'

Pasaules vadošais tenisists Novaks Džokovičs (ATP 1.) varēs aizstāvēt savu "Australian Open" čempiona godu, pateicoties medicīniskam izņēmumam, kas ļaus Austrālijas čempionātā piedalīties bez vakcinācijas pret Covid-19, sociālajos tīklos apgalvo Džokovičs.

"Pārtraukumā fantastiski pavadīju laiku ar man mīļajiem cilvēkiem, un šodien dodos uz Austrāliju ar atbrīvojuma atļauju," sociālajā vietnē "Twitter" raksta Džokovičs.

"Australian Open" čempionāts sāksies 17. janvārī Melburnā. Jau oktobrī tapa zināms, ka Viktorijas štata vadība nolēmusi par labu ierobežojumiem, kuri ietekmēs arī turnīra norisi.

Viktorijas štatā ir noteikts, ka profesionāliem sportistiem, kā arī daudzās citās nozarēs strādājošajiem ir jābūt vakcinētiem pret Covid-19. Savukārt visiem Austrālijas atklātā tenisa čempionāta dalībniekiem un darbiniekiem nepieciešama Covid-19 vakcīna vai neatkarīgu ekspertu piešķirts medicīnisks izņēmums.

Noprotams, ka šādu izņēmumu ieguvis arī Džokovičs. Pagājušā gada čempions publiski paudis iebildumus pret vakcīnām un atteicies atklāt, vai ir vakcinējies pret Covid-19.

Novaks Džokovičs uzvarējis astoņos no pēdējiem 11 "Australian Open" turnīriem. Gan viņš, gan Rodžers Federers un Rafaels Nadals karjeras laikā triumfējuši 20 "Grand Slam" turnīros.

