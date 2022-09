Hačanovs pārsteidz Kiriosu un pirmo reizi iekļūst 'Grand Slam' pusfinālā

ASV atklātā tenisa čempionāta ceturtdaļfinālu otrdien, 6. septembrī, pārvarēja Karens Hačanovs, kurš tādējādi pirmo reizi karjerā spēlēs kāda "Grand Slam" turnīra pusfinālā.

Ceturtdaļfinālā Hačanovs trīs stundu un 40 minūšu ilgā piecu setu cīņā ar 7-5, 4-6, 7-5, 6-7 (3:7), 4-6 pieveica Niku Kiriosu. Tagad pusfinālā Hačanovs tiksies ar norvēģi Kasperu Rūdu.

Pirmajos setos kortā dominēja serve (Hačanovs visā spēlē izpildīja 30 eisus, Kirioss – 31), bet sākot ar trešo setu tenisisti priecēja līdzjutējus jau ar ilgākām izspēlēm. Ceturtajā setā Hačanovs bija divu punktu attālumā no uzvaras mačā, tomēr Kiriosam roka nenodrebēja svarīgā brīdī, bet vēlāk austrālietis uzvarēja ceturto setu un panāca izšķirošo setu.

Piektajā setā Hačanovs jau sākumā lauza pretinieka servi, pārsvaru nosargāja un iekļuva "US Open" pusfinālā. Hačanovs visā spēlē izmantoja četras no astoņām breikbumbām, kamēr Kirioss uzvarēja tikai divas no deviņām.

Hačanovs, kurš turnīrā izsēts ar 27. numuru, trešo reizi karjerā spēlēja "Grand Slam" ceturtdaļfinālā, pirms tam starp labākajiem astoņiem esot "French Open" un Vimbldonas čempionātā, bet vēl ne reizi nebija iekļuvis pusfinālā.