Emocionāli kadri: Zverevs ratiņkrēslā atstāj 'Roland Garros' centrālo kortu

Traģiski piektdien, 3. jūnijā, noslēdzās Francijas atklātā tenisa čempionāta pusfināla spēle starp Rafaelu Nadalu un Aleksandru Zverevu – Vācijas tenisists pēc traumas gūšanas "Roland Garros" centrālo kortu atstāja tikai ratiņkrēslā.

Otrā seta izskaņā pēc vienas no izspēlēm Zverevs nokrita kortā un skaļi iekliedzās no sāpēm. Tobrīd bija skaidrs, ka Vācijas tenisists nespēs turpināt cīņu, kas tobrīd ilga jau vairāk nekā trīs stundas. Tikai ar turnīra personāla palīdzību Zverevs spēja piecelties kājās un mirkli vēlāk viņš kortu atstāja ratiņkrēslā.

Pēc pirmās palīdzības saņemšanas Zverevs atrada sevī spēkus un uz kruķiem atgriezās kortā, lai paspiestu roku mača tiesnesim un Nadalam. Ar grūtībām valdot asaras, līdzjutēju ovāciju pavadīts Zverevs atstāja kortu.

Pagaidām nav zināms, cik nopietns ir savainojums un cik ilgs būs Zvereva atveseļošanās posms. Pats sportists dažas stundas vēlāk sociālajos tīklos ievietoja vēstījumu un atklāja, ka savainojums ir nopietns, bet par nopietnības līmeni varēs spriest tikai pēc detalizētām medicīniskām pārbaudēm.

.@AlexZverev shares an update after a "very serious injury" that occurred during his semi-final match in Paris.#RolandGarros pic.twitter.com/1axAJqwxNf