Kostjuka kritizē WTA par lēmumu nepiešķirt ranga punktus Vimbldonas čempionātā

Sieviešu tenisa asociācija (WTA), pieņemot lēmumu par ranga punktu nepiešķiršanu Vimbldonas čempionātā, nav konsultējusies ar lielāko daļu no tenisistēm, intervijā aģentūrai "Reuters" atzīmēja Ukrainas sportiste Marta Kostjuka.

Aprīlī Vimbldonas čempionāta rīkotāji lēma, ka Krievijas un Baltkrievijas tenisistiem būs liegts piedalīties sezonas trešajā "Grand Slam" turnīrā, kas norisināsies no 27.jūnija līdz 10.jūlijam. Vimbldonas čempionāts būs pirmais "Grand Slam" turnīrs, kurā Krievijas karadarbības Ukrainā dēļ tiks liegta dalība Krievijas un Baltkrievijas tenisistiem.

Pagājušajā nedēļā, atbildot uz šo soli, WTA un Tenisa profesionāļu asociācija (ATP) lēma, ka šī gada Vimbldonas čempionātā netiks piešķirti ranga punkti.

"Domāju, ka kādiem 80-85% tenisistu nav nekāda sakara ar lēmumu, ko pieņēma WTA. Tas ir absurds un nespēju tam noticēt. Neviena no spēlētāju pārstāvēm ar mani nesazinājās, nejautāja manu viedokli. It kā Ukrainas tenisisti nemaz neeksistētu. Esmu pietiekami daudz par to runājusi, bet šādās situācijās vienkārši vairs nav spēka," intervijā stāstīja 19 gadus vecā Kostjuka.

Iepriekš Vimbldonas čempionāta rīkotāju lēmumu kritizēja daži spēlētāji, kuru vidū bija arī tenisa zvaigznes Novaks Džokovičs un Rafaels Nadals.

"Gribētu, lai kolēģi atbalsta un saprot situāciju, arī par to skaļi runājot," pateicoties WTA ranga pirmajai raketei Igai Švjontekai no Polijas, teica Kostjuka. "Taču, paklausoties, ko teica Rafa, ko teica Novaks... Kā tu vari cerēt uz atbalstu, ja augstākā līmeņa tenisisti runā tādas lietas?".

Tāpat Kostjuka kritizēja Viktorijas Azarenkas darbību WTA spēlētāju komisijā. Azarenka iepriekš publiski atklāja, ka viņas loma bija atrast kompromisu, jo ar šo lēmumu tiek ietekmēti daudzi tenisisti.

"Viņa pieņem lēmumus par punktiem Vimbldonas čempionātā, kurā pati nepiedalīsies. Vēl saka, ka nav personīgi ieinteresēta lēmumos. Vien fakts, ka viņa tur atrodas, ir absurds," turpināja Kostjuka.

Ukrainas tenisiste, kuras ģimene pēc Krievijas iebrukuma pametusi dzimteni, arī atklāja, ka ir ietekmēta viņas mentālā veselība un šobrīd viņai palīdzot divi psihologi.

WTA rangā Kostjuka šobrīd ieņem 58.pozīciju.

Turnīra rīkotāji uzsvēra, ka viņi ir līdzatbildīgi, lai tiktu ierobežota Krievijas ietekme ar dažādu līdzekļu starpniecību. Rīkotāju ieskatā, nav pieļaujams, ka Krievijas režīms gūst kādu labumu no Krievijas vai Baltkrievijas tenisistu dalības turnīrā, tāpēc viņiem būs liegts spēlēt Vimbldonā.

Atšķirībā no daudziem citiem sporta veidiem, Krievijas un Baltkrievijas tenisisti var turpināt savas profesionālās gaitas kā neitrāli sportisti.

Vimbldonas turnīra rīkotāji atsevišķu valstu sportistiem iepriekš liedza spēlēt pēc Otrā pasaules kara, kad sacensībās nevarēja piedalīties Vācijas, Japānas un vēl vairāku valstu tenisisti.