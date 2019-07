Favorītes Halepa un Serēna Viljamsa iekļūst Vimbldonas pusfinālā

Par Vimbldonas tenisa čempionāta sieviešu vienspēļu pirmajām pusfināla dalībniecēm otrdien kļuva titulētā amerikāniete Serēna Viljamsa un kādreizējā pasaules pirmā rakete Simona Halepa.

Serēna Viljamsa jau 12. reizi karjerā spēlēs Vimbldonas čempionāta pusfinālā, bet Halepa tikai otro reizi karjerā pārvarēja ceturtdaļfinālu.

Halepa ceturtdaļfinālā ar 7-6 (7:4), 6-1 pieveica ķīnieti Šaui Džanu. Pirmajā setā Halepa sākumā zaudēja serves geimu, nonāca iedzinējos ar 1-4, bet tad atspēlējās un bija pārāka "tie break" izspēlē. Otrā seta sākumā rezultāts bija 1-1, bet tad rumāniete uzvarēja piecus geimus pēc kārtas un iekļuva cetrtdalfinālā.

Halepa turnīrā ir izlikta ar septīto numuru un ir visaugstāk rangā esošā tenisiste no sacensībās palikušajām sportistēm.

A semi-finalist once again…@Simona_Halep defeats a spirited Shuai Zhang 7-6(4), 6-1 to make the #Wimbledon final four for the first time since 2014 pic.twitter.com/IVGkZ9Njxl