Federers negaidīti piekāpjas neizsētajam bulgāram Dimitrovam

ATP rangā trešajā vietā esošais Šveices tenisists Rodžers Federers otrdien ASV atklātā tenisa čempionāta ceturtdaļfinālā negaidīti ar rezultātu 6-3, 4-6, 6-3, 4-6, 2-6 atzina Grigora Dimitrova (ATP 78.) pārākumu.

38 gadus vecais Federers bija uzvarējis visās septiņās iepriekšējās savstarpējās tikšanās reizēs, bet šoreiz Dimitrovs spēja atgūties un triju stundu un 12 minūšu ilgā cīņā uzvarēt ceturto, kā arī piekto setu.

Tenisa leģendai spēles beigās vajadzēja lūgt pārtraukumu, lai aprūpētu muguras savainojumu, uzsvēra medijs BBC. "Jutu to visu laiku, bet biju spējīgs spēlēt," teica pats Federers.

"Bija acīmredzams, ka spēles beigās viņš nevarēja rādīt labāko sniegumu," klāstīja Dimitrovs, kura sezonu arīdzan krietni pabojājis pleca savainojums. "Izmantoju katru izdevību, kas man bija."

Bulgārs pusfinālā tiksies ar piekto numuru izsēto Krievijas tenisistu Danilu Medvedevu. Tas arīdzan nozīmē, ka svētdien finālā piedalīsies kāds tenisists, kurš iepriekš nav spēlējis "Grand Slam" turnīra finālspēlē.

Savukārt Federers otro gadu pēc kārtas Ņujorkā zaudējis tenisistam, kurš rangā atrodas ārpus labāko piecdesmitnieka. Pērn šveicietis piekāpās Austrālijas tenisistam Džonam Milmanam, kurš pēcāk spēja uzkāpt līdz 33. vietai rangā, bet nu jau nokritis līdz 60. pozīcijai.

No labāko trijnieka turnīrā vietu saglabājis vien Spānijas tenisists Rafaels Nadals (ATP 2.), kuram trešdien ceturtdaļfināla spēlē jāspēlē pret ar 20. numuru izsēto argentīnieti Djego Švarcmanu (ATP 21.). Jau ziņots, ka ranga līderis Novāks Džokovičs, savainojuma nomākts, arī izstājies no "US Open" turnīra.

Triumfs "US Open" ļautu Nadalam uzvarēt savā 19. "Grand Slam" turnīrā un vēl vairāk pietuvoties Federeram, kurš karjeras laikā uzvarējis 20 prestižākajos tenisa turnīros.