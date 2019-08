Gulbis piedzīvo sagrāvi 'US Open' kvalifikācijā

Latvijas vīriešu tenisa pirmā rakete Ernests Gulbis pirmdien cieta zaudējumu ASV atklātā čempionāta kvalifikācijas pirmajā kārtā.

Gulbis, kurš rangā ieņem 124.vietu un atlasē bija izlikts ar 18.numuru, kvalifikācijas pirmās kārtas mačā ar 2-6, 1-6 nepilnu 70 minūšu laikā piekāpās japānim Josuki Vatanuki, kurš reitingā ieņem 228.pozīciju.

"US Open" kvalifikācijā tenisistiem jāpārvar trīs kārtas, lai iekļūtu pamatturnīrā.

Zaudējot pirmajā mačā, Gulbis palika bez ATP ranga punktiem - gluži tāpat kā pērn, kad viņš arī nepārvarēja atlases pirmo kārtu.

Gulbis pirmajā geimā neizmantoja breikbumbu, bet ceturtajā geimā zaudēja savu servi, nonākdams iedzinējos ar 1-3. Ar breiku viņš punktu atguva, tomēr zaudēja savas nākamās divas serves un setā piekāpās ar 2-6.

Līdzīgi kā pirmajā setā, arī otrajā Gulbis uz savu pirmo zaudēto servi atbildēja ar breiku. Taču pēc tam sekoja divas zaudētas serves un septītajā geimā japānis pielika punktu mačam.

Abi tenisisti iepriekš savā starpā nebija tikušies.

Gulbis aizvada neveiksmīgu sezonu, jo viņš 32 vienspēļu mačos izcīnījis tikai septiņas uzvaras.

Vislabāk Gulbim šogad veicās Indijā notikušajā Mahārāštras "ATP World Tour 250" sacensībās, kur izdevās aizkļūt līdz ceturtdaļfinālam. Tiesa, šis bija pirmais šī gada turnīrs, un kopš tā Latvijas tenisistam ne reizi nav izdevies tikt tālāk par otro kārtu.

Tikmēr Vatanuke šosezon aizvadījis 27 spēles, kurās 12 reizes izdevies uzvarēt. Tomēr tenisists teju vai visus turnīrus aizvadījis "Challenger" līmenī un vienīgo reizi ATP turnīrā šogad spēlēja februārī "ATP World Tour 250" raudzes sacensībās. Japānis karjeras laikā pie tituliem vēl nav ticis.

Gulbis "US Open" spēlēja 12 reizi, bet vislabāk veicies pirmajā gadā (2007), kad izdevās aizspēlēties līdz astotdaļfinālam. Zīmīgi, ka šī bija tikai otrā reize, kad latvietis sacensības sāka no kvalifikācijas turnīra. Savukārt viņa pretiniekam šī bija debija "US Open" turnīrā.

Jau ziņots, ka iepriekš pirmdien kvalifikācijas pirmo kārtu nepārvarēja Diāna Marcinkēviča.

Prestižajā turnīrā startēs arī abas vadošās Latvijas tenisistes Aļona Ostapenko un Anastasija Sevastova.

Pēdējais sezonas "Grand Slam" turnīrs norisināsies no 26.augusta līdz 7.septembrim.