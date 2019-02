Gulbis Monpeljē turnīrā ar lielisku servēšanu pārvar pirmo kārtu

Latvijas tenisists Ernests Gulbis Monpeljē 250 ATP punktu turnīra pirmajā kārtā ar rezultātu 6-4, 7-6 (7:5) pārspēja poli Hubertu Hurkaču.

Abu tenisistu pirmā savstarpējā spēle ilga stundu un 40 minūtes. Pirmajā setā Gulbis lauza pretinieka servi un izvirzījās vadībā ar rezultātu 4-2, tomēr Hurkačs rezultātu spēja izlīdzināt. Gulbis uzreiz atguva vadību un pēc tam noslēdza pirmo setu. Otrajā setā Gulbim neizdevās realizēt nevienu no četrām breikbumbām, tomēr taibreikā latvietis atspēlējās no 1:4 un uzvarēja ar 7:5. Latvijas tenisa ilggadējais līderis šajā mačā izcēlās ar 14 netveramām servēm, kamēr pretinieks tika tikai pie diviem "eisiem".

Gulbis ATP rangā ieņem 83. vietu, bet Hurkačs atrodams 73. pozīcijā.

Otrajā kārtā Gulbis tiksies ar planētas vācieša Filipa Kolšreibera un Rada Albota no Moldovas pāra uzvarētāju. Kolšreibers rangā ierindojas 32. vietā, bet Albots atrodams 90. pozīcijā. Abi savstarpējo maču aizvadīs trešdien.

Monpeljē tenisa turnīrs: Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs

Spēles statistika:

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4, 7-6 (7:5) Gulbis uzvar maču.Taibreika izspēle: 0:1 Gulbim neizdevās sitiens asā leņķī, bumbiņai netiekot pāri tīklam. 1:1. Gulbis izpildīja "eisu". 1:2 Hurkačs no laukuma vidus izdarīja sitieno no labās un trāpīja laukuma stūrī. 1:3 Polis guva vēl vienu "tīru" punktu. 1:4 Gulbis netika galā ar serves ar pretinieka servi. 2:4 Vēl viena netverama serve latvieša izpildījumā. 3:4 Trešais "eiss" šajā taibreikā Gulbim. 4:4 Gulbis ieguva izspēles iniciatīvu un panāca, ka var izdarīt sitienu no gaisa, ko ļoti precīzi realizēja.4:5 No laukuma vidus Gulbim neizdevās dabūt bumbiņu pāri tīkam. 5:5 Gulbis turpināja izpildīt labās serves. 6:5 Hurkačam vēlreiz uzņemšana nebija veiksmīga. 7:5 Gulbis izdarīja sitienus tuvu gala līnijai, līdz Hurkačs pieļāva kļūdu

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4, 6-6. Gulbis laicīgi nospēlēja saīsināto sitienu, tad viņš ar "eisu" panāca rezultātu 30:0. Gulbis pretinieku pievilka pie tīkla un tad izpildīja apvedošo sitienu no kreisās. Ar līdzīgu kombināciju latvietis noslēdza geimu.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4, 5-6Hurkačs garā izspēlē no kreisās tēmēja gar sāna līniju, taču sita ļoti neprecīzi. Pēc tam Gulbis nesavaldīja bumbiņu un tā pēc viņa sitiena izlidoja ārpus laukuma, bet tad viņam neizdevās serves uzņemšanā. Latvietis rezultātu izlīdzināja ar saīsināto sitienu, bet tad panāca pretinieka sitienu ārpus laukuma iegūstot breika iespēju. To neizdevās izmantot, kad nesanāca serves uzņemšana, bet pēc tam latvietis pašaizliedzīgi cīnījās aizsardzībā, taču ar to nepietika, jo polis pie tīkla trieca bumbiņu laukumā. Nākamos divus punktus guva Gulbis, kurš turpināja aktīvo spēli. Otro breika iespēju neizdevās izmantot, jo polis uzņēma saīsināto sitienu. Noslēgumā Hurkačs nosargāja savu servi.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4, 5-5Gulbis iesāka ar "eisu", bet pēc tam nedaudz izsita ārpus laukuma no labās. Nākamo punktu Gulbis guva pēc precīzas sitienu kombinācijas ar forhendu, tomēr pēc tam viņš no aizsardzības sita tīklā. Hurkačam neizdevās trāpīt laukumā, taču pēc tam cīņa nonāca līdz rezultātam 40:40. Gulbis panāca rezultātu "vairāk", kad piesteidzās pie tīkla un viegli pārsita bumbiņu pāri. Geimu latvietis noslēdza ar labu servi.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4, 4-5Hurkačs sāka ar labu servi, bet pēc tam viņš no neērtas pozīcijas sita tīklā. Tomēr Gulbim neizdevās "ieķerties" cīņā par breikbumbām.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4, 4-4Gulbis ar sitienu no kreisās gar sāna līniju guva pirmo punktu, un arī turpinājums latvietim bija diezgan pārliecinošs. Pie rezultāta 40:15 latvietis pieļāva dubultkļūdu, taču ar lielisku nākamo servi viņš šo geimu neievilka garumā.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4, 3-4Hurkačs izpildīja labas serves, un Gulbis šoreiz pie punktiem netika.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4, 3-3Gulbis uzbruka no kreisās un devās tuvāk pie tīkla, izprovocējot pretiniek kļūdu. Tam sekoja viņa veiksmīgas serves, kas ļāva "sausā" uzvarēt serves geimu.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4, 2-3.Gulbis guva pirmo punktu šajā geimā, taču pēc tam Hurkačs divas reizes labi servēja un izspēlē panāca latvieša kļūdu. Hurkačam nākamajās izspēlēs neizdevās atvairīt latvieša sitienus, un rezultāts kļuva 40:40. Šāds rezultāts saglabājās arī pēc nākamajām divām izspēlēm, bet Gulbis panāca breikbumu, kas polis no labās netrāpīja pa diagonāli. Nākamajā izspēlē Hurkačs šādu sitienu trāpīja daudz precīzāk un izlīdzināja rezultātu. Noslēgumā polis ar servēm nosargāja šo geimu.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4, 2-2Gulbis geimu sāka ar divām lieliskām servēm, un arī trešā serve bija laba, taču Hurkačs to uzņēma. Gulbis devās pie tīkla, lai nospēlētu saīsināto sitienu, taču trāpīja tīklā. Pēc tam latvietis ar lielisku uzbrukumu pa diagonāli uzvarēja skaistu izspēli, bet noslēgumā polis netika galā ar servi.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4, 1-2Hurkačs serves geimā Gulbi atstāja "uz nulles", izpildot labas serves un noslēgumā nospēlējot saīsināto sitienu.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4, 1-1Hurkačs aktīvi iesāka geimu un panāca divas Gulbja kļūdas, tomēr punktu latvietis atguva ar spēcīgiem uzbrukumiem no labās, līdz polis kļūdījās. Hurkača nākamajā izspēlē izdarītais sitiens no labās atdūrās tīkla trosē, bet pēc tam Gulbis izpildīja netveramu servi. Ātrā izspēlē Hurkača sitiens pa diagonāli trāpīja pa sāna līniju, un Gulbis pie bumbiņas netika. Pēc tam polis netrāpīja laukumā, bet tad viņš reabilitējās ar asu uzbrukumu no labās, un to Gulbim neizdevās precīzi uzņemt. Latvijas tenisists panāca rezultātu "vairāk", kad pretinieku nodzenāja pa gala līniju, līdz viņš sita tīklā, taču latvietis nespēja noslēgt geimu. Nākamajā izspēlē viņš pie tīkla trieca bumbiņu pretinieka laukumā, bet noslēgumā Hurkačam neizdevās serves uzņemšana.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4, 0-1Gulbis ar labu uzbrukumu no kreisās guva "tīru" punktu, bet nākamajā epizodē viņam neizdevās no aizsardzības dabūt bumbiņu pāri tīklam. Cīņa turpinājās līdzīgi un rezultāts kļuva 40:40. Noslēgumā polis ar labu servēšanu spēja uzvarēt geimu.

Sākas 2. sets.

Pirmā seta statistika:

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 6-4. Gulbis uzvar 1. setu. Gulbis ar labām servēm panāca 40:0, bet noslēgumā garā izspēlē Hurkačs sita bumbiņu ārpus laukuma.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 5-4. Gulbis lauž pretinieka servi. Hurkačs diezgan izteikti spēlēja uz Gulbja forhendu, un latvietis turpināja izdarīt neprecīzus sitienus. Polis pēcāk trāpīja tīklā, bet tad Gulbis labi nospēlēja aizsardzībā un panāca rezultātu 30:30. Latvijas tenisists nākamajā izspēlē atkal paspēja uzņemt visus sitienu, līdz Hurkačs pie tīkla neprecīzi izpildīja "smash" sitienu no gaisa. Breika iespēju latvietis realizēja, lieliski trāpot īsu sitienu asā leņķī.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 4-4. Gulbis zaudē serves geimu. Gulbis no labās sita tīklā, un arī turpinājums viņam nebija veiksmīgs. Pēc sitiena ārpus laukuma latvietis nonāca iedzinējos ar 15:40. Nevienu no breikbumbām viņš neatspēlēja un noslēgumā sita tīklā forhenda sitienu.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 4-3Gulbis ātri zaudēja trīs punktus, kad viņš netika galā ar saīsināto sitienu un divām servēm. Pēc tam īsā izspēlē viņam neizdevās apspēlēt pie tīkla piegājušo Hurkaču.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 4-2Pirmo izspēli Hurkačs noslēdza ar precīzu uzbrukumu no labās pašā laukuma stūrī. Pēc tam polis serves uzņemšanā sita tīklā, turpinājumā Gulbis trāpīja "eisu", kam sekoja vēl viena laba serve. Noslēgumā latvietis izcēlās ar vēl vienu netveramu servi.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 3-2. Gulbis lauž pretinieka servi. Gulbis lieliski nospēlēja aizsardzības sitienu, ar ko pie tīkla galā netika pretinieks. Pēc tam latvietis uzņēma saīsināto sitienu, bet pēc tam pie tīkla trieca bumbiņu pretinieka laukumā. Īsā izspēlē Hurkačs no labās sita ārpus laukuma, un Gulbis tika pie trim breikbumbām. Arī šajā geimā latvietis nezaudēja punktu, kad pretinieks trāpīja tīklā.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 2-2Gulbis aizvadīja ļoti pārliecinoši serves geimu, trīs punktus gūstot ar servēm, bet vienīgajā izspēlē Hurkačs sita ārpus laukuma.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 1-2Hurkačs pēc gūta punkta pieļāva dubultkļūdu, pēc tam Gulbim neizdevās serves uzņemšana. Polis turpinājumā no labās sita tīklā īsā izspēlē, bet tam sekoja izspēle, kurā abi tenisisti bija pie tīkla, taču Gulbis neveiksmīgi centās pārsist bumbiņu pāri pretiniekam. Noslēgumā Latvijas tenisists vēlreiz izsita ārpus laukuma.

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 1-1Gulbis paspēja uzņemt pretinieka saīsināto sitienu, taču viņam pie tīkla neizdevās nospēlēt precīzi un trāpīt sitienu asā leņķī. Latvietis pēc tam divreiz spēcīgi servēja un guva punktus, taču mirkli vēlāk viņš divas reizes pēc kārtas sita ārpus laukuma, dodot Hurkačam breikbumbu. Gulbis pēc labas serves teicami uzbruka no kreisās, panākot 40:40. Nākamajā izspēlē Hurkačam skrējienā neizdevās pārsist bumbiņu pāri tīklam, tomēr tad Gulbis netrāpīja bekhendu, vēlreiz cenšoties nodzenāt pretinieku pa gala līniju. Hurkačs uzņemto servi netrāpīja laukumā, bet geimu Gulbis noslēdza ar "eisu".

Ernests Gulbis – Hurberts Hurkačs 0-1. Gulbis spēli sāka ar serves uzņemšanu, un izdarīja spiedienu uz pretinieku. Viņš izvirzījās vadībā ar 30:15, bet līdzīgas cīņas turpinājumā rezultāts kļuva “vienādi”. Abi tenisisti vēlreiz apmainījās ar punktu guvumiem, bet noslēgumā polis izvirzījās vadībā un Gulbis sita tīklā.

Spēle sākusies!

Kopumā Gulbim turnīrā Francijā ir bijuši diezgan veiksmīgi, jo tur viņš izcīnījis divus no saviem sešiem ATP tituliem.

Gulbim šī būs pirmā spēle pēc "Australian Open", kas viņam iesākās ar uzvarētu setu pret Stenu Vavrinku. Pēc tam viņš guva savainojumu un nepabeidza spēli. https://www.delfi.lv/sports/news/other_kinds/teniss/gulbis-muguras-traumas-del-spiests-izstaties-no-australian-open.d?id=50740131

